Poco relevante dijo Fran Escribá en la rueda de prensa posterior al segundo empate sin goles consecutivos de su equipo. El entrenador del Zaragoza se mostró menos hablador de lo que acostumbra y volvió a achacar a la falta de gol el mal momento que atraviesan los aragoneses, lamentándose de las clamorosas ocasiones erradas por sus futbolistas.

«Tuvimos las mejores opciones nosotros y controlamos más el juego. Hemos tenido ocasiones enormemente claras», valoró el técnico, al que cada vez se le nota más preocupado. «No me voy contento, creo que deberíamos haber ganado», afirmó.

Escribá reconoció que le sorprendió el planteamiento inicial del Lugo. «Esperaba un equipo más presionante. Ellos esperaban nuestro error o han buscado alguna jugada aislada a balón parado, donde tienen mucho poderío. Hemos controlado el partido. Felicito al Lugo por el punto», analizó el entrenador zaragocista, aunque también reconoció haber sufrido en los últimos minutos, cuando los gallegos pisaron más las inmediaciones de Cristian Álvarez. «Cuando no marcas suele pasar. Si haces gol como mucho te pueden empatar al final, de esta manera puedes perder. «Concedimos un par de situaciones de centro lateral al final, pero fuimos nosotros los que generamos más», explicó Escribá, que lamentó no haber encontrado más a Bermejo «más cerca de la portería, por dentro y entre líneas».

Por otro lado, el valenciano volvió a insistir en que no puede «reprochar nada» a sus jugadores. «Los dos equipos se han dejado todo. La fatiga de los dos demuestra que, pese a haber encontrado más o menos ocasiones, los dos conjuntos se han vaciado Muchos futbolistas han acabado con calambres, como Luna, al que ya le pasó en el anterior partido y lo de Larra ha sido un golpe»

El técnico del Real Zaragoza acabó su corta intervención ante los medios volviendo a la idea inicial de que el empate no era lo esperado aunque no es el peor resultado. «El punto sabe a poco, no lo firmaba antes del partido ni lo firmo después. No era lo que quería pero puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos», acabó Escriba.

El técnico rival

Joan Carrillo, entrenador del Lugo, también valoró el empate de su equipo, un empate que le sirve muy poco a los gallegos, con muy pocas opciones de mantener la categoría. «Cada vez es más difícil, pero a día de hoy no ha subido ningún equipo ni ha bajado ninguno. Tenemos que trabajar sobre las ganas y actitud que pusieron los jugadores», afirmó el técnico.

Carrillo analizó así el encuentro ante los aragoneses. "Nosotros fuimos a por la victoria y el Zaragoza jugó inteligentemente, esperando nuestro error y le valió para sacar el punto. En todo momento el equipo luchó para conseguir la victoria. En la última acción tenemos una oportunidad clara y no entra». El entrenador aseguró que Carrillo dijo que el Lugo «picó piedra» y lo intentó pero no tuvo «la fortuna o el acierto para marcar».

Por último, el técnico de los gallegos aseguró que van a seguir peleando hasta que tengas posibilidades matemáticas para salvarse: «No vamos a perder la esperanza. Me ha llenado el ver que los jugadores han estado hasta el último minuto dejando la última fuerza y energía en el campo».