El Real Zaragoza juvenil ya es el líder del grupo tercero de División de Honor tras derrotar (0-1) a la SD Huesca y aprovechar el pinchazo del Barcelona en Girona (2-0).

Un gol de Liso a un cuarto de hora para la conclusión del choque disputado en San Jorge dio los tres puntos a la escuadra de Javier Garcés, que ahora aventaja en uno a un Barcelona con el que se medirá dentro de dos semanas en la Ciudad Deportiva en un duelo decisivo para dilucidar quién será el campeón. En el enfrentamiento entre ambos de la primera vuelta, el Zaragoza arrancó un valioso empate (2-2) en la capital catalana. El título ya es solo cosa de dos.

Con siete jornadas por delante hasta el final de la competición regular, el Zaragoza afronta el parón de la competición instalado en una primera plaza a la que ha accedido a través de una gran regularidad mostrada a lo largo de toda la campaña.

Además, lo ha hecho sin su mejor jugador, el delantero Pau Sans, que desde hace varias semanas es asiduo en las convocatorias con el primer equipo. El delantero es el máximo goleador del equipo juvenil con 16 tantos y Escribá, técnico del primer equipo, ya ha reconocido en numerosas ocasiones que le gusta mucho. De momento, ya ha participado en tres partidos si bien todavía no ha debutado como titular.

«Es un equipo hecho a mi medida. Me gustan los conjuntos sólidos, muy verticales y a través de la presión. Este año tenemos toda esa verticalidad y carácter competitivo que quiero. No sé dónde llegaremos, pero me gustaría ser campeón de Liga en este grupo. Tenemos registros para soñar con ese título que tanto me gustaría conquistar», admitió Javier Garcés el pasado 25 de diciembre en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO.

El otro representante aragonés del grupo, el Ebro, perdió una gran ocasión para soñar con la salvación tras caer en casa ante el Cornellá (1-3) y es colista.