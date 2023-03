En alguna ocasión se ha cuestionado a Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza, por la razón por la que decide no agotar los cinco cambios que permite el reglamento. Así sucedió, sin ir más lejos, el pasado domingo, cuando el técnico fue cuestionado sobre este asunto al término del encuentro disputado en La Romareda ante el Burgos (0-0). De nuevo, el valenciano dejaba un cambio por hacer, algo que justificaba apelando a un factor que llamó mucho la atención. «Veía a Giuliano cansado. Fuera de casa igual saco a Pape, pero como genera un runrún que no beneficia he preferido aguantar», esgrimió.

Pero la realidad es que Escribá no es de los que agota siempre los cambios. De hecho, solo lo ha hecho en la mitad de todos los partidos que lleva en el banquillo zaragocista aunque, eso sí, nunca ha hecho menos de cuatro. Así que lo que sucedió en la última jornada está lejos de ser una excepción, como lo deja claro el hecho de que ha dejado una sustitución por hacer en tres de los cinco últimos disputados. Porque tampoco frente a la Ponferradina en La Romareda (0-0) y en Andorra (0-1), el Zaragoza realizó las cinco sustituciones habilitadas por normativa. En ambos, además, Escribá tuvo que tirar pronto de banquillo debido a sendas lesiones que mermaron al equipo ya en la primera parte. En el Principado fue Mollejo el que cayó apenas superada la media hora, mientras que, en el partido anterior ante el cuadro leonés, el damnificado había sido Azón también en el minuto 33. En ambas ocasiones, el elegido por el técnico para entrar al terreno de juego fue el canterano Puche. Frente al Burgos, el aragonés fue, en cambio, uno de los que se tuvo que retirar en la segunda parte para dejar su puesto a otro canterano, Pau Sans. Antes, Vada había relevado a Bermejo apenas superado el cuarto de la hora de la reanudación. Posteriormente, Gámez y Grau entraron por el debutante Luna y Zapater, respectivamente. El valenciano también se quedó en cuatro cambios en otros tantos encuentros anteriores. Así sucedió en Burgos, en el segundo encuentro liguero dirigido por el preparador zaragocista. En el primero (en casa ante el Málaga) sí apuró todas las permutas, pero no fue así después, ya que Petrovic (por Grau), Vada (Larra), Francho (Zapater) y Puche (Mollejo) fueron los únicos cuatro integrantes del banquillo elegidos. De nuevo fuera de casa, Escribá también optó por dejarse una sustitución por hacer en Albacete (0-0), donde el capítulo de sustituciones lo protagonizaron Vada (Eugeni), Vigaray (Larra), Mollejo (Giuliano) y Grau (Molina). También en el derbi contra el Huesca (3-0), Escribá repitió fórmula. El mejor partido de la temporada del Real Zaragoza y el buen funcionamiento colectivo llevó al técnico a esperar hasta el minuto 78 para realizar el primer cambio (Puche por Giuliano). Luego, Grau, Lluís López y Eugeni entrarían al campo en lugar de Bermejo, Mollejo y Vada. El séptimo partido en el que solo se hicieron cuatro cambios fue el disputado en casa ante el Mirandés (0-0). De nuevo, Escribá esperó mucho (hasta el minuto 72) para realizar el primero (fue doble: Grau y Azón por Eugeni y Larra). Molina y Puche relevarían después a Alarcón y Mollejo. En los otros siete encuentros (en casa ante Málaga, Ibiza y Alavés y en Leganés, Villarreal, Gijón y Málaga), el Zaragoza sí completó todas las permutas permitidas. Entre los nombres propios destaca, sin duda, el de Vada, sustituido en 18 de los 19 encuentros en los que ha sido titular esta campaña. Mollejo (16 de 17) y Bermejo (14 de 19) le siguen de cerca. Así que el banquillo no está siendo decisivo, De hecho, solo dos jugadores han marcado saliendo desde el banquillo (Bebé en Andorra y Azón en Villarreal) desde que llegó Escribá.