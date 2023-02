El técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, se mostró muy positivo tras la victoria lograda frente al Andorra (0-1) en el último minuto, cuando un pase Simeone a la espalda local permitió a Bebé hacer el tanto definitivo. "La victoria es muy importante. Era la última jugada del partido y ya pensaba en el empate, que no era resultado que quería, pero era bueno en ese momento", analizó el técnico, que señaló que "el equipo entró muy bien al partido y la lesión de Mollejo y de Bermejo nos rompió el ritmo. En la segunda parte dominaron más a nivel posicional, pero con tiros exteriores. Nosotros teníamos la sensación que en alguna de nuestras salidas podríamos hacer daño. Estas opciones las tuvimos durante todo el partido, aunque haya ocurrido cuando menos lo esperabas".

Por otro lado, Escribá reconoció que el equipo "tiene problema de gol. No tenemos delanteros como ha tenido otros años el Zaragoza de 15 o 20 goles. Tenemos jugadores que aportan goles, pero raro será, me encantaría equivocarme, pero será extraño que tengamos algún jugador por encima de los 10 goles. Eso hace que en partidos cerrados como estos nos cuesta más que a otros equipos".

El partido de Bebé

El técnico valenciano matizó que le gustó el partido del goleador de la tarde, Bebé, a pesar de que al ser el nuevo tenga que coger "mecanismos" propios del equipo. "Lo he visto bien. Notaba que había ciertos mecanismos, sobre todo a nivel defensivo, que no los tenía tan claros. A veces se iba demasiado arriba y se referenciaba mucho con el lateral de ellos por lo que recibía casi siempre de espaldas. A nosotros nos interesa que ataque el espacio y eso de espaldas es complicado. Creo que es mejor lo que hacen el resto de interiores como Vada o Bermejo e ir a recibir a una zona en la que puedas girarte para que ponga su potencia al servicio del equipo. Lo quiero más en la línea del gol, con su potencia y velocidad, pero lógicamente estoy contento con él", declaró Escribá.

Sin embargo, el entrenador recalcó que Iván Azón sigue recuperándose de su lesión y que a pesar de que tristemente no puede contar con él, su hueco deja lugar a otros jugadores. "Está claro que no queremos lesiones ni nuestras ni de ningún rival. En el fútbol ocurren y lo que hay que hacer es como ha hecho Puche hoy. Trabajar por el equipo, presionar e ir hacia el gol. Es algo que tiene muy bueno Puche y que le abre una puerta a él, a Bebé, o para adelantar a Vada o a Bermejo o a otros jugadores de segunda línea", constató el míster tras el encuentro.

Además, Escribá quiere mejorar al equipo sin balón, tras un choque en el que cree que hicieron cosas bien, pero otras no tanto. "Estábamos a una altura defensiva muy buena con los delanteros por delante del medio campo. No queríamos estar metidos atrás porque ellos asocian mucha gente. Si quiero poner algún pero es que ha habido veces que hemos perdido metros sin necesidad. No queríamos recular porque ellos juntaran pases, pero hubo fases en las que lo hicimos y no me gustó. De todas formas, a nivel de orden y a nivel de esfuerzo el equipo hizo un gran partido".

Finalmente, el entrenador se acordó de la afición desplazada hasta el Principiado y reconoció que "cuando marca el equipo en lo primero que piensas es en ellos. Se han metido una paliza para venir como siempre y se han ido con una sonrisa. Agradecemos que nos sigan apoyando, porque jugaremos mejor o peor, pero este equipo se dejará todo en cada partido", acabó Escribá.