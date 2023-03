Pidió Fran Escribá el viernes acabar la temporada dignamente, en las 13 jornadas que restan, empezando por la de este domingo (18.30 horas) en el Anxo Carro de Lugo. Eso pasa de forma inexcusable por ganar a un enemigo casi desahuciado, incapaz de vencer en este 2023 y que camina a toda velocidad hacia la Primera RFEF tras 11 temporadas en la categoría de plata, una más que el Real Zaragoza. El Lugo suma un punto de 24 en esta segunda vuelta, no le gana a nadie desde diciembre y cada vez tiene menos aspecto de hacerlo. Así, el partido es de obligada victoria, para ganar en tranquilidad y renta, sobre todo si la Ponferradina no suma. Pero esa obligación se transformaría en pánico si no logra el botín.

Escribá no agota los cambios Y es que, en ese caso, no superar al adversario más flojo ahora de la categoría, por no hablar de perder, supondría un mazazo monumental para el Zaragoza, porque más allá de disparar las alarmas con el descenso la pregunta saldría sola sobre a qué enemigo de los 12 que restarían le podría ganar para buscar los 50 puntos y la salvación si es incapaz de hacerlo con un Lugo en estado crítico. Tiene el Zaragoza en los últimos tiempos una capacidad para revivivir a muchos rivales muertos y la exhibió hace no demasiado en La Rosaleda de Málaga, de donde salió goleado ante un enemigo que estaba en la uci. El conjunto blanquillo, en esta negra etapa en Segunda, ha mostrado no pocas veces esa cualidad de ser 'aspirina' (solo ha conseguido la mitad de los puntos ante colistas desde 2013, aunque este Lugo sea ahora penúltimo). Sin embargo, esa bondad de cara al prójimo la tiene que dejar de lado como sea contra un Lugo que, en la primera vuelta, sacó la primera gran decepción de esta temporada gris al ganar en La Romareda en una segunda parte en la que remontó y pudo golear. Pero poco se parece el Lugo que espera hoy ya masticando el descenso al de septiembre, empezando porque ha perdido a su mejor jugador, Chris Ramos, pero sobre todo porque anímicamente está hundido como bloque. Así, para el Zaragoza, en una de las 13 finales que le restan, el partido solo se puede entender desde el signo del triunfo. Quedan 39 puntos por jugarse, pero los del Anxo Carro son de sellado obligado para un equipo que no anda sobrado de confianza, después de un empate sin goles ante el Burgos que frenó los varapalos ante el Alavés y el Málaga, con siete dianas en dos citas. El Zaragoza debe reencontrarse con el gol y recuperar la fluidez perdida en su fútbol Ese duelo ante el cuadro burgalés cortó semejante sangría y el Zaragoza cerró filas atrás de mejor manera, aunque volvió a exhibir, por enésima vez, sus carencias arriba. Dice Escribá que su equipo sigue fluido en ataque, que no ha involucionado y que lo que ha bajado es la eficacia en un bloque con poco gol de por sí. Lo cierto es que se diría que ambas cosas van de la mano. El Zaragoza sigue teniendo muy poco gol, ha faltado en 15 jornadas de 29 a su cita con el marco contrario, el que más de Segunda, pero también juega peor que a la llegada del entrenador valenciano, al que se le ha atascado del todo la reacción. Vada, posible novedad Lo ha hecho tanto que se olfatea el peligro, aunque sea a distancia, por lo que necesita ganar ya. Para hacerlo no contará con Azón y Mollejo, además del lateral Fran Gámez, y esas dos bajas en ataque invitan a pensar en una apuesta similar a la de inicio en Málaga, donde en la primera parte Vada hizo de pareja de Giuliano, aunque más de enganche, para cambiar el dibujo habitual por un 4-2-3-1. Está Gueye, pero no se le espera, y Pau Sans apunta de nuevo a un papel de revulsivo en un equipo en el que la principales amenazas volverán a ser las carreras de Giuliano y la pegada de Bebé, visto lo visto ante el Burgos, demasiado poco, aunque probablemente suficiente en el Anxo Carro para doblegar a tan escuálido enemigo. La mejoría defensiva ante los burgaleses hace pensar en mantener ese cuarteto atrás, pese a que Jair llega renqueante por unas molestias en el isquiotibial que ya ha sufrido en los dos últimos partidos, y Marcos Luna repetirá en un lateral derecho que el canterano tiene la oportunidad de agarrar con fuerza hasta final de curso visto el nivel ahí de Larra y Gámez. El Lugo, en el quinto partido de Joan Carrillo, con solo un empate ante el colista Ibiza como balance, no tiene a Señé, Juanpe y Joselu y no se espera una gran entrada en el Anxo Carro, en torno a los 2.500 espectadores, pese a que el club ha intentado incentivarla con algunas promociones. El Zaragoza ni podrá justificar un tropiezo en el ambiente ni en la fortaleza del enemigo. No podrá explicar cualquier cosa que no sea ganar en ningún argumento. Es una final con mayúsculas. Alineaciones probables CD Lugo: Whalley; Loureiro, Alberto, Pantic, Andoni López; Cuéllar, Gui Guedes, Xavi Torres, El Hacen, Sebas Moyano; Manu Barreiro Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Marcos Luna, Lluís López, Jair, Nieto; Francho, Zapater, Bermejo, Bebé; Vada y Giuliano Simeone. Árbitro: González Francés, del Comité de Las Palmas. Campo: Anxo Carro. Hora: 18:30 CET.