Jair Amador no ha saltado al césped este jueves en La Romareda en el entrenamiento de la plantilla al llevar a cabo un trabajo individual que ha desarrollado en el estadio también, por unas molestias leves y por un reparto de cargas, ya que es el futbolista, junto a Francho, que más minutos acumula con Fran Escribá.

De hecho, el central, de origen portugués, ha jugado en todos los partidos en que ha estado disponible, los 90 minutos, desde que llegó el entrenador valenciano y solo se perdió el duelo ante la Ponferradina por cumplir ciclo de amonestaciones. En principio, el jugador, más que fijo en el once, podrá estar ante el cuadro gallego el domingo sy concurso ese día no peligra.

Jair ha disputado 26 partidos de Liga y uno de Copa en este curso, en el que acaba contrato, si bien su renovación está encauzada tras acceder el Zaragoza hace dos semanas a darle dos años de contrato más y lo previsto es que se plasme esa continuidad en poco tiempo después de llegar al club en el verano de 2020.

No ha estado en La Romareda Iván Azón, que estaba previsto que esta semana empezara a hacer rehabilitación sobre el césped junto a Andrés Ubieto para que la próxima se integre poco a poco con el grupo. A Azón, que recayó ante la Ponferradina el 30 de enero de la lesión muscular en el muslo que sufrió en octubre, se le espera ante el Huesca el 19 de marzo si todo va conforme lo previsto. Mollejo, operado de una fractura de tobillo, también sigue al margen, aunque ya en Zaragoza, y no se le espera hasta, en el mejor de los casos, en los últimos partidos de temporada, aunque es posible que ya no juegue más en este curso.

En Lugo también es baja por sanción Fran Gámez, ya que vio la quinta amarilla ante el Burgos. Del filial han estado en la Romareda Marcos Luna, que apunta a ser titular de nuevo tras serlo ante el Burgos, y Rebollo, además del juvenil Pau Sans, que ha tenido minutos desde el banquillo en los tres últimos partidos.