El problema lateral

Sin contar a Francés, ya consolidado como central y que en sus inicios en el primer equipo con Víctor Fernández y también en varias épocas de su formación fue lateral derecho, el Real Zaragoza tiene hasta cuatro jugadores que pueden jugar en esa demarcación: Fran Gámez, el que más lo ha hecho, Larra, extremo en sus inicios y que ha sido la variante más usada como relevo por Carcedo y por Escribá, el canterano Marcos Luna, de protagonismo residual y nunca titular, y Vigaray, que en casi dos años que se cumplirán en mayo solo ha jugado un cuarto de hora en Albacete en diciembre por una grave lesión de rodilla. Cuatro candidatos y un agujero, un problema en el lateral.

"El que menos se lo espere mañana va a jugar", dijo Escribá, que ante el Alavés apostó por Fran Gámez y en Málaga lo hizo por Larra, con sendos malos partidos de ambos, por lo que quizá haya turno para otro cambio y sea Luna el elegido. De hecho, que este sábado haya entrenado con el grupo y que no juegue el domingo ante la Peña Deportiva con el filial estando Gámez y Larra aptos ya es una pista.

Fran Gámez, que ya renovó un año más por partidos al jugar 55 oficiales desde que llegó, es el lateral habitual en este curso, como lo fue en el pasado a su llegada al club. Ha jugado de titular en ese puesto en 21 jornadas de Liga. "Defensivamente Fran es muy serio", ha dicho el técnico este sábado. Sin embargo, el propio jugador reconoció que alcanzar la cifra para renovar un año más fue "una liberación porque a nivel mental eso no me hacía bien". En todo caso, Gámez no ha tenido en esta temporada el nivel de la anterior.

Larra, extremo en la cantera del Athletic y de gris primera temporada en el Zaragoza, se destapó como carrilero en el Amorebieta, donde jugó cedido el año pasado, para volver al equipo zaragocista, sin que haya recuperado ese nivel y con un puesto de lateral derecho donde está siendo muy utilizado y que no es tan apropiado a sus condiciones como cuando tiene toda la banda derecha en una defensa con tres centrales. "Larra es muy potente, con muy buena llegada", dice Escribá. De las 24 jornadas que ha jugado en el este curso, con 11 de inicio, en siete ha sido titular en el lateral diestro, sin convencer con sus actuaciones en la zaga. Con Carcedo fue titular en ese puesto ante Oviedo, Tenerife, Andorra, con una defensa de tres centrales en este partido, y con Escribá en Albacete, Sporting, Ponferrada, en estos dos partidos con Gámez de baja, y Málaga.

"Marcos Luna posee un dinamismo muy bueno y a nivel físico es el que mejor recorrido tiene y va mejor de cabeza que otros", explicó Escribá sobre el canterano, que apostó por quedarse en el Zaragoza con una oferta para irse cedido al filial del Atlético en enero que el club había aceptado. Está jugando en el Aragón si no lo hace en el primer equipo, donde lo hace poco, nunca de titular y solo en tres jornadas, dos con Carcedo, ante Villarreal B y Granada y como extremo, y los 21 minutos que le dio Escribá ante la 'Ponfe'. Quizá sea este domingo su turno.

A Vigaray se le enseñó la puerta de salida en enero y no se marchó, dispuesto a cumplir su contrato hasta junio, con la posibilidad de un año opcional que no se va a ejecutar y que se consignó el verano pasado para reducir margen salarial. Desde mayo de 2021 vive un pesadilla en su rodilla, de la que fue operado en septiembre de ese año. "De Vigaray todos sabemos el rendimiento que ha dado aquí, está bien y entrena bien, pero es un jugador que lleva año y medio sin competir hasta que jugó un rato en Albacete", explica Escribá. Si recuperara su nivel, Vigaray es más que fijo en este Zaragoza, pero es evidente que ni Carcedo primero ni Escribá le ven para eso. Ni de lejos además. En las tres últimas citaciones tras el mercado de enero, se ha caído en dos y sí viajó a Málaga.

"Todos tienen algo que me gusta más que de otro. Si pongo a uno y no a otro es por la búsqueda de buscar siempre el mejor. Tengo tantas variantes que en algunos pienso que Larra el mejor y en otros creo que Fran, ya que son los que más han jugado ahí. Cualquiera de los cuatro tiene que estar preparado, porque cuando hay dos resultados malos todo el mundo supone una opción, una ventana", terminó diciendo Escribá.