A pesar de faltar pocas horas para la visita del Real Zaragoza al Andorra, la rueda de prensa previa a ese encuentro de Fran Escribá estuvo marcada por el cierre del mercado de fichajes, algo lógico ya que era la primera vez que hablaba el entrenador zaragocista tras el 31 de enero y el técnico no tuvo reparos en hacer balance de la ventana invernal de incorporaciones.

"En el mercado ocurrió lo que esperábamos. Íbamos a estar limitados por tener todas las fichas ocupadas. Solo pudo salir Petrovic y nos limitó a una incorporación", analizó Escribá, dando a entender que le hubiera gustado más movimientos de salidas y entradas. La negativa de varios futbolistas para abandonar la capital aragonesa impidió la llegada de más refuerzos y el entrenador quiso lanzar lo que pareció un pequeño dardo: ""Creo que te perjudica quedarte en un sitio donde te han dicho que no cuentan contigo. Hay que respetar el derecho del jugador a cumplir su contrato, pero uno que se dedica a esta profesión es porque quiere jugar. Es incómodo trabajar con 25 jugadores". Uno de los futbolistas que se negaron a salir fue James Igbekeme, a pesar de que Escribá aseguró que fue franco con él. "Le dejé claro mi pensamiento a James. El club se lo dejó claro, y él decidió quedarse. Está en su derecho, pero no va a participar", declaró tajante el técnico.

El que sí que ya está a sus órdenes es Bebé, que previsiblemente debutará en el Principado con la camiseta del Real Zaragoza. "Nuestra prioridad era reforzar esa posición. Es un jugador interesante, con gran tiro exterior. Tiene un gran recorrido en España y una gran jerarquía y una madurez que seguro que nos va a venir muy bien", analizó Escriba, que celebra el final del mercado: "Es una época incómoda para los entrenadores porque hay mucha gente distraída. El comportamiento de todos fue bueno, y el de Petrovic espectacular. Le deseamos lo mejor. Ahora ya nos centramos en los partidos".

Andorra

Acabado ya el mes de enero y la ventana de fichajes, el Andorra será el primer rival que mida las posibilidades del Real Zaragoza, partido para el que Fran Escribá confirmó la baja de Azón. "Iván no estará en Andorra. La prueba médica no es mala y no parece que tenga nada, pero sus sensaciones no son perfectas. Mientras no se encuentre perfecto, no vale la pena tomar riesgos", explicó el técnico, que tampoco podrá contar con Jairo Quinteros para el duelo ante un equipo con una mentalidad muy definida. "No jugamos en función del rival. Se sabe a lo que juega y juega muy bien, pero no queremos jugar a lo que ellos quieran. No somos un equipo solo de replegar. En alguna fase del partido eso va a ocurrir, quizás más que otros días pero nuestra idea es buscar portería y ser valientes", dijo.

El once que dispondrá el técnico en el Principado es una incógnita ya que ni el propio Escribá lo tiene definido. "Cuando vengo a sala de prensa suelo tenerlo claro, y ahora no lo tengo tan claro por buenas noticias. Tengo a mucha gente disponible que aporta cosas nuevas y recuperamos a los sancionados", afirmó. Una de esas dudas es en el medio, aunque parece que Alarcón, tras su expulsión en Gijón, será titular: "En el doble pivote tengo a todos disponibles y tengo que darle una vuelta para ver qué es lo mejor para el equipo". El que ha visto drásticamente recortados sus minutos es Jaume Grau. "No ha pasado nada. Entrena muy bien y es de los jugadores más profesionales del equipo, pero son decisiones mías", explicó acerca de la situación del jugador.

Donde también tiene alguna duda Escribá es en el lateral derecho, con Fran Gámez totalmente recuperado. El pobre rendimiento de Larra en los últimos choques abre una posibilidad a Marcos Lunas, para el que el técnico, tras su posible salida al filial del Atlético de Madrid, tuvo unas palabras: "Él tuvo una opción buena de salir. La decisión de quedarse fue suya. El club y el entrenador lo quieren. Lo que quiero es que juegue y si no veo opciones con nosotros, me encanta que baje con el filial", analizó.

Escribá cerró la rueda de prensa hablando de Marc Aguado, futbolista propiedad del Real Zaragoza cedido en el Andorra y que el domingo se volverá a ver las caras con su equipo. "Marc es muy buen jugador y espero que el año que viene esté aquí con nosotros. Es un futbolista que puede darle mucho al Zaragoza y el año que viene debería ser un jugador importante de la plantilla. Espero estar yo y espero que esté él", terminó el técnico.