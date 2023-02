Mollejo es operado por su fractura de tobillo

El Real Zaragoza ha hecho oficial que Víctor Mollejo ha pasado por quirófano este viernes en la Clínica CEMTRO de Madrid por la fractura en el tobillo izquierdo que sufrió ante el Andorra. Al final, el Atlético de Madrid, que posee los derechos del futbolista, y el club aragonés, donde está cedido, han optado por la intervención, aunque los plazos son similares, unos tres meses en el caso de la rehabilitación convencional. La intervención es más aconsejable si la línea de la fractura afecta a la articulación tibioperonea, como todo apunta a que es el caso del jugador toledano.

"El jugador Víctor Mollejo ha sido intervenido en la tarde de hoy en la Clínica CEMTRO de Madrid de la lesión sufrida en su tobillo izquierdo durante la disputa del partido frente al Andorra el pasado día 5 de febrero. La intervención, que ha cursado según lo previsto, ha sido llevada a cabo por el Dr. Ramón Navarro, jefe de la Unidad de Pie y Tobillo del citado centro hospitalario y la Dra. Dolores Pérez, en presencia del Dr. Ireneo de los Mártires, jefe de los Servicios Médicos del Real Zaragoza", ha asegurado el club.

El manchego, cedido en esta temporada por el Atlético de Madrid, sufrió en Andorra una «fractura bimaleolar no desplazada» en su tobillo izquierdo. La lesión es grave y mantendrá al jugador de baja durante unos tres meses, tiempo similar que si no hubiera sido operado, si bien si tiene afectada la tibia la recuperación puede ser hasta más lenta. En cualquier caso, con apenas tres meses y medio por delante hasta la conclusión de la temporada, es factible que Mollejo no vuelva a vestir la camiseta del Real Zaragoza, al menos esta campaña. Pero si la recuperación se desarrolla sin problemas, el ariete podría llegar a disputar los últimos partidos ya que la competición concluye a finales de mayo.

«Como ya sabéis tengo que estar fuera del verde un tiempo, quería agradecer a todos los mensajes de apoyo y desde ya pensando en volver lo mejor posible», escribió el futbolistas en sus redes sociales nada más hacerse público el diagnóstico el pasado martes.