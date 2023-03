Lugo es una estación que puede marcar un antes y un después para el Zaragoza en las 12 jornadas que restarán después. Con cinco puntos de renta sobre el descenso, ganar este domingo en el Anxo Carro y terminar de rematar a un rival directo que camina hacia la Primera RFEF y no ha ganado en este 2023 traería tranquilidad. Perder, sin embargo, subiría las alarmas hasta el infinito. "Estoy tranquilo porque el equipo está comprometido con la situación. Y confío mucho en el grupo. Estoy convencido de que la situación la vamos a sacar. Me gustaría acabar la temporada dignamente y que al menos podamos disfrutar del último mes de competición”, asegura Escribá, consciente de que para ello es vital sacar el encuentro en Lugo con una victoria.

Eso sí, negó que hubiera miedo en el grupo y también en su ánimo como entrenador: "No me gusta donde estamos y hace diez jornadas no pensaba estar así a estas alturas. Hemos hecho cosas mal, pero el miedo o el temor no me acompañan en el día a día. Soy optimista por naturaleza. Si perdemos en Lugo, no pensaré otra cosa que en estar fuertes al día siguiente para entrenar”, asegura, para añadir que “es obvio que, anímicamente, no es lo mismo verte en el puesto 12 que donde estamos, y hay muy pocos puntos de diferencia. Por mi cabeza no pasa otro resultado que la victoria. Y vamos a ir a por el partido desde el primer minuto”.

“No creo que el equipo haya involucionado. Estamos marcando muchos menos goles, pero en los últimos tres partidos hemos tirado más a puerta que nuestros rivales. Nuestra eficacia ha bajado, eso está claro"

Con ese estado de ánimo afronta un duelo en Lugo al que el Zaragoza se presenta con un punto de nueve, con las goleadas y con la sensación de haber perdido fluidez en su fútbol, algo en lo que Escribá no está de acuerdo. “No creo que el equipo haya involucionado. Estamos marcando muchos menos goles, pero en los últimos tres partidos hemos tirado más a puerta que nuestros rivales. Ante el Alavés dominamos el área propia, pero no mejoramos en la otra. Nuestra eficacia ha bajado, eso está claro, pero seguimos generando más o menos lo mismo que antes”, afirma el entrenador.

"Estoy encantado con Giuliano, tiene toda mi confianza. Uno quisiera tener muchos 'Giulianos'. Pelea, se entrega, lo deja todo en cada entrenamiento y en cada partido. Respecto a marcar, le digo que esté tranquilo"

Eso sí, no cree que su mejor arma en ataque, Giuliano Simeone, esté pasando por una crisis ante el marco contrario pese a que no anota desde el último partido de 2022, cuando hizo su sexta y última diana en Butarque ante el Leganés. “Es un chico joven y nunca había pasado por una mala racha así, por la que pasan todos los delanteros. Se encontraba en una dinámica muy buena, con seis goles en la primera vuelta, pero tengo que decir que estoy encantado con él, tiene toda mi confianza. Uno quisiera tener muchos 'Giulianos'. Pelea, se entrega, lo deja todo en cada entrenamiento y en cada partido. Le digo que esté tranquilo, porque cuando menos se lo espere marcará un gol muy difícil y le cambiará la racha”.

"Cuento con Marcos Luna, claro. Hizo un buen partido con el Burgos, inteligente, aunque sé que puede dar mucho más. Estuvo tímido en ataque, pero aportó seguridad defensiva, aunque acabara fatigado por la tensión"

No quiso dar pistas, ya que nunca lo hace, sobre si Luna mantendrá su puesto en el lateral derecho, que estrenó ante el Burgos, ya que además en Lugo no está por sanción Fran Gámez, aunque todo apunta a que el canterano seguirá en ese puesto. “Cuento con Marcos, claro. Hizo un buen partido, inteligente, aunque sé que puede dar mucho más. Estuvo tímido en ataque, pero aportó seguridad defensiva, aunque acabara fatigado por la tensión, ya que él es muy fuerte en la parte física. Estoy contento con su rendimiento”. Tampoco dio pistas en el esquema, tras jugar en Málaga con un 4-2-3-1 que apunta a recuperar en Lugo y con Vada de enganche y hacerlo con el 4-4-2 ante el Burgos. Otra cosa es fortalecer el medio con un tercer centrocampista, lo que no ha hecho y no apunta a hacer. “No me gusta dar pistas, pero lo tengo decidido. Nos hemos planteado en alguna ocasión hacer un centro del campo más fuerte, aunque con independencia del dibujo, vamos a buscar la victoria. Si algo no se nos puede achacar es que no salimos siempre a ganar. Otra cosa es que no nos dé”.

"Si algo no se nos puede achacar es que no salimos siempre a ganar. Otra cosa es que no nos dé. El partido en Lugo habrá que saberlo jugar, ellos esperamos que salgan fuertes y la estrategia a balón parado será muy importante"

Espera un Lugo para el que “el partido es muy vital, una final. Habrá que saberlo jugar, ellos esperamos que salgan fuertes, tienen jugadores en banda y arriba peligrosos y son buenos en la estrategia. El balón parado será muy importante”, dice Escribá, que recuerda que el cuadro gallego le ganó al Granada no hace demasiado. Lo hizo el 17 de diciembre en concreto, ya que desxde entonces no ha logrado vencer.