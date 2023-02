Giuliano, Gámez y la bofetada de la Segunda División al Real Zaragoza

Vujadin Boskov lo resumió de la manera más sencilla: fútbol es fútbol. De aquel modo tan simple, seguramente condicionado por su manejo del español, el que fuera entrenador del Real Zaragoza dejó en la historia una de las frases más tópicas de este deporte. Quizá por eso, por su espontaneidad, ha traspasado generaciones. Una respuesta elemental pero con una cierta carga de genialidad, más todavía si se reubica en el contexto histórico en el que fue pronunciada.

Fútbol es fútbol y el fútbol es imprevisible. A ese axioma se agarraba el Real Zaragoza por boca de varios de sus jugadores antes de que disputara la jornada 27ª contra el Alavés para soñar despiertos después de la victoria in extremis en Andorra. “Sinceramente, a lo mejor soy muy optimista, pero no he mirado abajo en toda la temporada. Solo sé lo que falta para estar arriba”, dijo Gámez. Y Giuliano Simeone apuntilló: “El Real Zaragoza siempre tiene que mirar hacia arriba y sinceramente creo que lo podemos conseguir. De hecho, estoy convencido”. El entusiasmo nunca será reprobable.

Hace falta poco en Zaragoza en esta larguísima etapa en Segunda División para que se desate un ligero cierzo de optimismo pensando en grande. Y que sean los propios protagonistas del juego los que lo azucen. La realidad volvió a ser tozuda. Cada vez que ha habido una oportunidad de agarrarse a un clavo ardiendo, el equipo se ha quemado.

Volvió a suceder contra el Alavés, contra el que perdió por 1-4 después de haber firmado una buena primera parte, controlando el partido aunque sin profundidad y apenas llegadas, víctima de varios errores importantes en defensa que se concatenaron en el encuentro: primero en el 0-1, una falta lateral muy mal defendida en bloque, después en el 0-2 en una triangulación ofensiva del rival que acabó en un gran gol de Toni Moya, en el 0-3, obra de Villalibre tras un salto al vacío de Cristian y, para acabar, en el 1-4, con error claro de Francés.

El extraordinario gol de Bebé, un zambombazo desde fuera del área que limpió las telarañas, maquilló un resultado excesivo. El debut de Pau Sans alumbró la tarde. En poco más de 20 minutos, el canterano cabeceó al palo y se plantó solo ante Sivera, que le amargó el estreno con una buena parada. Sin embargo, la presentación de Sans confirmó lo que ha apuntado en el juvenil: hay madera de la buena.

El castigo fue grande porque el Zaragoza propuso y quiso. Pero hizo mucho peor esas cosas imprescindibles para estar arriba en esta categoría: no dominó las áreas, tuvo varios fallos de concentración gruesos, cometió errores individuales imperdonables frente a un enemigo de esta entidad, no supo jugar ese otro fútbol que tan feo parece pero que tantos réditos da, le faltó picardía y cayó por completo en la trampa del Alavés. La bofetada fue dura y trajo de vuelta al Zaragoza a su realidad: todavía no ha pasado del puesto duodécimo en 27 jornadas. Para aspirar a cotas mayores hay que tener el entusiasmo de este equipo, su efervescencia, pero más calidad y oficio. En definitiva, cosas contantes y sonantes que ahora no hay.