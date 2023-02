Esto es lo que hay. Lo mejor es que falta un punto menos y que ya se ha arrancado otra página a un calendario que amenaza con convertir el resto de la temporada, en el mejor de los casos, en un calvario. El Real Zaragoza está, seguramente, algo más cerca de la permanencia, el único objetivo posible para una escuadra pobre pero honrada. O viceversa, según se mire. Así lo entiende ya una afición consciente de que su equipo no da para más. Por eso no clama al cielo por algo que no habría consentido en la vida de no ser porque sabe que debe resistir, resignarse, apretar los puños y morderse la lengua. Eso, señores, también es inteligencia.

