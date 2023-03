A un solo punto del playoff y con ocho sobre el descenso. ¿La temporada del Deportivo Aragón, recién ascendido a Segunda RFEF, está siendo una sorpresa también para su entrenador?

Son ya casi dos temporadas trabajando con un grupo de chavales que desde el primer día destacaron no solo por su cultura del trabajo sino porque creen en él como forma de mejorar. Y eso coincide con mi forma de entender esta profesión, así que hemos conectado muy bien desde el principio y ver el crecimiento individual y colectivo de todos es la mayor satisfacción para un entrenador. Estoy disfrutando mucho.

¿Pero se imaginaba esto o no?

Al principio éramos todos muy prudentes y humildes. Siempre dijimos, y lo seguimos diciendo, que el objetivo es la salvación, pero dejar a seis equipos por detrás en este grupo no es un objetivo menor, y más para una escuadra en la que el 80% de sus jugadores debutaban en esta categoría. Pero es cierto que, conforme pasaban las semanas y hemos vuelto a comprobar la capacidad de crecimiento de estos chavales gracias a su forma de entender el entrenamiento diario, lo más prudente es seguir trabajando porque estamos cerca de arriba, sí, pero no demasiado lejos de abajo.

¿Echa cuentas?

Siempre hemos trabajado sobre la base de nuestros valores. Se trata de apelar a la humildad para ser conscientes de que esto es muy difícil y que todo cuesta mucho en el fútbol, pero también debemos tener ambición y no poner límites ni renunciar a nada para, a base de trabajo, llegar hasta donde se pueda. Así como el año pasado no nos obsesionamos con la clasificación cuando las cosas iban mal, tampoco lo hacemos ahora. Lo único que nos obsesiona es el crecimiento, la corrección de errores y reforzar las muchas cosas buenas que tiene este grupo con la seguridad de que eso, al final, traerá una buena clasificación.

Da la sensación de que el equipo no echa de menos a los que no están porque han sido reclamados por el primer equipo. Me refiero a Rebollo, Luna o Naranjo, principalmente.

Forma parte de nuestro trabajo. En definitiva, la razón de ser de un filial es ayudar al primer equipo cuando lo necesita, pero también dar ese último empujón de formación y de preparación para lo que viene más adelante, cuando los chavales abandonan la disciplina de la estructura de la Ciudad Deportiva. A veces los consejos son solo técnicos o tácticos, y en otras ocasiones se trata de hacer un poco de padres deportivos y volcar nuestra experiencia sobre ellos para prepararlos lo mejor posible para las experiencias positivas y negativas a las que se van a enfrentar.

¿Quién le da más a quién: usted a ellos o ellos a usted?

A mí me dan mucha energía cada día. Vas cumpliendo años y trabajar con gente joven y con tanto hambre e ilusión siempre contagia. Y, además, hace que sigas teniendo las pilas bien puestas, algo indispensable para poder ser el líder de un grupo como lo es el entrenador. ¿Qué les doy yo? No sé, deberían decirlo ellos, pero soy entrenador vocacional y tengo muy claro que la función fundamental de un técnico es ayudar a que sus equipos consigan cosas. Y yo, simplemente, trato de volcar mi experiencia en ellos para que logren lo que quieren conseguir.

Insiste en la gran predisposición al trabajo del grupo. ¿Tuvo alguno así antes?

Es uno de los más brillantes en este sentido, sin duda. Cuando regresé a la Ciudad Deportiva me encontré con un grupo que entendía el trabajo diario y el proceso de entrenamiento como algo fundamental para su desarrollo y ese es uno de los grandes méritos de Ramón Lozano, Ángel Espinosa y José Luis Arjol, porque no se consigue en un año sino en varios y es una cultura muy arraigada en el vestuario e impregnada en las plantillas no solo del filial sino del juvenil y más abajo. Es un trabajo de muchos años y de mucha gente.

¿De qué se siente más orgulloso?

De ver la evolución de los chavales. Mi labor es solo un eslabón de una cadena y estoy orgulloso de estar cumpliendo con los objetivos y que esos chavales que salieron de juveniles y crecieron en Tercera se enfrentan ahora a un fútbol semiprofesional y, además, cumplen cuando aparecen en el primer equipo. Es la satisfacción del deber cumplido por ver que cuando han venido a mi mano su progresión no se ha parado, sino que ha continuado.

Resulta inevitable comparar la regularidad del filial con la irregularidad de un primer equipo anclado en los problemas. ¿Qué tiene uno que le falta al otro?

Cada uno tenemos que ser responsables de lo nuestro. Formamos parte de una estructura y nosotros nos preocupamos de ese eslabón que somos. De lo que ocurre en el primer equipo se encargan sus responsables y, si alguien debe hablar de lo que pasa ahora ahí, ese es el míster.

Llamó la atención la gestión que Escribá hizo de Naranjo, al que citó en varias ocasiones pero que no llegó a debutar. Especialmente sorprendente fue su exclusión de la convocatoria en Andorra después de haber viajado y no jugar con el filial ante el líder, el Teruel. ¿Cómo se gestiona eso?

Es parte de nuestro trabajo enseñar a los chavales que el mundo del fútbol, como la vida, no es fácil y que no siempre se obtienen las cosas cuando uno quiere. Pero si uno trabaja y está capacitado, las cosas se consiguen tarde o temprano. Él comenzó muy bien la temporada y llamó la atención del primer equipo, pero, hasta ahora, el míster no ha decidido su debut. Y él tiene que pensar en eso como un incentivo para dar todavía más y lo ha entendido perfectamente. Estoy convencido de que de aquí al final de la temporada veremos a un Naranjo aún mejor.

¿Llega a obsesionar ese debut con el primer equipo? No solo a Naranjo, sino en general.

No. Nosotros tenemos la obligación de explicarles que les preparamos para ser futbolistas profesionales y para que puedan ganarse la vida con el fútbol. Y hay muchos que lo hacen en Primera RFEF, y también en Segunda RFEF. El mundo es muy grande y no solo existen la Primera y la Segunda españolas. Si puede ser en nuestro primer equipo, mucho mejor, pero no todos caben y el que no debute no quiere decir que no lo haga bien o que no valga para el fútbol profesional.

Ahora son Luna, Pau Sans y Rebollo los más asiduos en las citaciones de Escribá, especialmente los dos primeros. Hábleme de ellos.

Rebollo ya vino como un portero asentado tras jugar en Primera RFEF y con años de experiencia en Segunda B. Ha demostrado, desde el primer día, una capacidad y una madurez que han hecho que haya podido debutar ya con el primer equipo y dejando buenas sensaciones. En cuanto a Luna, venía del juvenil y, lógicamente, le iba a costar no solo entrar en el primer equipo sino adaptarse a nuestra categoría. Y cada vez lo está haciendo mejor con nosotros y en el primer equipo ya ha demostrado que puede estar ahí. Pau no ha estado con nosotros, es un juvenil del que le puede hablar mejor Javier Garcés (técnico del División de Honor), pero todos estamos en el proceso. La mayor satisfacción es que los chavales que acceden al primer equipo no defraudan, todos dan la cara y ofrecen un nivel aceptable y muy alto a nivel de entrega para aprovechar la oportunidad. Porque saben lo mucho que cuesta.

¿Tiene la sensación de que cualquiera que sea reclamado por Escribá lo hará bien?

En la plantilla hay jugadores de diferentes edades y distintos procesos de maduración. Hay algunos que no están preparados, pero eso no quiere decir que no lo vayan a estar en uno o dos años. Pero tengo la absoluta seguridad de que la mayoría cumpliría y no defraudaría si tiene que echar una mano en alguna ocasión.

Su gran temporada no está pasando desapercibida fuera. ¿Han venido a buscarle?

Ahora mismo estoy disfrutando mucho entrenando al filial y la labor formativa que eso implica. Estoy muy feliz de verlos crecer y creo que estoy en el momento de mi carrera en que más puedo aportarles a ellos.

¿Pero han venido o no?

Todos los años. Afortunadamente, llevamos muchos años en esto y siempre hay llamadas e interés, pero tengo un año más de contrato y estoy feliz aquí.

O sea, que ha renunciado a ofertas de superior categoría para continuar aquí.

No es un tema de rechazar o no. Me sentí muy halagado y feliz de que el club volviera a llamarme y firmamos un contrato largo para lo que es el fútbol. Porque yo soy de estar bastante tiempo en los clubs y un entrenador que necesita tiempo para que se vea su trabajo. Es la tercera vez que vuelvo al Real Zaragoza y me siento más seguro y realizo mejor mi profesión en un entorno.

Entonces, la palabra playoff no está prohibida en el vestuario…

Insistí mucho en la primera parte de la temporada en que los jugadores no pensaran que tener el objetivo de la salvación no era ambicioso, pero cuando empieza a tener pinta de que se puede dejar a seis equipos por detrás, deben tener claro que si quieren ser futbolistas deben ponerse retos superiores. Y el siguiente es, desde la seguridad de lo que están haciendo, llegar lo más arriba posible, pero no creo que sea bueno cambiar de objetivo a mitad de temporada.