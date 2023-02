El debut de Pau Sans, la joya de la cantera: "Siempre fue el más listo de la clase"

Seguramente, Rubén Floría es uno de los que mejor conocen a Pau Sans, la joya de la cantera de un Real Zaragoza en cuyo primer equipo debutó el pasado sábado. Cinco años estuvieron juntos en el Amistad, desde que el canterano accediera a la escuela en edad prebenjamín. Tenía 7 años, pero ya entonces «era diferencial, muy pillo, con muchas picardías», recuerda Floría, ahora entrenador del Racing Zaragoza. «Siempre lo ha dado todo en el campo y ha sido muy buen compañero. Ha ido progresando hasta conseguir debutar con el primer equipo a los 18 años», destaca.

Rubén no pudo ver en directo el estreno del delantero al coincidir con el partido que tenía que disputar en Teruel el equipo de Liga Nacional Juvenil que dirige. «Cuando, después del partido, vimos el acta del partido y comprobamos que había debutado fue algo increíble. Tuvo dos ocasiones, un mano a mano y un cabezazo al poste. Estamos muy orgullosos. Yo, personalmente, estoy que no quepo», asegura el técnico, que dirige a jugadores que han compartido vestuario con Pau. «Siempre ha sido un jugador superior al resto en lo que se refiere a cuidarse mucho y tomarse el fútbol muy en serio. Gran parte de culpa la tiene su entorno, principalmente su familia y un padre que jugó en Segunda B con el Gimnástic de Manresa y que, como hombre de fútbol, ha sabido marcar siempre a su hijo para ayudarlo a llegar donde ha llegado».

Para Floría, que coincidió con Sans desde los 7 a los 12 años, el zaragozano «siempre ha sido el más listo de la clase». En este sentido, tiene claro con quién compararlo. «Me recuerda a lo que decían de Raúl González. Igual no era el que mejores condiciones tenía pero era el más inteligente. Al final, un jugador debe tener cosas innatas para llegar y lo que caracteriza a Pau es esa inteligencia que siempre ha tenido y la seriedad con la que se toma todo».

De la generación de Hugo Anglada (Huesca) o Marc Cucalón (División de Honor juvenil del Real Madrid), Pau Sans estaba entre los llamados a destacar, «pero uno nunca piensa que va a llegar a debutar con el primer equipo del Real Zaragoza a los 18 años recién cumplidos», admite el técnico aragonés, que tiene claro hasta que el delantero «está siendo muy precoz y ha dado el salto muy rápido. Si le dan la oportunidad no sé si marcará una época pero se ganará el puesto en unos años» y asegura que «puede superar a Azón. Desde luego, para mí es mejor que él».

Por eso, la declaración de intenciones de Escribá cuando, al término del partido ante el Alavés admitió que Pau Sans iba a tener continuidad en el primer equipo, supone «una alegría muy grande» y no teme que la meteórica ascensión del canterano y su fugaz paso del juvenil al primer equipo pueda suponer una presión difícil de gestionar. «Tiene la cabeza muy bien amueblada desde pequeño. Es un chico muy disciplinado que siempre ha tenido claro a dónde quería llegar. Y él es muy zaragocista y su deseo es triunfar en el equipo de su vida».

El hambre

Pau, que llegó al Real Zaragoza en edad infantil, estuvo bajo la tutela de Jorge Abad en el Liga Nacional Juvenil, donde dejó impronta de un alto grado de autoexigencia. «Cuando lo vi debutar me vinieron recuerdos de cuando le corregías y él, que es muy exigente consigo mismo, se esforzaba en asimilarlo cuanto antes porque compite en cada entrenamiento para ser el mejor», indica Abad, ahora en el banquillo del Cuarte, de Tercera RFEF. «De hecho, a esa edad hay, en el primer año de juvenil, se intuye que un chico puede llegar a ser muy buen jugador, pero, en su caso, ha tenido mucho que ver esas ganas de ser el mejor. Alguien que es capaz de hacer a estas alturas 17 goles en División de Honor advierte que nadie le ha regalado nada. Pau se lo ha trabajado y ha sabido aprovechar su momento. El mérito es todo suyo».

Para Abad, lo mejor de Pau Sans es, sin duda, «las ganas de competir que tiene. Tiene rapidez, verticalidad y vive por y para el gol, pero su mejor cualidad es ese hambre que tiene», subraya el técnico, que acentúa la relevancia de la apuesta por la cantera. «Pau es un ejemplo más de lo que está saliendo de la cantera y de lo que sucede cuando se da la oportunidad a estos chicos y se les permite demostrar lo que tienen dentro».

Pau, renovado por el club para las cuatro próximas temporadas como avanzó este diario, ha derribado la puerta. Sin previo paso por el filial, con el que apenas ha disputado un puñado de minutos, el canterano afronta ahora la difícil tarea de mantener el equilibrio en una nube. «Es un jugador muy competitivo que tiene mucho carácter, pero es una incógnita saber cómo puede afrontar todo esto. De repente, ha llegado al primer equipo desde el juvenil y todo le está pasando muy deprisa, pero espero que lo sepa gestionar y su entorno le ayude a ello», expone Abad, que considera acertada la apuesta de Escribá en el juvenil. «Es una alegría que le dé continuidad. Eso quiere decir que le ve cosas».

Porque, para él, Pau es «un valiente, un jugador de calle y de esos a los que les da igual quién tienen delante. Solo piensa en superarlo y en superarse. Es un zaragocista acérrimo que quiere triunfar aquí. Ojalá lo haga».

Pero la estruendosa irrupción de Pau Sans se ha producido esta temporada en un División de Honor que está completando una temporada espectacular (segundo en su grupo a tres puntos del líder) y en el que el delantero es la gran referencia ofensiva. «Tiene un buen carácter para el fútbol o sabe gestionar el triunfo y el fracaso. Ofrece muchas cosas. He tenido muchos delanteros pero no me viene a la cabeza ninguno que pueda superar a Pau en estos 25 años. Me gusta mucho Azón pero no lo he tenido conmigo, así que Pau es el mejor delantero que he entrenado. Me gusta su carácter. No le dará miedo salir a La Romareda ante 20.000 personas o competir contra quien sea», anticipó su técnico, Javier Garcés, en una entrevista concedida a este diario el 25 de diciembre.