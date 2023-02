El Real Zaragoza no llega en el salario a Álvaro Giménez y Rey Manaj descarta su fichaje

El Real Zaragoza, por la salida de James Igbekeme, cedido al Wisla de Cracovia, y las bajas en ataque de Azón y Mollejo, al que no se espera ya prácticamente en lo que resta de temporada, abrió la posibilidad de fichar a algún jugador desde el paro, aunque dos de los mejores opciones ya tanteadas, Álvaro Giménez y Rey Manaj, están casi descartados en la práctica al ser su fichaje imposible. En este mercado de futbolistas hay pocas opciones que no lleven mucho tiempo sin entrenarse con un equipo, por lo que no son productivas quedando solo 14 citas, o que no supongan una remuneración muy por encima de las posibilidades zaragocistas.

El Real Zaragoza valora fichar hasta junio a Rey Manaj En el caso de Álvaro Giménez, el exdelantero del Cádiz y que estuvo cedido en el Zaragoza la temporada pasada, anotando cinco goles, el problema es salarial. El entorno del punta reconoce los contactos, pero LaLiga a la hora de computar su salario en lo que resta de temporada tiene en cuenta la ficha del jugador en el Cádiz, que superaba los 1,3 millones por curso. De ellos, al Zaragoza le computa en torno al 50% de la mitad de la temporada, por lo que rondaría los 300.000, una cifra alejada de las posibilidades. Por eso, desde ese mismo entorno del ariete no se dan opciones a día de hoy a ese regreso, salvo cambio de decisión de la patronal de los clubs. Y es que la salida de James al Wisla, en la que el club ha abonado parte del salario del nigeriano, apenas libera unos 100.000 y la entidad apenas acabó enero con margen salarial. Así, el retorno de Álvaro es casi una quimera ahora, pese a ser una opción que gusta, ya que Escribá lo tuvo en el Elche, y que conoce la categoría y el Zaragoza, además de que hasta el 31 de enero estuvo en dinámica de equipo en el Cádiz. Mientras, Rey Manaj es otra opción que gusta y que es ideal por estar sin contrato, ya que rescindió del Watford antes del 31 de enero con una suspensión temporal (fue oficial el 8 de febrero) y regresará al club inglés en junio para ser traspasado o cumplir los dos años de contrato que le restan. Está en la fase final de la rehabilitación de una lesión muscular (está trabajando en las instalaciones del Watford) y volverá a poder jugar en marzo, pero en el entorno del exjugador albanés, que ha militado en el Granada, el Albacete y el Barcelona B en España, se descarta la vía del Zaragoza en estos momentos y se asegura que tiene otras alternativas mejores. Escribá admitió la posibilidad de ese fichaje en enero. “Lo hablamos con la dirección deportiva este viernes precisamente. Están trabajando con esa posibilidad pero no como una necesidad sino porque cuando hay una ficha hay que ver todas las opciones. No es porque se vaya a hacer algo seguro”, dijo el entrenador, que ya dejó una clara pista de lo que va a suceder: “Me lo comentó el director deportivo, tenemos un límite impuesto por la Liga muy bajo y eso te limita y creo que va a ser muy difícil que venga alguien, pero por si acaso están mirando”.