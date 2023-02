Pau Sans, Javier Garcés y el momento de una vida

A Javier Garcés siempre hay que escucharle y leerle con atención. Referente del fútbol formativo en Aragón, profundo conocedor de la Ciudad Deportiva, estamos ante un entrenador de larguísimo bagaje con un elevado poso intelectual, una gran capacidad comunicativa y amplios conocimientos futbolísticos después de toda una vida oliendo a hierba mojada y viendo pasar proyectos por sus manos, como les gusta llamarlos a los estadounidenses.

De Pau Sans, el último canterano que ha debutado en el Real Zaragoza y su pupilo más aventajado este año en el División de Honor juvenil, Garcés habló en profundidad en una entrevista con este diario en diciembre cuando lo que hoy es una realidad, que el delantero hace vida diaria con el primer equipo, era un simple deseo de futuro. Dado su valor, es muy interesante rescatar la reflexión del técnico del juvenil sobre Sans de manera íntegra: “He tenido muchos delanteros, pero no me viene a la cabeza ninguno que pueda superar a Pau en estos 25 años. Me gusta mucho Azón pero no lo he tenido conmigo, así que Pau es el mejor delantero que he entrenado, lo tengo claro. Además me gusta su carácter. No le dará miedo salir a La Romareda ante 20.000 personas o competir contra quien sea. Se atreverá siempre y posee ese punto de agresividad y egoísmo que debe tener un delantero. Está en constante crecimiento y sus registros individuales son muy altos: en talento o disputas. Sabe gestionar el triunfo y el fracaso. Ofrece muchas cosas. Creo que sí que es carne del primer equipo”.

De aquella reflexión no han pasado ni dos meses y, efectivamente, Pau Sans es carne del primer equipo. Las lesiones de Mollejo e Iván Azón le abrieron la puerta del vestuario de los mayores la semana pasada contra el Alavés. Allí se presentó con 18 años, un cuerpo físicamente muy trabajado y una tarjeta de presentación con 16 goles en el División de Honor. Saltó al estadio en el minuto 69 y en poco rato estrelló un cabezazo en el poste y se plantó solo ante Sivera en un mano a mano que acabó en el cuerpo del portero.

Pau se mostró como un delantero intuitivo, con buenos movimientos en busca del espacio, hábil en la colocación y pillo. Falló en la definición pero, como luego dijo Fran Escribá, el responsable de su alternativa, hizo lo que debía hacer. Tanto fue así que esta semana ha hecho vida con el equipo profesional en la preparación del importante partido en Málaga del lunes, donde Sans volverá a tener muchas opciones de participar. Ahora mismo, la delantera del Real Zaragoza tiene un punta propietario de un dorsal en el once (Giuliano Simeone) y otro por adjudicar entre Sans, Puche y Gueye.

El canterano tiene 18 años y como con cualquier joven que acaba de llegar hasta la cúspide de la pirámide, el cuerpo técnico, la plantilla y el club deben activar todos los cuidados y gestionar su aterrizaje con mesura, sentido común y prudencia. Sin embargo, en el fútbol los momentos muchas veces no se eligen, simplemente llegan. La coyuntura y las circunstancias, como tantas veces ocurrió con otros, le han abierto la puerta del profesionalismo a Pau Sans, que está ante el primer gran reto de su vida deportiva. De él depende demostrar que está preparado para quedarse y aprovecharlo.