El vestuario zaragocista prefirió valorar el punto y no encajar tras las goleadas ante el Alavés y el Málaga y así lo expresó Francho Serrano. «Queríamos ganar, pero el equipo ha vuelto a competir tras dos partidos bastante malos en ese sentido y es la línea que tenemos que seguir. Cuando vienes de una mala racha siempre es bueno puntuar. Nos habría gustado hacerlo de a tres, pero dimos otra vez la cara y no nos dejamos crear ninguna ocasión por un rival que está arriba», aseguró el canterano.

«Es obvio que necesitábamos no encajar. Queríamos hacernos fuertes y volver a confiar en nosotros mismos. Hay que estar satisfechos con el trabajo, pero no contentos con el resultado», añadió Francho, uno de los fijos para Escribá desde que llegó el entrenador valenciano en noviembre.

El problema es que, para ganar, hay que marcar y el Zaragoza lo ha dejado de hacer en 15 de las 29 jornadas. Ante el Burgos, las que se generaron no se aprovecharon. «El fútbol tiene esto, habrá otro partido en que llegaremos dos y haremos dos. Estamos en esa mala racha de que no llega el gol. Hay que trabajarlo y seguir, no hay otra. El punto positivo es que las ocasiones están y un día se aprovecharán seguro».

"El peligro está ahí. Todos somos conscientes del equipo que hay y que somos, ya hemos demostrado que no merecemos estar tan abajo y no hay que tener miedo. Nos toca esto, sufrir y pelear cada partido como una final»

Se mostró convencido el sábado Escribá de no bajar y el empate deja a 5 puntos la zona de descenso, una diferencia demasiado escasa cuando restan 13 jornadas: «El peligro está ahí. Todos somos conscientes del equipo que hay y que somos, ya hemos demostrado que no merecemos estar tan abajo y no hay que tener miedo. Nos toca esto, sufrir y pelear cada partido como una final».

"Estoy disfrutando en este rol de tener más minutos y quiero seguir aprovechando las oportunidades y que sean muchas más»

El centrocampista fue de los mejores ante el Burgos y está satisfecho con su nivel en los últimos meses. «Intento ayudar todo lo posible, estoy disfrutando en este rol de tener más minutos y quiero seguir aprovechando las oportunidades y que sean muchas más», dijo, valorando las palabras de Escribá hacia él: «Obviamente me llenan los elogios y me ayudan a seguir peleando y a devolver la confianza que está depositando en mí y que espero que siga».