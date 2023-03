Atraviesa el Real Zaragoza un momento delicado, con dos puntos de 12 y sin ganar en esta segunda vuelta y en 2023 en La Romareda. Por eso Escribá puso más énfasis que en otras ocasiones en el mensaje a la afición cuando asoma el Leganés de Imanol Idiakez. Mucho más y lo hizo sin ser preguntado, cuando se le había solo cuestionado por las opciones, pocas, que tiene Pau de ser titular. “Siempre digo que no hay que pedir nada a la gente, pero lo único que quiero es que la afición esté con los 11 que jueguen a muerte y con los que salgan después también. Es momento de estar así, unidos. Juegue Pau, Puche, Pape, o el que sea, que la afición piense en lo que hay, en los jugadores que llevan siempre nuestra camiseta”, aseveró con contundencia, sin dejar de ahondar en el tema.

“Se dice siempre lo de mercenarios. ¿Cómo lo van a ser Puche, Francés, Nieto, Zapater, Cristian…? Van a dejárselo todo los 16 que jueguen. Quiero que estemos todos muy unidos, que nos apoyen”, incidió, sabedor de que otro tropiezo más en casa, el quinto seguido, podría abrir más la caja de los truenos con la grada. “El encuentro es muy importante, venimos de dos partidos de no encajar y hemos corregido el dominio de nuestra área. Hay que seguir siendo sólidos atrás, porque es fundamental y es el primer paso para estar más cerca de ganar. El momento de la temporada es importantísimo y La Romareda no tiene que ser un motivo de bloqueo sino de motivación máxima”.

"Solo pienso en las 12 jornadas que faltan. El año que viene soy el primero que quiero estar. Cuando acabe la temporada quiero lo mejor para el Zaragoza y lo que pensemos que sea es lo que habrá que hacer”

Con el descenso a seis puntos, la renta con la Ponferradina y con la impresión de que los cuatro de abajo (Málaga, Ibiza, Lugo y el equipo berciano) va a ser difícil que salgan, el Zaragoza, más que por urgencias clasificatorias, necesita enmendar la racha para no aumentar las dudas, también con el proyecto futuro, en el equipo y en el entrenador, porque sin ir más lejos a Escribá le queda un año de contrato. Eso sí, el técnico asegura estar tranquilo: “No me condicionada nada de lo de ahora para el año que viene. Solo pienso en los 12 partidos que restan, en acabar lo mejor posible, sabiendo que los de abajo no están tan lejos y que sumarán. El año que viene soy el primero que quiero estar, lo repetiré las veces que haga falta. Cuando acabe la temporada quiero lo mejor para el Zaragoza y lo que pensemos que sea es lo que habrá que hacer”, indicó.

"No le doy más importancia de lo que tiene a no haber marcado en estos partidos. Son rachas, hay que estar tranquilo. No puedes trabajar más en esta situación, porque puede no ayudar a un bloqueo"

Para acabar lo mejor posible hay que ganar partidos y para hacerlo es condición imprescindible marcar y el Zaragoza lleva tres partidos (Málaga, Burgos y Lugo) sin hacerlo desde que Bebé hizo el tanto del honor ante el Alavés, 280 minutos en total. “No le doy más importancia de lo que tiene eso, ya que es algo cíclico en todos los equipos y en jugadores, que aunque sean muy grandes habrá rachas que no han marcado. La mejor forma de tratar esto es con la normalidad que da la competición. Hay que estar tranquilo. No puedes trabajar más en esta situación, porque puede no ayudar a un bloqueo. Esos jugadores han demostrado en su carrera que están preparados para marcar”, señaló Escribá, que sabe que su mejor arma ahora en ataque es Bebé, que está condicionando mucho el juego del equipo por la aglutinación de sus remates lejanos. De hecho, en Lugo dos tercios de los disparos zaragocistas fueron suyos: “Claro que condiciona un jugador como Bebé, por ejemplo en que deja poco espacio a la progresión del lateral. Nos da mucho y preferimos explotar sus características, tiene una pegada muy importante, y queremos que lo siga haciendo, aunque luego nos tengamos que adaptar un poco a su juego”.

"Estoy muy contento con Luna. Ha rendido fenomenal. A ver si tenemos la suerte de que pueda aguantarnos los 90 minutos, no me importa cambiar pero uno no quiere tocar la zona de atrás”

La duda en ataque

Con las bajas de Mollejo y Azón, el técnico ha modificado en algunas ocasiones el sistema, jugando con un mediapunta y retocando el 4-4-2, lo que hizo en Málaga con Vada y en Lugo con Bermejo por ejemplo: “No hago el sistema en función de si es en casa o fuera. Nos vamos a mover ahí, con dos arriba o un segundo punta. Si juegan ahí Vada o Bermejo los quiero con mentalidad de delanteros, aunque por concepto sí supongan un cambio”, señaló el técnico, satisfecho con el nivel de Luna en el lateral derecho, por lo que todo apunta a que pese al regreso de Fran Gámez tras su sanción el canterano mantenga el puesto. ”No encajamos y piensas en repetir en defensa, pero los equipos no son iguales ni tienen el mismo tipo delanteros. Normalmente no cambiamos mucho si no recibimos y estoy muy contento con Luna. Ha rendido fenomenal. A ver si tenemos la suerte de que pueda aguantarnos los 90 minutos, no me importa cambiar pero uno no quiere tocar la zona de atrás”, dijo en referencia a que el zaragozano ha tenido que ser relevado en los dos partidos de titular por sendas sobrecargas por el esfuerzo y la tensión.

"No soy sospechoso de que no me guste, me gusta mucho Francés, pero debo pensar en el bloque y elegir al mejor once que crea. Y no pienso que esté fuera del equipo, para mí está muy dentro"

Si Escribá no toca la zaga eso implicará el cuarto partido seguido de suplencia para Francés, que está teniendo menos oportunidades con el actual entrenador para pasar de ser un fijo en los dos años anteriores a haber jugado solo en 8 de los 15 partidos con el valenciano: “Elijo a aquellos que creo que van a dar mejor rendimiento, igual cuando él juega que cuando no lo hace. No soy sospechoso de que no me guste, ya que me gusta mucho Francés, pero debo pensar en el bloque y elegir al mejor once que crea. Y no pienso que esté fuera del equipo, para mí está muy dentro. Francés es muy importante y el hecho que no haya participado en algún encuentro no lo elimina de que mañana, sin ir más lejos, pueda jugar”.

La salida de Jairo

Además, también se refirió a la posible salida de Jairo Quinteros, con ofertas de Bolivia, del The Strongest sobre todo, dispuesto a pagar un pequeño traspaso, aunque también tiene una posibilidad en Canadá (Atlético Ottawa). Escribá, pese a no contar apenas con el boliviano. no quiso su salida en enero al Córdoba por no quedarse con tres centrales en la plantilla y en la misma línea está ahora, aunque no quisiera ser tan claro a la hora de explicarlo: “Voy en la misma línea que marca el club en cuestión de jugadores y salidas. Si hubiese algo en un mercado abierto interesante para Jairo o para otro jugador que participe poco y si el club lo medita en lo poco que queda de temporada… lo podemos valorar. No voy a intentar perjudicar nunca al Zaragoza. Lo primero es ayudar al club y después a los futbolistas”.

"El Leganés tiene una calidad tremenda. Mantener la puerta a cero con los jugadores que ellos poseen arriba es un reto muy importante y lo podemos hacer”

Por último, el entrenador avisó de la fortaleza de un Leganés con el segundo límite salarial de la categoría y con buenos jugadores arriba, como Karrrikaburu, Juan Muñoz, Arnaiz, Fede Vico, Narváez… “Posee una calidad tremenda. Tienen muchos jugadores con una dilatada carrera en Primera y no en el ocaso. Si no están más arriba es porque tuvieron un mal inicio de temporada, pero por plantilla y proyecto estaban predestinados a estar en la parte alta y no están tan lejos. Mantener la puerta a cero con los jugadores que ellos tienen arriba es un reto muy importante y lo podemos hacer”, cerró.