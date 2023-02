Escribá: "Nuestra realidad es que somos un equipo para salvarnos y ya está"

Estaba más que enfadado Fran Escribá tras el partido y por la derrota por 3-0 en Málaga que se suma al 1-4 del Alavés. “Estoy muy caliente y el análisis es difícil, posiblemente me equivocaría”, dijo, pero no se calló apenas nada y fue muy claro señalando a los jugadores. “Si no somos agresivos en el área contraria y si no chocamos ni una vez… Jugar bien es una cosa y competir es otra y no competimos. Tengo que elegir a los 11 que compitan, no a los que solo jueguen bien. Llevamos dos jornadas en que no hemos competido absolutamente nada”, aseguró.

Rubén y la calamidad. La crónica del Málaga-Real Zaragoza (3-0) “En la primera parte hubo fases que estuvimos bien, nos debimos adelantar, pero al final te vas con la sensación de que no compites. Llevamos siete goles en dos partidos y nos han rematado 8 o 10 veces. No recuerdo en estos dos encuentros alguna parada de Cristian”, añadió, dejando entrever ese enfado más que latente: “El vestuario tiene que estar como estamos todos, muy fastidiado, incluso más que el resto. Esto nos tiene que servir para mejorar, pero sobre todo nos tiene que doler muchísimo, después del partido y también antes. Si no, no nos sirve”. "Quiero asumir la responsabilidad, no señalar solo a los jugadores, el primero es el entrenador. Si unos cuantos, no todos, no han chocado también es mi culpa. La sensación, empezando por mí, es que hicimos las cosas muy mal” Con todo, se quiso poner delante en la responsabilidad, porque “quiero asumirla, no señalar solo a los jugadores, el primero es el entrenador. Si unos cuantos, no todos, no han chocado también es mi culpa. La sensación, empezando por mí, es que hicimos las cosas muy mal”. "Si esto nos hace daño para que nos entre el miedo es que no merecemos estar aquí. El objetivo ya está claro cuál es. No les vamos a hacer creer que son mejores de lo que son" Fran Escribá espera que no entren los temores y los miedos en el equipo, con 4 de renta sobre el descenso: “Si esto nos hace daño para que nos entre el miedo es que no merecemos estar aquí. El objetivo ya está claro cuál es. Nuestra realidad es que somos un equipo para salvarnos y ya, no les vamos a hacer creer que son mejores de lo que son, aunque en otros partidos sí el equipo estuviera bien”. Confianza en la reacción Al menos, terminó con un mensaje de esperanza, porque “esto lo cambiaremos, tengo confianza en el equipo. Confío en esta plantilla para ganar partidos. Los vamos a ganar y vamos a conseguir el objetivo segurísimo”, ahondó Escribá, que recalcó la importancia de las bajas arriba de Mollejo, al que no se espera hasta final de temporada, y Azón, en el que confía en un regreso pronto que no apunta a ser ante el Burgos.