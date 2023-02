Marcos Alonso Peña, padre del actual futbolista del FC Barcelona, ha fallecido este jueves a la edad de 63 años, según ha avanzado Marca, tras una larga enfermedad. El cántabro fue entrenador del Real Zaragoza en la temporada 01-02 de triste recuerdo por el descenso a Segunda División.

Después de Txetxu Rojo, también fallecido en diciembre del año pasado, y Luis Costa, Marcos Alonso cogió las riendas del conjunto aragonés a falta de siete jornadas para el final del campeonato y no pudo consumar el milagro de la permanencia.

A pesar de su escaso tiempo en el banquillo, los aficionados del Real Zaragoza nunca olvidarán su llegada en muletas por una inflamación en su tobillo fruto de un ataque de gota. En busca del milagro, intentó implantar la mano dura en el vestuario con innovaciones en la preparación física bajo las órdenes del Profe Ortega, actual preparador físico del Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

En su presentación como entrenador aragonés, el discurso de Alonso no dejó indiferente a nadie. "El Real Zaragoza tiene un buen equipo y he mirado el calendario y veo difícil perder con alguien", afirmó semanas antes de que su equipo no ganase ninguno de los siete partidos que disputó antes de bajar a Segunda División.

De la mano del técnico santanderino debutó una de las perlas de la cantera zaragocista en aquella época como Rubén Gracia "Cani" en la última jornada liguera frente al FC Barcelona.

Al conocer la noticia sobre su fallecimiento, el Real Zaragoza ha emitido un comunicado mostrando las condolencias para la familia del exentrenador y exfutbolista.

Condolencias por el fallecimiento de Marcos Alonso https://t.co/O8ZvQerr1r — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 9 de febrero de 2023

Su gol en la Copa del 83

Al igual que su hijo, también recaló en el conjunto azulgrana como jugador entre las temporadas 1982 y 1987. Su gol en la final de la Copa del Rey, la noche del 4 de junio de 1983 en La Romareda, ante el Real Madrid, es el gran recuerdo de el 'Pichón' con la camiseta del Barça.

Racing de Santander y Atlético de Madrid, en diferentes etapas, además del Logroñés fueron los otros clubes donde militó durante su etapa como futbolista.

Tras colgar las botas siguió ligado al fútbol y con apenas 36 años ya entrenaba en Primera. Rayo, Racing o Atlético de Madrid fueron algunos de sus destinos en sus más de 10 años en los banquillos.