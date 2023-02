La lista de delanteros que han pasado sin pena ni gloria por el Real Zaragoza en esta década en Segunda División es larga. Algunos de ellos como el Toro Fernández, Haris Vuckic o Sabin Merino se marcharon de La Romareda sin ni siquiera celebrar un único gol. En este triste cupo de jugadores también se encuentra el portugués André Pereira, que vistió la camiseta blanquilla durante la segunda parte de la temporada 2019-20 cedido sin opción de compra por el Oporto con Víctor Fernández en el banquillo.

El luso, que ha vivido durante las últimas temporadas un calvario con las lesiones, rompió anoche una sequía goleadora que se prolongaba desde hace más de tres años. El actual delantero del Rio Ave entró al campo en el minuto 61 en sustitución de Leonardo Ruiz con 0-0 en el marcador y 4 minutos más tarde se reencontró con el gol desde el punto de penalti. En la celebración del tanto, se pudo ver a un André Pereira muy emocionado y sonriente que claramente se había quitado un peso de encima. El encuentro finalizó con triunfo del Rio Ave frente al Estoril (2-0)

El delantero o extremo portugués no marcaba desde el pasado 1 de diciembre de 2019 ante el Vitória Setúbal cuando estaba también cedido por el Oporto en el Vitória de Guimarães. Semanas más tarde se confirmó su prometedora llegada al Real Zaragoza donde casi no tuvo protagonismo disputando únicamente 164 minutos en Liga y no marcó ningún gol.