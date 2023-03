El Real Zaragoza tiene varios jugadores con los que decidir en junio sobre los años opcionales, situación en la que se encuentran Larra, Vigaray, estos con un año más unilateral para el club, y Lluís López, con dos. En principio y aunque no se les ha comunicado de forma oficial, ninguno de los tres continuará como zaragocista y serán libres en verano. Mientras, la opción de Vada por un año más es unilateral a favor del argentino, que esperará al final de curso a decidir, aunque la balanza se incline más hacia las dificultades para que continúe, y en el contrato de Rebollo el Zaragoza debe valorar si ejercer la opción para que firme como jugador del primer equipo por tres años, teniendo en cuenta que con el rol de portero del filial no se va a quedar y Cordero busca un arquero con experiencia en Segunda que compita con Cristian y Ratón se va seguro.

Larra y Vigaray firmaron respectivas opciones unilaterales el verano pasado para ampliar un año más su contrato a cambio de reducir sus salarios para que el Zaragoza ganara margen. Si el club no las ejecuta, lógicamente habrá una indemnización para ambos de por medio por ese reducción que aceptaron, y se puede dar por seguro que no lo hará.

En el caso de Vigaray, al que ya se le invitó a salir en enero, la continuidad no se contempla por ninguno de los dos lados, ya que el lateral solo ha tenido minutos en Albacete, algo más de un cuarto de hora, desde que se lesionó en la rodilla derecha en mayo de 2021 y fue operado tres meses después. Entrena con el grupo desde agosto, pero ni Carcedo ni Escribá, salvo en diciembre en el Carlos Belmonte, le han visto para competir y ahora suele ser el descarte por decisión técnica del valenciano.

Mucho más ha jugado Larra en este curso tras su decepcionante primera temporada y su buena cesión al Amorebieta. El nivel demostrado allí y la confianza de Carcedo le dieron un hueco, pero pese a jugar en 24 jornadas, once de ellas de titular y muchos minutos de lateral, una posición en la que no se siente cómodo, o no tanto como de carrilero o extremo, su aportación no ha sido la esperada. Ocupa un espacio salarial grande para su rol y tampoco el futbolista, que va a cambiar en breve de agencia de representación, goza de un amplio consenso en la afición, al contrario, y también por las dos partes no se juzga como necesario ejecutar ese vínculo, por lo que salvo giro monumental que nadie espera el vasco se marchará.

Los dos años opcionales de Lluís López contemplan un aumento importante en su ficha actual que no se corresponde con ese rol de tercer central que tiene en el equipo

Lluís López, que llegó en el verano de 2021, tiene dos años más opcionales. Desde que arribó ha ocupado el rol de tercer central, aunque puntualmente ha adelantado a Francés en la titularidad en el eje, como en los dos últimos partidos y más en este curso que en el pasado. Con todo, sus años opcionales contemplan un aumento importante en su ficha actual que no se corresponde con ese rol en el equipo. Cordero lo fichó para el Tenerife y le gusta, pero la idea es que lleguen no menos de dos centrales, ya que Jairo no va a seguir y probablemente Lluís López tampoco, mientras que con Francés la posibilidad de un traspaso en junio no deja de estar latente.

Vada esperará a junio para valorar todo al final de la temporada, dependiendo de cómo acabe el curso y del proyecto que vea y el rol que pueda tener. Si decide quedarse, buscará una mayor duración de contrato. Así, parece más probable que no siga

El club deberá decidir con Rebollo, pero apunta a no seguir si mantiene el mismo espacio que este año y con ficha del primer equipo al ejecutarse esos tres opcionales. Vada esperará a junio para valorar todo al final de la temporada, dependiendo de cómo acabe el curso y del proyecto que vea y el rol que pueda tener. Está a gusto en Zaragoza, ha rechazado ofertas tanto en verano pasado (Arabia Saudí y Polonia) como en enero (MLS, Turquía o Hungría) y, si decide quedarse, buscará una mayor duración de contrato que el año estipulado. Así, parece más probable que no siga.

Los cedidos

En los cedidos, solo Pape Gueye y Fuentes tienen pactadas opciones de compra. En el caso del colombiano, de un millón de dólares al Junior de Barranquilla de su país y voluntaria. En una economía en Segunda no parece probable que se ejecute en esos términos y ahora el lateral ha perdido el sitio.

La de Gueye, por 3 millones del Oostende, es obligatoria en caso de ascenso y, si no se sube, el club belga tiene pactada su venta al grupo inversor en el que está integrado el Zaragoza, como ya contó el 1 de febrero este diario, por lo que nadie puede descartar que Gueye pueda seguir en La Romareda. Con Giuliano, cuya cesión acaba en junio, está hablada la posibilidad de que siga un año más cedido por el Atlético si no tiene una oferta para ir a préstamo a un Primera, algo que parece factible que tendrá el Cholito.