Petrovic: "Ha sido solo un año y medio pero parecen más de cinco por tanto cariño"

¿Cómo se va? ¿Con qué sentimiento?

Cuando uno acaba una etapa de su vida y más en el fútbol, siempre hay una mezcla de emociones y sensaciones. Siento tristeza, pero también mucho orgullo y con sensaciones muy positivas por lo que he sentido aquí.

¿Más triste que orgulloso o más orgulloso que triste?

Mucho más orgulloso que triste. Es verdad que apenas he estado un año y medio aquí, pero han parecido más de cinco por la gran cantidad de cariño que mi familia y yo hemos recibido de todo el mundo desde el primer día. Y sobre todo en el club, desde el cuerpo médico a unos compañeros geniales que son muy buenas personas. Me marcho más rico porque he hecho muchos amigos.

¿Cómo fue el último día? ¿Fue difícil alcanzar el acuerdo para su salida?

Esas situaciones no son fáciles para ninguna de las dos partes. A mi edad ya sé cómo funcionan estas cosas y no era fácil para nadie, pero todas las charlas que mantuvimos durante el mercado estaban presididas por el respeto mutuo y muy constructivas. Al final creo que llegamos a un acuerdo bueno para las dos partes.

¿Con qué momento se queda en este año y medio?

¿Sabe? Cuando pasa el tiempo en mis recuerdos solo permanece lo bueno. Claro que hay situaciones malas, como siempre que se pierde un partido y más aquí, donde se vive todo con mucha emoción, pero también cuando se gana la sensación es mucho más fuerte y se celebra más. No puedo decir que tengo recuerdos malos a pesar de que no conseguimos entrar en playoff la pasada temporada y en la actual aspirábamos a estar más cerca de lo que estamos, pero esto es fútbol y a veces puede faltar fútbol y en otras ocasiones madurez, pero las sensaciones son muy positivas.

¿Se ha sentido valorado?

Todo futbolista piensa que tiene que jugar siempre todos los minutos y que es el mejor del mundo. Y yo también, claro, pero creo que eso es bueno y que luego es el entrenador el que tiene sus ideas y sus tácticas, es normal. A veces juegas más y otras menos, esto es fútbol. Yo lo acepto y respeto porque los tres cuerpos técnicos que he tenido (JIM, Carcedo y Escribá) me han tratado con mucho respeto desde el primer día y yo siempre he tratado de ser profesional y aceptar sus decisiones.

¿Cómo es el Zaragoza por dentro, mejor o peor de lo que se esperaba?

Antes de venir ya sabía mucho sobre el club porque aquí jugaron Savo (Milosevic) y Rado (Antic), mi padre en la selección. También Obradovic o Babic, con los que jugué en el Partizan y en la selección. Por eso sabía mucho del club y de la ciudad y el valor que tiene la entidad y su historia, aunque esperaba más en lo que a organización e infraestructuras se refiere porque no sabía en qué situación se encontraba el club y sus deudas y problemas económicos. Pero ahora soy consciente de que está en un tiempo de transición y que todo eso está empezando a cambiar en lo que a esas condiciones en organización e infraestructuras se refiere. Para hacer un club grande hace falta tiempo. Sin embargo, en lo que respecta al factor humano, tanto en el club como en la plantilla me he encontrado mucho más de lo que esperaba, al igual que con la ciudad y esa maravillosa afición.

¿Hay tanta presión?

Cuando vine me decían ‘hostia, ya verás qué presión y que afición tan dura’, pero yo no lo he visto así. Sé lo que hay en Serbia y aquí no hay tanta presión en el fútbol. De hecho, lo que he visto aquí es que si pierdes tres partidos seguidos la gente te pita, como es normal, pero luego en la calle y fuera del campo es una locura maravillosa. Por eso, este club es muy rico, ya que una ciudad tan grande con un solo equipo que es una religión provoca que el Real Zaragoza vaya a vivir siempre. Es un gran placer haber pertenecido a él y solo puedo agradecer a todos desde el fondo de mi corazón lo que me han dado.

¿Cree que queda muy lejos el ascenso?

Si ve ahora la clasificación parece que sí, pero en esta categoría cambia todo muy rápido. Todo es posible si se enlazan dos o tres victorias seguidas, y yo quiero ser positivo porque quedan muchos puntos todavía en juego. Y, si no es posible, pido a la afición que apoye a este grupo porque son muy buena gente y tienen mucha ilusión por conseguir algo grande. Yo no tengo dudas de que este club estará pronto en Primera porque lo merece y tiene que ser así. Y yo estaré ahí para verlo.

¿Qué va a ser de usted a partir de ahora?

Con mi edad, las prioridades son diferentes. Mis hijos están aquí, en el colegio y con su rutina de vida, y estamos disfrutando mucho. El primer objetivo es quedarnos en España porque ya he cambiado cinco veces de país, pero nunca se sabe. No me gusta hacer planes porque al final siempre salen distintos a lo previsto, así que iremos poco a poco. Sigo entrenando porque quiero y puedo jugar más, ya que físicamente me encuentro perfecto.

¿Qué le dice a la gente?

Mil gracias. Desde el jardinero del club al utillero, cuerpo técnico y médico, los chicos de la tienda, la gente del Stadium Casablanca, donde entrena mi hijo y que nos hacen sentirnos como en casa, al colegio Liceo Europa que tanto nos ha ayudado, a la gente de la ciudad desde mis vecinos al pediatra y a los restaurantes. Desde el primer día Zaragoza nos ha hecho sentirnos como si estuviéramos en Belgrado y eso lo llevaré para siempre en el corazón.