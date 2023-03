Después de reconocer tras el partido ante el Burgos que evitó sacar a Pape Makhtar Gueye en los últimos instantes por "el runrún" de la grada, Fran Escribá ahondó este viernes en esas palabras y sobre todo aseguró que no piensa en hacer lo mismo que Paco Herrera en su día con Cidoncha durante cuatro meses en la 13-14 y que el senegalés solo participe, poco de todas las maneras, fuera de casa.

“Una de mis obligaciones es sacar rendimiento a todos los jugadores. Y tengo que intentarlo. El chico nunca había estado sin marcar a estas alturas de temporada, se le firmó como un futbolista importante y está frustrado. Este ya no va a ser un gran año para él, porque ya estamos en el último tercio de curso, pero sigo empeñado en sacarle rendimiento en este tramo final del campeonato. Lo voy a sacar igual en La Romareda, pero el otro día no lo vi, no quería un ambiente raro. Tiene opciones de participar en Lugo, ya sea de inicio o después. Si Pape debe jugar, saldrá sí o sí, igual en los partidos en casa”, dijo este viernes.

Habrá que ver si ese acto de fe es real o la tendencia con Gueye hasta final de temporada es la de un papel residual que ya vive, puesto que en este 2023 solo ha tenido minutos en tres de los ocho partidos jugados y solo fue titular en La Cerámica. Y es que el curso de los acontecimientos con Pape Gueye ha ido caminando a un callejón sin retorno en todos los sentidos, tampoco en la posibilidad de revertir su cesión del Oostende porque es una operación del grupo inversor que controla el Zaragoza y por la que el club belga ya ha firmado un traspaso a futuro del delantero. Con todo, ni el peor de los presagios hacía pensar el rendimiento del jugador cuando Sanllehí lo presentó un 31 de agosto y dijo que había estado en el punto de mira durante algunos meses en un fichaje que llevó un proceso muy laborioso.

La visión de Torrecilla

"Sé que puedo ser importante y sé lo que me espera aquí. Soy consciente de lo que puede ser la categoría y sé que hay jugadores técnicos en el equipo que me van a ayudar a adaptarme pronto al fútbol español", dijo Gueye en su presentación aquel día. Llegaba como delantero estrella, como referencia, avalado por dos temporadas en la Jupiler League con 12 y 11 goles, y con algo menos entusiasmo por parte de Torrecilla, que valoró otras opciones, Mario González sobre todo, aunque al final se impuso el criterio del grupo, que el ejecutivo también suscribió al final. "Es un jugador de mucha movilidad, que entra y sale del área, con una capacidad para contactar con los centrales, para que se aprovechen otros compañeros. Posee una cualidad importante de definición y esperamos que nos aporte esa posibilidad realizadora", dijo aquel día el entonces director deportivio.

Carcedo, el 8 de octubre, dijo que "vino con la preparación más atrasada que los demás porque llevaba un tiempo queriendo marcharse de su equipo y no llegó en la mejor forma"

Gueye empezó con Carcedo un proceso de adaptación progresiva al equipo y al fútbol español y el riojano no le dio la titularidad en hasta el duelo en casa ante el Villarreal B el 15 de octubre. Ya una semana antes tuvo que explicar por qué no jugaba en el once. "Vino con la preparación más atrasada que los demás porque llevaba un tiempo queriendo marcharse de su equipo y no llegó en la mejor forma. Está cerca y trabajando bien, ha jugado minutos y en cualquier momento puede entrar". Ese duelo ante el filial groguet marcó quizá su pico, con dos buenos remates, uno anulado cuando acabó en gol y otro que dio en el larguero. Un pico muy bajo, en todo caso.

“El partido no estaba para él. Mantengo la confianza, le falta adaptarse un poco a todo, por mucho que se aísle, sabe que es objeto de crítica y eso no ayuda", aseguró Escribá tras darle la titularidad en Copa ante el Diocesano y sentarlo al descanso

Volvió a la suplencia y Carcedo aseguró que “cada vez está mejor, aunque no es fácil meterse en la dinámica del equipo, pero estoy contento con él y tengo una confianza en él total”, justo antes de su duelo de despedida ante el Alavés, donde solo jugó en el tramo final, y con la reiteración que tuvo el riojano en los mensajes políticamente correctos. Con Escribá, empezó de titular ante el Diocesano en Copa. Con derrota en el descanso y la necesidad de remontar, el técnico lo quitó. “El partido no estaba para él. Mantengo la confianza, le falta adaptarse un poco a todo, al idioma y a la Liga y es lógico que, tras haber hecho goles estos años y no hacerlos aquí, por mucho que se aísle, sabe que es objeto de crítica y eso no ayuda. Los jugadores son como mis hijos, los veo los más guapos y los mejores, mi obligación es sacarles la mejor versión. Haré todo lo posible para que sea el jugador que todos esperamos”, dijo entonces.

El visado y los vídeos

Le dio la camiseta de titular ante el Albacete por las rotaciones y la Navidad trajo el viaje a Senegal para las vacaciones y para solucionar los problemas con su permiso de trabajo y su visado que le llevaron a regresar 11 días tarde a los entrenamientos. Por si fuera poco, a su regreso unos vídeos con el jugador bailando en su casa tuvieron muy pocos fans en el seno del club. Ninguno, habría que decir.

Escribá, el 4 de enero: “El problema también viene derivado de no ser un equipo que saca muchos centros laterales. Y su adaptación no está siendo la adecuada. Nos habría gustado que fuera mayor, tanto con el idioma como en la comprensión, pero le cuesta"

Por entonces, mediados de enero, ya se sabía que la cesión del Oostende era imposible de revertir y Escribá en una entrevista en este diario ya no ocultaba el problema de adaptación del jugador, titular en la victoria con remontada ante el Villarreal B en La Cerámica en la segunda parte y sin él ya sobre el césped. “El problema de Pape también viene derivado de que no tener un jugador externo, salvo Larra, nos hace ser un equipo que generalmente no saca muchos centros laterales. Le ha perjudicado eso. Y su adaptación no está siendo la adecuada, y ya debería haber sido, porque eso se puede decir en octubre pero no a estas alturas. Nos habría gustado que fuera mayor, tanto con el idioma como en la comprensión, pero le cuesta y le está perjudicando. Tiene potencial, pero es cierto que hasta ahora no lo ha demostrado”.

Nada cambió en enero salvo que al final la grada se acabó por cansar del cada vez peor nivel de Gueye y no ocultó su enfado con él ante la Ponferradina. Eso sí, lo hizo con bromas, lo que no gustó a Escribá, ni al resto de la plantilla y el cuerpo técnico y tampoco en el club: “No entiendo ni comparto esa burla que se ha detectado. Nuestra obligación es sacarle algo de lo que tiene, que lo tiene y lo ha demostrado otros años. No vamos a sacarlo si entre todos no le ayudamos. Me duele que se le trate así, no lo merece, ni él ni nadie, pero lo está pasando mal", espetó el entrenador sobre el jugador, al que no se le borraba la sonrisa en sus primeros días en el Zaragoza, pero que en los últimos tiempos anda más desconectado, con relación sobre todo con Jairo Quinteros y Gabi Fuentes. Lógicamente, su no adaptación idiomática juega mucho en su contra.

“Esperábamos mucho más, pero el jugador lo intenta y no se quita de en medio, así que vamos a darle un voto de confianza. Yo, desde luego, voy a ayudarlo”, aseveró Cordero el 1 de febrero

Con Gueye como zaragocista al menos hasta final de temporada, si es que no es más, Cordero lanzó tras el mercado un último mensaje, casi a la desesperada. “Esperábamos mucho más, pero el jugador lo intenta y no se quita de en medio, así que vamos a darle un voto de confianza. Yo, desde luego, voy a ayudarlo”. Desde entonces, solo 8 minutos en Málaga con la goleada ya sellada y sin nada nuevo en su rendimiento. Mala pinta para ese último acto de fe de Escribá.