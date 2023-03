Óscar Whalley: "El Real Zaragoza es mi casa, me encantaría volver"

No han ganado en este 2023 y la situación del Lugo se ve desde fuera que es desesperada, ¿no?

Prácticamente la del Zaragoza es la última bala que tenemos. O casi. Nosotros cada fin de semana tenemos una final que ganar para lograr el objetivo, porque nuestra dinámica es mala y los resultados hablan por sí solos. Trabajas para cambiar eso y con tantos partidos malos que llevamos, con mal sabor de boca al final, la confianza es que salga uno bueno dentro de poco.

¿Entiende que desde fuera se les dé por muertos?

Está claro que lo que nos llega a nosotros, porque al final todos sabemos lo que se dice, tienes redes sociales, lees y oyes cosas, es que nos da todo el mundo por muertos. Eso nos tiene que servir a como acicate, como arma para trabajar más en silencio y sacar resultados como sea.

"Nos da todo el mundo por muertos y eso nos tiene que servir a como acicate, como arma para trabajar más en silencio y sacar resultados como sea. No lo estamos, de verdad, pero la situación es dificilísima"

Vamos, que no es real que lo estén.

Claro que no, de verdad. Quedan trece partidos y son muchísimos puntos. Es obvio que la situación es dificilísima, pero este Lugo ha vivido permanencias en los últimos años hasta más extraordinarias que el reto que nos queda y por ganas y trabajo no va a ser. Este club ha demostrado en los últimos años que se sabe manejar en esas situaciones límite, pero es obvio que tenemos que cambiar ya la inercia de los resultados porque los puntos que se van ya no vuelven.

Desde fuera se diría que han acusado mucho la baja de Chris Ramos, que en La Romareda por ejemplo marcó los dos goles en la primera vuelta.

Nos ha 'matado' su marcha porque es un jugador muy determinante. Físicamente es un auténtico animal, muy trabajador, disciplinado, te da mucho. Me encanta. Lo tendría siempre en mi equipo, fuera donde fuera.

¿El partido ante el Zaragoza es ante un rival directo? La tabla dice inequívocamente que sí.

Para mí lo primero es un partido especial, porque el Zaragoza es mi casa, el lugar donde me crie. A mí me gustaría que no lo fuera, la verdad, pero es evidente que por temas clasificatorios lo es. Y ellos también se lo van a tomar así, porque el partido es importantísimo y puede cambiar una inercia para los dos equipos. Es fundamental para ambos, sí.

"Ningún zaragocista esperábamos que estuviera el equipo a estas alturas así. Tenía ilusión en este Zaragoza. Bueno, la sigo teniendo. Van a salir tranquilamente de la situación en la que se encuentran, como hicieron en otros años, y tirarán para arriba"

¿Qué le parece el momento del Zaragoza? Un punto de 9, dos goleadas y el empate ante el Burgos…

Yo creo que ningún zaragocista esperábamos que estuviera a estas alturas así. No están en el mejor momento ahora, está claro, en la primera vuelta en La Romareda, aunque ganamos, a mí el equipo me gustó, nos sometió y lo pasamos mal. Tenía ilusión en este Zaragoza. Bueno, la sigo teniendo. Creo que van a salir tranquilamente de la situación en la que se encuentran, como hicieron en otros años, y tirarán para arriba.

Usted entró en esa cantera en infantiles. No hace falta decir que se considera zaragocista.

Sí sí, muchísimo. Yo empecé en el Amistad, en el Zaragoza no había aún alevines y pasamos 14 compañeros entonces. Estábamos Lasure, Diego Suárez, Pombo… Hice ya todas las categorías de fútbol base hasta el primer equipo.

Con Víctor Muñoz, en el final de la 13-14 y en la siguiente temporada.

Con Víctor jugué mucho. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época, de lo que se vive el fútbol en Zaragoza y La Romareda, de esa ilusión de un chico de la casa por jugar allí, del deseo de llegar a Primera que por desgracia no se pudo conseguir. Son recuerdos impresionantes que a cualquiera de allí le encantaría vivir. Me siento afortunado por ello.

"De Bono solo puedo decir cosas buenas. Aprendí muchísimo con él y mira que éramos jóvenes los dos... Tenía unas condiciones físicas y técnicas espectaculares y no me extraña todo lo que ha logrado. Un tipo de 10, sigo teniendo relación con él"

Su rival en la portería era Bono en aquella 14-15. Hace pocos días estaba nominado en la gala del The Best de la FIFA.

No diría rival. Es verdad que en la portería o juega uno o lo hace otro, pero para mí son compañeros ante todo porque miras por el escudo. De Bono solo puedo decir cosas buenas. Aprendí muchísimo con él y mira que éramos jóvenes los dos... Tenía unas condiciones físicas y técnicas espectaculares y no me extraña todo lo que ha logrado. Un tipo de 10, sigo teniendo relación con él.

Después se remontó en la vuelta en Montilivi, pero ¿qué recuerdo le queda de aquel error ante el Girona en la promoción? ¿Cómo gestionó aquello?

Ahora eso ocupa en mi mente nada o casi nada. Es que este pasado fin de semana ante el Levante en un córner me choqué con un compañero y nos marcaron. El error es inherente al fútbol. En aquel momento es posible que me afectara más, pero aprendes que en este deporte la clave está en la mejora, en el crecimiento, en no agrandarte con los aciertos y en aprender de los fallos.

La temporada de su debut en el Zaragoza era la primera en esta etapa en Segunda. Si le dicen que casi 10 años después aún seguiría ahí…

Nadie se lo hubiera creído, yo el primero que tampoco. Por eso, todos los que estuvimos en Las Palmas tenemos esa espinita clavada por no lograr un ascenso que estuvo tan cerca y que habría cambiado todo, la historia del Zaragoza y de la ciudad, que cuando tiene a su equipo en Primera respira de otra manera.

¿Qué le transmite el momento del Zaragoza? Rabia, pena, tristeza…

Nada de eso, de verdad. Tengo el sentimiento de que gane siempre, lo veo todos los partidos que puedo y en una categoría en la que sé que es muy difícil estar arriba. Como todo zaragocista cuando empieza una temporada tengo esa ilusión que si no eres de este equipo es imposible explicarla y saber por qué se genera, pero lo hace.

El club ha cambiado de manos hace un año con esa meta de subir a Primera, aunque no han salido las cosas en el primer curso.

A mí ese cambio me transmitió ilusión. Hablo mucho con Francho, aunque no coincidimos en la cantera, y lo que me cuenta es eso, el trabajo, las ganas de dar un cambio a la realidad del club y buscar que el Zaragoza esté lo más arriba posible y que vuelva a Primera, claro.

Tiene 28 años y acaba contrato si el Lugo baja. ¿Cómo ve la puerta a un posible regreso en un futuro?

A mí me encantaría volver. Es que es mi casa, tengo la familia ahí, la de mi novia, mis amigos… Nunca se sabe, pero por mi parte sería una ilusión tremenda.

"Me voy a hacer socio esta próxima temporada, qué cojones, hay que ayudar. Aunque me llamen para volver a jugar allí, me sacaré el abono"

¿Es socio del Zaragoza?

En las categorías inferiores nos daban el pase y mis padres no iban a La Romareda, por lo que no me hacía falta, y luego al irme a otros clubs no me hice, pero… Mire, me voy a hacer socio esta próxima temporada, qué cojones, hay que ayudar. Aunque me llamen para volver a jugar allí, me haré socio.

¿Cuál cree que ha sido el problema del Zaragoza este año?

El de todos los equipos que estamos abajo, que marcar nos cuesta una barbaridad. Y en el caso del Zaragoza también ha habido un punto de mala suerte, Giuliano ha tenido muchas ocasiones y no han entrado de milagro, por esa falta de fortuna. Con un pelín más de ella el Zaragoza no estaría tan abajo y hablaríamos de otras cosas.

"Bebé creo que va a ser muy importante para el balón parado y con su disparo. Ya les he dicho a los defensas que lo tapen bien y que vayan al rechace, que el balón cuando dispara se te mueve que da miedo"

¿Con qué jugador se queda?

Con Cristian que me parece un referente en la portería y con Giuliano, que saca peligro él solo. Y Bebé creo que va a ser muy importante para el balón parado y con su disparo. Ya les he dicho a los defensas que lo tapen bien y que vayan al rechace, que el balón cuando dispara se te mueve que da miedo (sonríe).

Se marchó del Zaragoza siendo internacional sub-21 y se fue cedido al Huesca y más tarde pasó por el Sporting, el Aarhus, el OFI Creta y regresó a España, al Castellón y ahora al Lugo. ¿Está satisfecho de cómo le ha ido?

Cuando jugaba allí y en la sub-21 no tenía la madurez de ahora. No sé si por tomar otras decisiones me habría ido mejor, pero es que cuando tomas una vía tienes que ir a muerte con ella. Estoy muy contento por donde estoy ahora, por lo que he tenido que pasar, he crecido mucho como portero y en el Castellón y ahora en el Lugo he jugado mucho, lo que es vital, aún más si cabe en la portería. Yo estoy satisfecho, la verdad.