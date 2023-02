Al Real Zaragoza no le gustan los lunes

Lo cantaba Boomtown Rats, la banda de Bob Geldof a finales de los 70, y el Real Zaragoza ha hecho suya en los últimos tiempos esa realidad, ya que en las dos últimas temporadas no ha sido capaz de ganar ningún partido en lunes, el día más odiado para jugar para la gran mayoría de aficionados y también para los profesionales, incluido Fran Escribá. "No me gustan los lunes, como decía la canción de Bootown Rats, pero lo hemos asumido, aunque en general a los profesionales no nos gustan. Prefiero ver esos partidos ese día, porque me encanta que haya fútbol siempre. Con todo, no puede ser una excusa, porque cuando llegan los partidos no miras ni en qué días estás", dijo el entrenador, que reveló después que tuvo en su poder casi una maqueta de aquella canción 'I don't like mondays' porque se la trajo su hermano de Londres.

Escribá: "Nuestra realidad está en intentar una salvación cómoda" Sea o no anécdota, pero el entrenador valenciano aún no conoce la victoria en los dos partidos jugados en ese día desde que aterrizó en el Real Zaragoza a comienzos de noviembre. Perdió en Leganés por 2-1 en el último partido del 2022 tras remontar el equipo pepinero el tanto de Giuliano Simeone con dianas de Juan Muñoz y empató sin goles en casa, en la peor entrada de la temporada, con poco más de 13.000 espectadores en La Romareda, ante la Ponferradina el 30 de enero. El otro partido jugado en este curso en lunes fue contra el Eibar el 3 de octubre y con Carcedo como entrenador. Entonces, el Zaragoza no pudo con un equipo que jugó con 10 desde el minuto 40 y con nueve en el último cuarto de hora para firmar tablas a cero. La maldición también se extiende al curso pasado, donde el Zaragoza de Juan Ignacio Martínez no pudo ganar en lunes. Firmó derrotas en La Romareda ante el Cartagena (0-1) y el Leganés (0-2) y empates en casa contra el Huesca en el derbi (0-0) y fuera en Oviedo (3-3), Ibiza (1-1) y Montilivi ante el Girona (1-1). Así, el balance en lunes actual es desolador, con seis empates y tres derrotas para un Zaragoza en el que hay razones para odiar ese día, ya que se tiene que remontar al 5 de abril de 2021, casi dos años, para observar un triunfo, en Fuenlabrada y por la mínima. La maldición, de este modo, se puede romper en Málaga a las 21.00 horas del día 20, lunes, claro.