Hasta siete jugadores pueden irse del Zaragoza en la fecha FIFA de marzo

La fecha FIFA de finales de marzo, entre el 20 y el 29 de ese mes, puede ocasionar un grave problema para el Real Zaragoza, puesto que en el peor de los casos hasta siete jugadores zaragocistas podrían perderse el partido ante el Albacete, en el fin de semana del 26, y algunos de ellos, como Bebé o Jairo, el derbi ante el Huesca, una semana antes. El extremo portugués, fichado en enero y como ya contó este diario, tiene muchas opciones de ir citado por Cabo Verde, lo mismo que el central boliviano, de protagonismo nulo en el equipo. Francés, Francho y Azón, sobre todo el primero de ellos, tienen posibilidades en la sub-21, Alarcón con Chile y Gabi Fuentes con Colombia.

La citación más probable, por no decir segura, es la de Bebé con Cabo Verde. Así lo intuye el entorno del extremo, que es casi indiscutible en esta selección desde que debutó en marzo pasado y que ha jugado seis partidos, con tres goles, desde entonces. Cabo Verde se mide a Eswatini en un doble enfrentamiento el 20 y el 27 de marzo, aún sin horario oficial, en la fase de clasificación para la Copa de África, en el grupo B. Si como parece es citado, se perdería el duelo ante el Huesca en El Alcoraz y la visita del Albacete a La Romareda.

La sub-21 y el Europeo

Francés fue fijo con Luis de la Fuente, actual seleccionador absoluto, en la fase de clasificación para el Europeo de Georgia y Rumanía a partir del 21 de junio. De hecho, jugó de titular en 9 de los 10 partidos de esa clasificación y fue citado en todos. De la Fuente no lo llamó en septiembre pasado por su lesión de codo y ante Japón en noviembre en un ensayo donde hubo muchas novedades. Ahora, en la primera lista de Santi Denia, lo normal es que Francés regrese para los partidos de preparación para el Europeo, ante Suiza el 24 y Francia el 28 de marzo, por lo que no jugaría ante el Albacete. El buen momento de Francho Serrano, indiscutible con Escribá y que no pisa la sub-21 desde noviembre de 2021 (cuatro partidos citado y dos jugando con De la Fuente) hace posible ese retorno, que es mucho más inviable en el caso de Azón, que solo jugó un partido en la clasificación, ante Lituania, y que ahora está pasando un viacrucis por sus lesiones musculares. Aunque vuelva en el partido ante el Burgos o frente al Lugo, sus opciones son casi nulas.

Berizzo valora mucho jugar con continuidad, Alarcón no lo hacía en el Cádiz y ahora sí en el Zaragoza, por lo que tiene opciones de regresar con Chile, ya que ha sido 12 veces internacional

Tomás Alarcón fue fijo con Chile (12 veces internacional) hasta el comienzo de esta temporada, ya que no fue citado en los cuatro amistosos en las ventanas de septiembre (Marruecos y Catar) y noviembre (Polonia y Eslovenia). Berizzo valora mucho jugar con continuidad, él no lo hacía en el Cádiz y ahora sí en el Zaragoza, aunque ha perdido peso en el once en los últimos partidos. Con todo, su llamada con Chile, que juega contra Paraguay y otro amistoso por determinar en marzo, le haría perderse el choque frente al Albacete.

Bolivia disputa amistosos ante Guatemala el 18 de marzo, Uzbekistán el 24 y Arabia Saudí el 28. El primero no es fecha FIFA aún, pero si Jairo Quinteros es citado, lo que parece factible, ya que ha ido en las últimas convocatorias, aunque en noviembre ante Perú fue el descarte tras viajar, no estaría ante el Huesca y el Albacete, si bien apenas tiene minutos en el Zaragoza, ya que solo ha jugado en un partido de este curso.

Colombia citó a Fuentes para debutar con la absoluta el 29 de enero ante EEUU y el jugador no fue tras pedírselo el club y al no ser fecha FIFA

Resta Gabi Fuentes. El lateral cedido por Junior de Barranquilla con opción de compra voluntaria de 1,2 millones de dólares ha jugado en ocho partidos con Colombia sub-21 hasta 2020 y no ha debutado aún con la absoluta. Sin embargo, Néstor Lorenzo lo convocó para el amistoso el 29 de enero ante Estados Unidos y el Zaragoza no era partidario de que fuera (al no ser fecha FIFA podía negarse). El jugador se quedó por compromiso con el club pese a la gran ilusión de su posible debut con la selección cafetera. Fuentes no ha jugado en los dos últimos partidos (Andorra y Alavés) y solo ha sido titular en dos de los últimos seis tras ser fijo desde su llegada al final del mercado de enero. Por eso, es menos factible la llamada de Colombia ante Japón (24 de marzo) y Corea (28), aunque no es descartable.