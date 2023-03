Lluis López fue el jugador zaragocista que salió a analizar el duelo de ayer ante el Lugo. «Ha sido complicado y desde el principio intentamos dominar y llevarnos el partido. Es verdad que nos está costando hacer goles pero el equipo está concediendo muy poco y lleva dos porterías a cero. Ese es el camino a seguir para poder sumar los tres puntos que queremos», valoró el central.

El catalán habló sobre el mayor problema del equipo. «No es ningún secreto y el míster lo ha dicho varias veces. Somos un equipo que no tiene ese jugador que nos aporte mucho gol. Es cierto que los delanteros están haciendo su trabajo y están defendiendo para que no nos hagan ocasiones. No hay nada que reprochar, simplemente tenemos que seguir insistiendo y trabajando porque los goles van a llegar», aseguró López, que le ha ganado la partida a Francés por ser titular en los últimos encuentros: «Me siento bien y estoy contento cuando tengo la oportunidad. La competencia es sana y nos lleva a querer mejorar".