Borja Sainz, exzaragocista en Turquía: "Tuve miedo, aún no me lo creo"

A Borja Sainz aún le dura el susto en el cuerpo. El exjugador del Real Zaragoza, que milita en las filas del Giresunspor turco, vive a 600 kilómetros del epicentro de un devastador terremoto cuyas secuelas, sin embargo, también se han dejado notar en Giresun. «Parece que no pasan las horas. Es duro porque, aunque haya sido lejos de donde yo vivo, ha sucedido aquí, en Turquía, y hay compañeros de trabajo contra los que jugué hace un par de semanas que están desaparecidos y no te lo puedes creer», lamenta el vizcaíno.

Una llamada de su familia le puso en alerta. Las noticias habían comunicado ya las fatales consecuencias del terremoto en gran parte de Turquía y Siria. Borja se encontraba entrenando en la Ciudad Deportiva y se apresuró a tranquilizar a los suyos. Pero lo peor vino después, una vez que la plantilla supo que el partido de esta semana quedaba suspendido. «Empecé a cambiarme y las lámparas y la televisión empezaban a moverse. Tuve miedo porque no sabía lo que estaba pasando ni cómo actuar en este tipo de situaciones». Era una de las dos réplicas que se sintieron en Giresun. «Dicen que es poco probable que haya más, pero tampoco sabíamos que iba a suceder esto y ha pasado. Nunca se sabe», apunta.

«Un palo durísimo»

El extremo vasco, que jugó la pasada temporada en el Real Zaragoza cedido por el Alavés, reconoce que, aunque prefiere no estar pendiente de las noticias, es inevitable conocer el tremendo alcance de la catástrofe, que se ha llevado por delante miles de vidas humanas. «No me gusta mirar las noticias, pero pones la tele y ves las redes sociales y está en todos sitios. Más que miedo, tienes una sensación de mal cuerpo porque ha sido una desgracia enorme. Más allá de deportistas o jugadores de fútbol que puedan haberse visto afectados, hablamos de muchas personas que están sufriendo todo esto. Es un palo durísimo para todo el mundo. Desde España se ve de otra manera, pero aquí está siendo tremendo».

Borja admite que sus planes de futuro quedan relegados ahora a un segundo plano. «Se ha suspendido la competición y estoy pendiente de lo que me digan, pero lo importante ahora es estar más unidos que nunca con los compañeros y el resto del equipo. Es una situación muy dura», afirma.

"Hay familias que no encuentran a sus hijos y niños que no encuentran a sus padres. Solo eso es importante"

De momento, dos futbolistas que al principio se dieron por desaparecidos han sido encontrados con vida. «Uno de ellos no me ha respondido a un mensaje que le he enviado pero creo que lo han encontrado y está bien» , celebra Borja, que está completando una gran temporada en la Superliga turca. «Obviamente, estoy contento con mi campaña, pero todo eso ahora no importa. Hay familias que no encuentran a sus hijos y niños que no encuentran a sus padres. Solo eso es importante. No pienso en cuándo se reanudará la competición, sino en que todo pase rápido», expone.

Ha sido, sin duda, «la peor experiencia de mi vida», admite el vasco. «Es que nunca había vivido algo así y además fuera de casa», añade el extremo, que ha recibido mensajes de apoyo desde tierras aragonesas. «La gente que me importa y a la que le importo está muy pendiente de mí y solo puedo darles las gracias por su apoyo en un momento tan duro. Ojalá todo pase pronto», ruega.