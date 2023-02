El Real Zaragoza, a por el gran salto

El Real Zaragoza firmó en Andorra una victoria tan vital como catártica al llegar en el último suspiro con ese gol de Bebé en el primer partido del extremo luso. Ese triunfo alejó fantasmas de peligro y dio tranquilidad y oxígeno a un equipo que hace bastantes cosas bien con Fran Escribá pero que choca con sus propias limitaciones, que no son pocas. En el regreso a La Romareda, en una zona templada de la tabla, con 6 de renta con el descenso y a 9 de la promoción, el Zaragoza mide sus fuerzas este sábado 816.15 horas) con el lanzado Deportivo Alavés, uno de los equipos más potentes y en forma de Segunda. Superar al conjunto de Luis García Plaza sería un impulso tremendo para este Zaragoza, un empujón que le llevaría a estar preparado para el despegue, para un gran salto que no ha podido dar en toda la Liga.

Con Carcedo, el Zaragoza, tan gris y mediocre, sí fue capaz de sumar dos triunfos seguidos, pero Escribá, que ha mejorado y mucho los números del riojano (17 puntos en 11 partidos por los 16 en 15 de su antecesor), no ha conseguido todavía que su equipo enlace dos botines de forma consecutiva. Hacerlo ante el Alavés es un reto mayúsculo para este Zaragoza que acumula una trayectoria gris en casa, con dos empates sin goles en este 2023 y 18 puntos de 36 posibles como muy discreto balance ante su gente. No lo parece, pero si hay alguna opción de soñar con de verdad mirar hacia arriba esa pasa de modo ineludible por ser más fuertes en La Romareda en las 9 citas que restan. Empezando por este sábado, claro está.

Vada o Alarcón

Al duelo ante los vitorianos llega el Zaragoza sin Mollejo, baja casi hasta final de temporada, y sin Azón, con rotura fibrilar ya diagnosticada. Pese a no contar con dos delanteros y con Gueye en el cajón de no mostrar demasiado, Escribá aseguró que mantendrá el 4-4-2 habitual y Puche es el que más números tiene para acompañar al intocable Giuliano en ataque, mientras que Bermejo, que llega a la citación tras su fuerte y doloroso golpe en la cresta ilíaca en Andorra, lo hace demasiado justo para ser titular. La opción de que Alarcón entre en la medular junto a Zapater y Francho caiga a banda derecha parece la más factible, por delante de que juegue Vada de segundo punta con el Cholito y Puche caiga al costado, ya que hay pocas dudas de que Bebé será el ocupante del carril zurdo en su debut de titular.

En la lista, que dará este mismo sábado el entrenador, no se espera, además de a los lesionados, a James Igbekeme, Vigaray y Jairo Quinteros, a los que se les enseñó la puerta de salida en enero y que por diferentes causas no la abrieron, sobre todo el nigeriano, que no va a jugar hasta junio. Escribá confirmó que llamará a filas al ariete del juvenil Pau Sans, que portará el 38 y de fulgurante irrupción en el División de Honor con 16 dianas y ya blindado por el club, y espera que la mejoría defensiva de las últimas jornadas (dos citas seguidas sin encajar) se mantenga con un regreso a los números goleadores anteriores, asumiendo que este Zaragoza anda muy justito de pegada, demasiado.

García Plaza: "El Zaragoza es uno de los grandes de España" "El Zaragoza es uno de los grandes de España. No de Segunda, de España", aseguró con rotundidad el entrenador del Alavés, que incidió en que "tienen jugadores muy rápidos y es uno de los mejores equipos al contragolpe, ya que buscan no llevar tanto el peso del partido. Habrá que estar muy atentos". "Hay que trasladar lo que hacemos en casa a fuera porque creo que vamos a llevar el peso del partido y creo que vamos a tener el balón sobre todo en inicio y a partir de ahí tenemos que gestionarlo bien y ser muy profundos”, manifestó García Plaza, que no cree que haya revancha en el Zaragoza tras el 1-0 de la primera vuelta, una derrota que supuso el adiós de Carcedo al caer ante un enemigo con 10 jugadores la mayoría del partido. “Quieren ganarnos porque si lo hacen miran al playoff, no por revancha", expuso.



El Alavés llega en su mejor momento del curso, con tres victorias seguidas y con la sensación de que ha superado el bache del final del 2022. Luis García Plaza no tiene a De la Fuente y al sancionado Tenaglia y apostará por un once con pocos cambios en el que la duda está en el costado derecho, entre Alkain y Jason. Regresa a La Romareda Laguardia, de menor protagonismo tras su complicada renovación, y viene Villalibre, con el que soñó el Zaragoza en enero y que se estrenó con dos dianas en Mendizorroza en el duelo ante el Eibar. El rival es fuerte y se siente fuerte, pero el Zaragoza necesita dar el gran salto y el momento es propicio.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto; Francho, Alarcón, Zapater, Bebé; Puche y Giuliano Simeone.

Deportivo Alavés: Sivera; Arroyo, Sedlar, Abqar, Duarte; Sevilla, Blanco; Alkain, Guridi, Rioja; y Sylla.

Árbitro: Iván Caparrós (Comité de Valencia).

Estadio: La Romareda.

Hora: 16.15.