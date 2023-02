Zapater reactiva el modo supervivencia: "Hablamos de finales pero no las afrontamos como tal"

Una vez más, como viene siendo habitual cada temporada, Alberto Zapater fue el designado para dar la cara ante los medios ante una situación de crisis galopante. Y eso que el capitán no jugó un solo minuto el pasado lunes ante un Málaga revivido por un Real Zaragoza que ha caído en barrena y que se ha colocado a apenas cuatro puntos del descenso. La situación es delicada y ha devuelto sensaciones bien conocidas y peligrosas.

También han regresado las terapias de grupo entre plantilla y cuerpo técnico, como la del pasado miércoles, cuando una charla grupal demoró más de una hora y media el inicio del entrenamiento. “Es algo normal cuando se viene de perder dos partidos con un resultado abultado. Son cosas necesarias y que pasan todos los años y en cualquier vestuario. Estamos a cuatro puntos del descenso y son charlas necesarias y enriquecedoras que vienen bien para saber lo que piensa la gente”, expone el capitán.

En la asamblea se habló de fútbol, pero también “de lo que significa ser futbolista del Real Zaragoza y de la situación en la que estamos”, apunta Zapater, que no pone paños calientes a la crisis. “No es igual perder por uno que por tres y no es lo mismo caer ante un aspirante al ascenso que contra un equipo en una situación complicada al que podías hundir pero le das alas. Ese partido nos permitía respirar en caso de ganar pero no lo hicimos. Es verdad que los dos últimos rivales han tenido mucha efectividad, pero no hay excusas y con lo que estamos haciendo no nos da”, admite el aragonés, que considera esencial rescatar la solvencia defensiva extraviada. “Seguramente, todo pasa por tener la portería a cero y los resultados vendrán. No hay que encajar goles. El Málaga fue efectivo y nosotros no y si perdonas te vas con tres a casa y el público haciendo la ola cuando están en descenso”.

La final

Así que el duelo del domingo en casa ante el Burgos adquiere un tinte dramático. “Sí, es una final pero hablamos de finales y luego no las afrontamos como tal. Fue una de las cosas que se hablaron en la reunión porque hay que hacer autocrítica. Hablamos de finales pero no los acabamos de creer y la realidad es que hay que sumar 50 puntos cuanto antes y no nos podemos meter abajo”.

"Yo llevo meses mirando lo que hacen Ponferradina y Racing y esperando que haya cuatro equipos por debajo. Eso no quiere decir que no sea ambicioso, sino que quiero salvarme cuanto antes"

En este sentido, Zapater reactiva el modo supervivencia que ya abanderó en noviembre a pesar de que, dentro del propio vestuario, numerosas voces pregonaban la conveniencia de mirar hacia arriba. “Mi discurso no ha cambiado por el 3-0. Hay que alcanzar cuanto antes esos 50 puntos pero ya sabemos lo que ese mensaje significa aquí por la historia, masa social o lo que volverá a pasar en julio. Yo llevo meses mirando lo que hacen Ponferradina y Racing y esperando que haya cuatro equipos por debajo. Eso no quiere decir que no sea ambicioso, sino que quiero salvarme cuanto antes. ¿Miedo al descenso? Ahora mismo, pienso en ganar el domingo. Todo pasa por ahí”.

El capitán, Azón y Quinteros, ausencias en una sesión con Pau Sans y Borge Alberto Zapater no completó con el grupo la primera parte del entrenamiento de este jueves y, junto a Azón y Quinteros, completó la nómina de ausencias en una sesión que contó de nuevo con la participación del juvenil Pau Sans y en la que la gran novedad fue Borge, polivalente defensa del Deportivo Aragón.

A pesar de todo, el capitán confía en la tropa. Zapater tiene claro que el Zaragoza responderá y que saldrá de esta. Otra vez. “Cuando el equipo ha estado en situación crítica ha respondido. Por eso confío en el equipo. Todo el mundo debe mirar la clasificación pero nosotros dependemos de nosotros mismos y yo confío”.