El retorno de Juanjo Narváez a La Romareda tras salir en el mercado de verano, el último día (1 de septiembre) rumbo a Valladolid, puede frustrarse por lesión, ya que el delantero colombiano se retiró del partido del Leganés ante el Ibiza al notar un problema muscular en el aductor, que podría ser una rotura de fibras, aunque el club pepinero no lo ha confirmado, que dejaría al ariete sin ese regreso. Como mínimo es seria duda para el domingo.

Narváez debutó como titular ante el Ibiza tras tener minutos contra el Mirandés y el Racing después de llegar al Leganés en el tramo final del mercado de enero, cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso y negociable si no lo hay, ya que el Valladolid está decidido a que no regrese a Pucela. El jugador se marchó en verano del Zaragoza, que tiene un 15% de su pase además de cantidades por objetivos, por la permanencia del Valladolid (medio millón) siempre que jugara un buen número de partidos allí, algo que no va a suceder. Tiene contrato en el club blanquivioleta hasta 2024 con otro año opcional. Eso sí, de ejecutarse esa opción o ficharlo el Leganés, el 15% sí le correspondería al Zaragoza.

Narváez, que jugó en las tres primeras jornadas de esta Liga, se fue del Zaragoza tras disputar 81 partidos oficiales, 79 de ellos de Liga y anotar 11 goles (9 en la primera temporada y dos en la segunda), con un buen rendimiento en la primera vuelta del curso 20-21, nada más llegar y un nivel que fue cayendo cada vez más después.

Idiakez y Arnaiz

El Leganés, en el que también Imanol Idiakez, su entrenador, retorna a La Romareda tras su salida del Zaragoza después de solo 10 partidos en la 2018-2019 en el banquillo, recupera a José Arnaiz, uno de sus mejores jugadores tras cumplir sanción y Cissé puede retornar al once tras tener minutos después de superar una lesión en los dos últimos partidos. El central Jorge Sáenz es baja por acumulación de amarillas en un equipo que solo suma una victoria en las ocho últimas jornadas, frente al Sporting, y tras caer en Butarque ante el entonces colista Ibiza en la pasada cita liguera.