Las claves de la planificación del futuro del Real Zaragoza

A este Real Zaragoza 2022-2023 nunca le va a faltar actitud. Al contrario, es un ejemplo de esfuerzo, de entusiasmo, de voluntad por hacer las cosas bien, que unas cuantas hace, y por querer. Otra cosa es poder. Con 27 jornadas de Liga ya consumidas, el equipo no ha podido estar cerca de los objetivos fijados por el club y donde los propios protagonistas todavía sueñan con estar a pesar de que el campeonato sigue consumiendo fechas y la meta se aleja lentamente. El Real Zaragoza aún no ha sido capaz de sumar dos victorias consecutivas con Fran Escribá y por ahora tiene su techo en el puesto 12. Después de la dura derrota frente al Alavés, Zapater recuperó su mensaje de viejo capitán: primero hay que conseguir los 50 puntos. Esa es la tarea prioritaria y sobre la que hay que poner el foco. El nivel cualitativo y de juego del equipo es más que suficiente para no pasar apuros, pero hay que evitarlos.

La distancia con el playoff está a doce puntos tras la victoria del Albacete. El Real Zaragoza ha dispuesto del séptimo límite salarial de la categoría con 10,1 millones de euros y todo el año se ha movido lejos de su hábitat natural por músculo económico, fundamentalmente por unas razones muy localizadas que entroncan las unas con las otras y dan el resultado final. La nueva propiedad sostuvo su primer proyecto en tres pilares que se han derrumbado como un castillo de naipes en pocos meses: se equivocó en la continuidad de Miguel Torrecilla y, por lo tanto, puso en las peores manos la planificación deportiva, seleccionó mal al entrenador (a Juan Carlos Carcedo le superó completamente la plaza en muy poco tiempo) y cada semana resuena con más fuerza el estruendoso error en la elección del fichaje estrella: la contratación de Gueye es uno de los grandes fiascos contemporáneos de la entidad. Mucho dinero en su ficha, nulo rendimiento. Ahora mismo es el último delantero de la plantilla para Escribá, por detrás incluso de Pau Sans, que voló más alto en 20 minutos que el senegalés en toda la Liga. Un trompazo de realidad Igual que otras veces la desventaja económica de partida era enorme, en esta ocasión el Real Zaragoza ha partido con una potencia financiera suficiente para estar unos puestos más arriba, coqueteando con los objetivos. El problema que sufre la plantilla se puso de manifiesto contra el Alavés, un rival de otras hechuras y otro oficio en las dos áreas. Al equipo le sobra entusiasmo, energía, deseo, que lo tiene para regalar, y le faltan futbolistas de un escalón superior, con los que se pueda alcanzar un rendimiento más consistente, otra fiabilidad, otra fuerza defensiva en área propia y otra capacidad de resolver en la contraria. Con los que sea posible hacer un equipo en mayúsculas. Al equipo le sobra entusiasmo, energía, deseo, que lo tiene para regalar, y le faltan futbolistas de un escalón superior El Real Zaragoza necesita entre cinco y siete titulares sólidos, de un nivel mayor a los que tiene, para poder pelear de tú a tú con los grandes de Segunda. Eso implica que para la planificación del verano, la SAD debería actuar con absoluta frialdad y tener en consideración que hay un número destacado de jugadores que aparecen habitualmente o de modo más intermitente por el once inicial cuya altura no está entre la de los mejores de la categoría ni siquiera cerca de ellos. Por lo tanto, piezas en las que será obligado crecer para pensar de manera realista en viajes de lujo. Unos cuantos jugadores cuyos nombres salen solos semana a semana viéndolos sobre el césped, más allá de chispazos ficticios, y otros con más favor público que rendimiento real. Un plan que tendrá que acometer Juan Carlos Cordero en todas las líneas y de cuyo acierto volverá a depender el futuro del Real Zaragoza.