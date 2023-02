Parecía imposible, pero el Real Zaragoza continúa empeñado en empeorar un registro anotador que ya es el peor en la historia del club. Lo es, desde luego, en Segunda, donde los 23 tantos conseguidos por el equipo aragonés esta campaña se convierten en el peor dato de siempre, incluso peor que los 24 que se habían marcado a estas alturas en la temporada 20-21 y los 25 de la pasada temporada. De este modo, el Zaragoza acumula tres ejercicios consecutivos lastrado por una inoperancia ofensiva nunca vista.

Pero es que esas raquíticas 23 dianas tampoco tienen precedentes en Primera División, más allá de los 22 con los que cerró la temporada 1970-71, si bien entonces la máxima categoría estaba compuesta por apenas 16 equipos, por lo que la campaña regular concluía tras la disputa de 30 jornadas, casi las mismas que se llevan disputadas en el actual campeonato (29). Por tanto, la actual marca del Zaragoza, a tenor de la diferencia de categoría y del formato de la competición, es el que menos gol tiene en los 91 años de existencia de la entidad.

La sequía no cesa y mantiene al Real Zaragoza sumido en la más absoluta mediocridad y anclado al peligro y al riesgo de pérdida de la categoría. Lo de este año, en todo caso, es peor que nunca. El equipo aragonés ha faltado en 15 de las 29 jornadas disputadas a su cita con el gol, con la portería contraria. Es decir, no ha marcado en más de la mitad de los partidos de Liga disputados, ni tampoco en el único de Copa del Rey frente al Diocesano, eliminación incluida por cierto, y ahora mismo es el equipo de la categoría de plata que en más encuentros no supo cómo perforar el marco rival, por delante del Sporting, que se quedó sin hacerlo en 14 partidos, el Lugo, próximo rival, y el Burgos, con 13, mientras que el Racing, el Andorra, el Ibiza y el Málaga han alcanzado hasta 12. En todo caso, ese dato adquiere mayor perspectiva si se miran las temporadas de esta etapa en Segunda que se inició en 2013. El Zaragoza está en camino claro de batir el récord de jornadas sin marcar.

Ese registro es el de la durísima temporada 20-21, con 18 partidos sin gol, que se repartieron entre Baraja (6 de 10 choques ligueros), Iván Martínez (4 de 8) y Juan Ignacio Martínez (8 de 24), mientras que en la 18-19, también con tres entrenadores, en este caso Imanol Idiakez, Lucas Alcaraz y Víctor Fernández, fueron hasta 17. Ya el curso pasado se quedaron en 15, cifra que se alcanza en el actual, mientras que hasta 13 fueron en la 13-14, 12 en la 15-16, 11 en la 16-17, 9 en la 14-15 y 8 en las dos temporadas en que menos se faltó al encuentro con el gol, en la 19-20 y en la 17-18, en ocho ambas, cuando con Víctor Fernández y con Natxo González respectivamente el Zaragoza acabó tercero y rozó el ascenso directo.

22 en proyección

Pero, en todo caso, son temporadas completas y a la actual aún le quedan trece citas por jugarse. De hecho, si el Zaragoza mantiene el promedio que lleva de partidos sin marcar se quedará en 22 al final de campaña, batiendo con mucha ventaja el registro de la campaña 20-21. En esa temporada, el equipo solo hizo 34 dianas, aunque en la clasificación consten 37 por las tres de la victoria ante el Alcorcón en los despachos y por alineación indebida, mientras que al curso siguiente, 21-22, fueron solo 39 tantos.

Ahora, con 23 goles en 29 citas, el resultado final de mantener esa falta de pegada sería de 33, el peor registro también de esta década en Segunda. El mejor fueron los 61 de la 14-15, por los 59 de la 19-20 y los 57 de la 17-18, cifras casi de ciencia ficción se comparan con el Zaragoza actual.

Con Carcedo el conjunto blanquillo no logró marcar en 9 partidos de 15, en las derrotas ante Cartagena, Mirandés, Racing, Granada, Andorra y Alavés, además de en los empates contra Levante, Las Palmas y Eibar. Mientras, el porcentaje con Escribá es algo mejor, en 6 de 14 encuentros, cuando cayó con Málaga y Sporting y empató frente a Albacete, Mirandés, Ponferradina y Burgos. En total, en esos 15 partidos sin anotar el Zaragoza ha sumado siete puntos de 47, un dato demoledor.