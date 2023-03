A estas alturas, con todavía 12 jornadas por delante hasta el final de la competición, el tramo decisivo amenaza con convertirse en un interminable pasillo hacia la luz para un Real Zaragoza cuyo único deseo ya es que todo pase cuanto antes. A ese triste objetivo ha quedado relegado el resto de la temporada para un equipo aragonés cuya mediocridad le ha condenado a olvidarse de cualquier otra cosa que no sea garantizar su undécima campaña consecutiva en Segunda. Tela.

A 15 puntos del playoff y sin haber superado de la duodécima posición en toda la temporada, la permanencia es lo máximo a lo que puede aspirar, otra vez, un Zaragoza que aventaja en seis puntos a la Ponferradina, el primer equipo que se marcharía de cabeza a Primera RFEF en caso de que la Liga acabara ahora mismo. Los leoneses, con 29 puntos, mantienen un ritmo lento con una media que ronda el punto por jornada, lo que, en caso de mantenerse en las doce jornadas restantes, les situaría con alrededor de 42 puntos al final. Así, la salvación se fijaría en torno a los 43 o 44 puntos, es decir, entre ocho y nueve más de los que suma el Zaragoza.

Si las matemáticas y las cuentas no fallan, al equipo de Escribá le bastarán tres victorias más para sellar la permanencia. O, lo que parece más probable a tenor de la trayectoria del equipo, nueve empates. Y es que parece haberse olvidado de ganar y de marcar. No logra un triunfo desde que derrotó en el último segundo al Andorra en el Principado (el 5 de febrero) y no celebra un gol desde que Bebé recortara distancias ante el Alavés en La Romareda una semana después (1-4).

Por eso, el propio Zaragoza se erige en el principal escollo para un equipo que no le gana a nadie. Incapaz de pasar del empate el pasado domingo ante el colista y goleado por un Málaga que solo ha ganado ese partido de los últimos nueve, la escuadra aragonesa se beneficia del bajo ritmo de puntuación de los de abajo para imaginar una salvación que, en principio, se presenta barata y, desde luego, lejos de los 50 puntos que tradicionalmente suelen asegurar la permanencia.

Pero el calendario no lo pondrá fácil. Y es que el Zaragoza debe medirse a los cuatro primeros clasificados y a cinco de los seis primeros. De hecho, sus próximos cinco compromisos serán ante adversarios situados en la primera mitad de la tabla clasificatoria. La sinuosa ruta comenzará el domingo (14.00 horas) ante el Leganés (10º) en La Romareda. El conjunto madrileño llega en un mal momento tras caer en casa ante el Ibiza, lo que ha situado la soga en torno al cuello de su técnico Imanol Idiakez, exentrenador del Zaragoza.

El derbi

Después llegará el derbi en El Alcoraz ante un Huesca en su mejor momento tras golear al Levante y auparse a la novena plaza. El siguiente en visitar La Romareda será un Albacete que sigue firme en puestos de playoff (6º) para, posteriormente, medirse de forma consecutiva a dos aspirantes al ascenso directo: Levante y Granada (3º y 4º respectivamente).

Una vez superado ese primer tramo y si el Zaragoza no ha sido capaz de sumar los puntos necesarios para certificar su salvación, el choque ante un rival directo, el Racing (14º) dará paso a partidos ante los dos primeros en la actualidad (en Eibar y en casa contra Las Palmas).

Algo más benévolo se presenta el tramo final de una campaña que concluirá en casa ante el Tenerife (12º ahora con dos puntos más que el Zaragoza) y que previamente habrá enfrentado al cuadro de Escribá con el Ibiza (con alta probabilidad de llegar descendido a la penúltima jornada), el Cartagena (8º) en La Romareda y en Oviedo (18º) en la 39ª jornada de un campeonato que amenaza con hacerse eterno.

Así que el calendario aboca al Zaragoza a medir sus fuerzas con los cuatro primeros clasificados y con tres rivales más o menos directos (cuatro si se incluye al Tenerife) en la lucha por una supervivencia que no será cara.

En este sentido, al equipo aragonés no se le está dando especialmente bien jugar contra los mejores de la categoría. Y es que no ha sido capaz de derrotar a ninguno de los ocho primeros y casi todas sus victorias las ha logrado ante rivales directos en la lucha por la permanencia. Solo el Huesca se escapa de ese grupo en el que figuran el Villarreal B (al que el Zaragoza ha ganado en los dos partidos), Ponferradina, Sporting, Andorra, Ibiza y Tenerife. Ante estos dos últimos deberá jugar de aquí al final de una temporada marcada por la mediocridad de un equipo que reza para que los de abajo no aceleren. Matemáticas y plegarias. Las cuentas y los rosarios.