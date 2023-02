Jair comienza a estudiar otras ofertas ante el silencio del Real Zaragoza en su renovación

Aseguró Juan Carlos Cordero el pasado 1 de febrero, tras acabar el mercado de invierno, que la renovación de Jair Amador es «una prioridad para el club, así que vamos a intentar cerrar un acuerdo pronto». El mensaje del director deportivo zaragocista contrasta con la realidad, porque desde que llegó a principios de enero solo ha habido un mínimo contacto con el representante del central y ningún avance porque la negociación sigue enquistada en el mismo sitio que cuando Miguel Torrecilla, anterior director deportivo, la inició en septiembre pasado. El Zaragoza ofrece al defensa luso un contrato por rendimiento a partir del primer año de su renovación y el jugador prefiere una duración fija de dos campañas.

Así, ante el inmovilismo del club y con su actual vínculo que acaba en junio, Jair, absolutamente fijo para Escribá como antes lo fue para JIM y casi también para Carcedo, ya ha comenzado a estudiar ofertas porque es libre para negociar con otro equipo. Ya tuvo en el pasado verano propuestas de Grecia, con el AEK, de Israel, con el Maccabi de Tel Aviv, donde ya militó, o el de Haifa y de Bélgica, todas ellas pagando un traspaso, además de sondeos de no pocos clubs españoles de Segunda ,alguno de ellos de la parte alta de la clasificación.

La prioridad del defensa era quedarse en el Zaragoza porque su familia se siente a gusto en la ciudad y así el club se lo había trasmitido, pero ante tal pasividad en el tiempo, seis meses desde que se inició la negociación, ya tiene claro el jugador que se tiene que abrir al mercado nacional y extranjero. Desde su llegada en el verano 2020, ha acumulado muchos minutos y partidos, un total de 91 encuentros de Liga, 89 de ellos de titular, y dos de Copa cuando está en su tercer curso como zaragocista, lo que deja a las claras su regularidad.

Escribá: "Estoy seguro de que estamos condenados a entendernos, porque además es muy querido aquí y es uno de esos futbolistas que nadie discute. Todo se arreglará, estoy convencido”,

“Estoy convencido de que va a seguir. No lo he hablado con él y si me preocupara mucho ya lo habría hecho, pero él quiere quedarse y el Zaragoza quiere que lo haga. Estoy seguro de que estamos condenados a entendernos, porque además es muy querido aquí y es uno de esos futbolistas que nadie discute. Todo se arreglará, estoy convencido”, decía Escribá en este diario el pasado 4 de enero sobre el central, que ha jugado desde la llegada de técnico valenciano, en las últimas 12 jornadas, todos los minutos estando disponible, ya que solo se perdió y por sanción el partido ante la Ponferradina en la Romareda.

La revolución en el centro de la defensa este verano será profunda. Jairo saldrá seguro, Lluís López y Jair apuntan a no seguir y con Francés la posibilidad de un traspaso sigue latente

Revolución en el eje

Sin embargo, el defensa, que renovó en enero de 2022 tras llegar a los 50 partidos como zaragocista jugando 45 o más minutos, no ha visto cumplido por ahora su deseo de seguir y empieza a valorar otras posibilidades, preferentemente de España, porque intuye que no va a haber acuerdo con el Zaragoza, una salida en el eje en junio que podría no ser la única. Apunta completamente a no serlo de hecho, ya que Jairo Quinteros no seguirá, Lluís López tiene dos años opcionales que dependen del club y no parece probable que se ejecuten y con Francés la posibilidad de un traspaso, pese a su reciente renovación en verano pasado y hasta 2025, está latente.

Jair, de 33 años, llegó en el verano de 2020 con Lalo Arantegui como director deportivo, que ya lo había fichado para el Huesca. En el conjunto azulgrana estuvo dos temporadas, entre 2016 y 2018, logrando el ascenso en la 17-18, disputando todos los partidos como titular la zaga azulgrana. Tras rechazar la oferta de renovación, firmó por el Maccabi y el Zaragoza ya tanteó su regreso en el verano de 2019, pero no se pudo hacer realidad más que un año después, también por el esfuerzo del jugador en que se llevara a cabo ese regreso a España.

Comenzó Jair con mala suerte con las lesiones, con unas molestias en la cintura iliotibial de la rodilla y una rotura muscular en el psoas ilíaco, pero después se hizo un hueco indiscutible y JIM le dio toda su confianza desde que el entrenador alicantino arribó en Zaragoza en diciembre de 2020, con Carcedo sí tuvo algún paso por el banquillo, en tres partidos, pero con Escribá vuelve a ser indiscutible y su contrato acaba en junio.