Iván Azón apunta a ser baja también ante el Burgos y el Lugo

El Real Zaragoza regresa este miércoles a los entrenamientos con la mirada puesta en el partido ante el Burgos del domingo en La Romareda y en él no se espera tampoco a Iván Azón, que es baja segura por la lesión en la musculatura isquiosural que sufrió ante la Ponferradina el pasado 30 de enero. De hecho, no está previsto que el delantero trabaje con el grupo esta semana y la frontera del choque ante el Lugo del 5 de marzo en el Anxo Carro tampoco se divisa como propicia para el retorno del ariete, aunque para esa cita no está descartado de forma plena. Así, podría volver ante el Leganés el 12, pero todo en su caso está cogido con pinzas y en función de sus sensaciones.

Escribá: "Nuestra realidad está en intentar una salvación cómoda" En el club aragonés quieren ir con sumo cuidado en el retorno de Azón, que se lesionó el 15 de octubre el isquiotibial derecho en el partido ante el Villarreal B. Tras iniciar su rehabilitación, al mes de la misma volvió a sufrir un parón y eso retrasó su regreso porque el delantero mantenía la sensación de molestias por los problemas de adherencias en la cicatriz de la rotura. Tras casi tres meses y después del parón, reapareció frente al Mirandés el 8 de enero y tres semanas después, tras jugar solo frente al cuadro jabato y el Villarreal B, ambos de suplente, y salir de titular con el Sporting y la Ponferradina, a la media hora de ese choque volvió a caer lesionado. El aspecto mental En los servicios médicos se está siendo muy cauteloso en la rehabilitación y también lo quiere ser Escribá, porque al final, con dos lesiones y un parón en la rehabilitación en los últimos meses en la misma zona hay también un aspecto mental y anímico importante. Esa cuestión mental del jugador preocupa y mucho en la entidad. “No pondría plazos en su caso por los antecedentes. Sé que trabaja muy bien y se encuentra bien. Cuando estemos todos absolutamente seguros, volverá, pero primero las pruebas tienen que revelar que no haya lesión y que sus sensaciones sean buenas. A lo mejor la semana que viene empieza con el grupo, pero se irá viendo, prefiero dejarle tranquilo”, dijo Escribá antes de jugar ante el Málaga. Así, ante el Burgos el Zaragoza volverá a tener las bajas de Mollejo y Azón, además dee Jairo Quinteros, con molestias en el talón, aunque en este caso apenas cuenta para Escribá. Ratón, tras frustrarse su salida al Wisla, podrá volver a la citación.