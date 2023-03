Desde hace tiempo, el Real Zaragoza incorpora más fichajes que refuerzos. Así, al menos, se desprende del peso específico adquirido por las últimas adquisiciones del club, que no ha conseguido marcar diferencias a través de un mercado que, en líneas generales, no está aportando gran cosa. De hecho, solo dos de los catorce últimos fichajes realizados por el equipo aragonés que actualmente continúan en la plantilla ostentan ahora la vitola de indiscutibles en un once en el que la mitad de sus efectivos suelen ser canteranos.

Únicamente Bebé y Giuliano pueden considerarse fijos en las alineaciones de Escribá. El resto, o ha perdido el sitio o nunca lo tuvo, como lo advierte el hecho de que ocho de los doce efectivos sentados en el banquillo el pasado domingo ante el Burgos son fichajes realizados a lo largo de las dos últimas campañas. Otros dos (Francés y Pau Sans) eran jugadores de la cantera y el otro, Larra, fue incorporado en verano de 2020. La escasa presencia de los últimos fichajes en las alineaciones zaragocistas advierte de que lo que se fue a buscar al mercado no ha resultado como se esperaba. Tan solo Bebé, el último en llegar el pasado mercado invernal, y Giuliano Simeone, máximo artillero del equipo con seis tantos a pesar de que hace dos meses que no marca, se han ganado a pulso una titularidad que en el resto de casos está lejos de ser irrefutable. Lo había logrado Mollejo hasta que se lesionó de gravedad. El manchego, que se perderá el resto de la temporada tras haber pasado por el quirófano, tardó en hacerse con un puesto en el once, pero se convirtió en fijo para Escribá, que lo utilizó como pareja atacante de Giuliano ante las continuas lesiones de Azón. Como Bebé y Giuliano, Mollejo también se encuentra cedido en el Real Zaragoza y sin opción de compra para el club aragonés. El luso es propiedad del Rayo Vallecano y los otros dos pertenecen al Atlético de Madrid. Si Bebé es la cara del pasado mercado invernal, Alarcón sigue siendo la cruz. El chileno, fichado para liderar el centro del campo, está ofreciendo un nivel muy bajo que le ha hecho desaparecer de unas alineaciones en las que solo ha estado en cuatro ocasiones. En una de ellas, en Gijón, apenas duró seis minutos antes de ser expulsado. Ahí, en la sala de máquinas, apenas hay rastro de Grau y Manu Molina. La pareja, que en pretemporada partía con la etiqueta de titular, tampoco está contando de inicio para Escribá, que solo ha concedido la titularidad en una ocasión al andaluz (en Albacete) y que tardó tres partidos en dejar al levantino fuera de la foto. Molina llegó el pasado verano a petición del anterior técnico, Juan Carlos Carcedo, mientras que Grau recaló en el Zaragoza en enero de 2022 procedente de Osasuna. Junto a él llegó Eugeni, que, a pesar de haber sido titular en cuatro ocasiones con Escribá, no aparece en un once desde hace un mes y medio (en Villarreal). Vada, incorporado en el verano de 2021, sí que viene siendo habitual en las formaciones iniciales, pero sin adueñarse por completo de un puesto que, de hecho, perdió ante el Burgos. Al mismo tiempo que el argentino llegó Lluís López, que sigue alternando la titularidad con un banquillo en el que Gabi Fuentes, fichado el pasado verano, se ha instalado en los últimos partidos tras haber perdido el puesto en beneficio de otro canterano, Nieto. También Rebollo aterrizó entonces en la capital aragonesa. El portero, en cambio, sí es titular en el filial y ha podido debutar ya con el primer equipo, en el que ha disputado dos encuentros. Aunque, sin duda, de entre todos esos fichajes llevados a cabo por la nueva propiedad y el anterior director deportivo, Miguel Torrecilla, destacan dos. Principalmente, Gueye, un delantero cuyo fichaje se anunció a bombo y platillo y que está resultando un fiasco. Dos titularidades le ha concedido Escribá, que el domingo admitió que no recurrió al africano en la segunda parte por temor a la reacción de la grada. El otro fichaje de difícil digestión es el de Quinteros, firmado en verano con un contrato de dos años y que ha jugado doce minutos. Una maniobra tan extraña como los tres años y medio otorgados a Sabin Merino, ahora en el San Luis mejicano.