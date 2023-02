El Real Zaragoza no habría podido fichar en caso de dar salida a un jugador tras el mercado

El Real Zaragoza acabó el mercado de invierno sin fichas disponibles tras las incorporaciones de Bebé, cedido por el Rayo Vallecano, y Alarcón, desde el Cádiz, además de la obligada inscripción de James Igbekeme tras su regreso del Columbus Crew, y después de dar salida solo a Petrovic y a Lasure, con los que se llegó a acuerdos para rescindir sus contratos, que acababan en junio.

Sin embargo, aunque hubiera podido dar salida después del 1 de febrero a alguno de sus descartes, a James Igbekeme, Jairo Quinteros o Vigaray, no habría podido fichar a ningún jugador del paro (un central si hubiera salido el boliviano o un punta), ya que la normativa lo impide, puesto que la ficha tiene que estar libre antes del cierre de la ventana el pasado 31 de enero o solo en caso de lesión de larga duración, de seis o más meses se liberaría una ficha que permitiría incorporar a un jugador desde el paro. En todo caso, es un mercado que no suele ser demasiado atractivo, aunque en esa lista a principios de este mes hubiera jugadores como Isco, Pozuelo, que fichó por el Konyaspor turco hace una semana. Feddal, que está a punto de hacerlo en el Alanysapor de ese país, Zaza o Carriço, además de exzaragocistas como Álex Alegría o Álvaro Giménez, que rescindieron antes de acabar el mercado invernal en Mallorca y Cádiz respectivamente.

La decisión de James

Así, el Zaragoza ni se ha movido después de esa fecha, tampoco por la lesión de Mollejo, cuya baja es por tres meses por una fractura de tobillo y además el delantero toledano ocupa dorsal del filial (28), mientras que James, el más señalado por Escribá tras el mercado de enero, asegurando que “no va a participar en esta temporada”, tampoco se ha planteado, o al menos eso se dice en su entorno, irse a alguno de los mercados abiertos, por ejemplo la MLS de Estados Unidos o China, mientras que Turquía para jugadores que no estaban en el paro lo estuvo hasta el pasado 8 de febrero y esa Liga se ha suspendido por los terremotos hasta principios de marzo.

El nigeriano, renovado por Torrecilla hasta 2024 antes de irse a la MLS, no contempló en enero al no considerar sugerente la posibilidad de ir cedido al Lugo y tampoco marcharse a Portugal, al líder de la Segunda, al Moreirense, y apostó por seguir pese a saber que no iba a tener oportunidades, ya que así se lo hizo saber Escribá a lo largo de enero. Desde que fue inscrito a mediados de enero (LaLiga obliga a ello ya que no se puede tener a un jugador profesional en plantilla sin inscribir) no ha ido convocado.

En las dos citaciones desde el final del mercado, ante el Andorra y el Alavés, no ha estado Vigaray, dejando claro que no cuenta. El lateral solo ha tenido unos pocos minutos, menos de un cuarto de hora, en Albacete desde que se lesionó en el cartílago de la rodilla derecha a finales de la temporada 20-21 y fue operado en septiembre de 2021. En su caso la salida pasaba por abonarle lo que le quedaba por cobrar hasta junio y, como se le dio una temporada opcional unilateral para el club para rebajar la masa salarial en el verano pasado, la diferencia pactada en esa rebaja al lateral.

Quinteros, adiós frustrado

Mientras, Jairo Quinteros, que solo jugó en el tramo final ante el Leganés, pudo salir antes de acabar enero a uno de los equipos satélites del grupo inversor, en concreto al Atlético Otawa de Canadá, que depende del Atlético de Madrid, y sobre todo estuvo pactada su cesión al Córdoba de Primera RFEF, pero el esfuerzo por Bebé impedía traer otro central y Escribá no se quiso quedar con tres en la primera plantilla (Francés, Jair y Lluís López), pese a la nula contribución del boliviano, que en las últimas semanas arrastra además molestias en el talón.