Escribá aún no ha repetido alineación

Entre unas cosas y otras, Fran Escribá sigue sin repetir alineación desde que se hizo con las riendas del Real Zaragoza. Ya sea por culpa de lesiones, sanciones o, simplemente, por pura decisión técnica, ni una sola vez ha puesto en liza el entrenador valenciano un mismo once en dos partidos distintos de Liga, sean o no consecutivos.

Estuvo cerca, eso sí, en una ocasión. De hecho, todo apunta a que los once elegidos que golearon al Huesca en La Romareda (3-0) habrían repetido en la jornada siguiente en Leganés (2-1). Sin embargo, las molestias de Vada en el aductor impidieron que la foto fuera la misma. Entonces, Rebollo fue el meta elegido para suplir al lesionado Cristian y la línea defensiva estuvo formada por Gámez y Fuentes en los laterales y Jair y Francés en el centro de la zaga. Zapater y Francho formaron en el doble pivote, con Bermejo en el costado derecho y Giuliano y Mollejo en punta. En el derbi fue Vada el que ocupó el flanco izquierdo en ataque y la baja del argentino fue cubierta, sin éxito, por Eugeni en Butarque.

En el resto de los doce partidos dirigidos por Escribá, el Zaragoza siempre ha formado con una alineación diferente y, en algunos casos, los cambios han sido numerosos. Pero en el último partido ante el Alavés apenas hubo dos variaciones respecto al equipo que formó de inicio en la jornada previa frente al Andorra y, en ambos casos, fue como consecuencia de sendas lesiones. Mollejo y Bermejo, que llegó justo al partido aunque pudo participar en la segunda parte, cedieron su lugar al canterano Puche y a Bebé.

Entre el primer once elegido por Escribá en Liga (el estreno del valenciano fue en Copa ante el Diocesano), y el último existen considerables diferencias. En el empate ante el Málaga en La Romareda (1-1) con el que el entrenador debutó en la competición doméstica figuraron Ratón (Cristian estaba lesionado), Gámez, Jair, Lluís López y Fuentes en retaguardia, Grau y Molina en el doble pivote, Vada y Bermejo en los costados y Mollejo y Giuliano en vanguardia. Aquella formación no varió mucho en el siguiente encuentro contra el Burgos en El Plantío (2-2). Solo Larra entró por Vada, que volvería al once una semana después ante el Ibiza en tierras aragonesas (2-1). Francho y Nieto suplieron a Zapater y Fuentes.

Más modificaciones hubo en la siguiente cita, cuando Manu Molina, Francés y Zapater regresaron a la alineación junto a Lluís López en el centro de la zaga, Eugeni en la medular y Pape Gueye en ataque, pero Escribá volvió a darle la vuelta al equipo de cara al derbi aragonés con la entrada de Rebollo en portería, Gámez y Fuentes en defensa, Bermejo y Vada en los costados y Mollejo arriba.

Tras el derbi

La goleada ante el Huesca parecía destinada a asentar ese equipo base que el técnico valenciano había encontrado. Sin embargo, de nuevo el estado físico de uno de los titulares (Vada) impidió repetir en Leganés, donde entró Eugeni, que se mantuvo en la alineación durante dos encuentros más (Mirandés y Villarreal B). En Anduva, ya con Cristian bajo palos, el once, con el recién llegado Alarcón, volvió a sufrir una profunda modificación con la aparición de Lluís López atrás, Nieto, Larra y el mediocentro chileno, único fichaje realizado hasta entonces en el mercado invernal.

La rotación entre López y Francés y entre Fuentes y Nieto a lo largo de las siguientes jornadas también habría repercutido directamente en la ausencia de un equipo repetido. También, por supuesto, las lesiones y molestias físicas que en las últimas fechas han afectado, entre otros, a Bermejo, Mollejo, Vada, Giuliano y, sobre todo, Azón, que apenas duró dos partidos en el once (ante el Sporting y la Ponferradina en casa) antes de volver a caer lesionado.