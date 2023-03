Francho Serrano, que había jugado los 15 partidos hasta ahora con Fran Escribá, los 13 últimos de titular, no lo hará mañana domingo con el Real Zaragoza ante el Leganés por la gripe que sufre, con fiebre, y que le impidió ejercitarse el viernes y en la sesión de este sábado. “Es una gripe, un proceso vírico, y es la época. Afortunadamente le ha pasado solo a él, porque hay veces que te caen en un grupo más. Lo tiene muy complicado, de normal no debería llegar”, ha asegurado Fran Escribá, que apunta a mantener a Grau con Zapater en la sala de máquinas, ya que en Lugo Francho jugó en la derecha, donde ahora caería Bermejo para que entre en el once Vada o Puche como pareja de Giuliano.

Francho, con un proceso gripal, puede ser baja ante el Leganés Francho se une así a las bajas de Azón y Mollejo, ambos lesionados, aunque regresa el lateral Fran Gámez tras cumplir sanción. En el caso del canterano, que esta semana tampoco ha trabajado con el grupo, Escribá volvió a retrasar su vuelta, reconociendo que tampoco en el derbi el día 19 estará después de una lesión en el músculo isquiosural que sufrió el 30 de enero ante la Ponferradina: “A Iván se le va a hacer una prueba a principios de la próxima semana y la idea es que en función de los resultados se vaya incorporando. Para Huesca es imposible que esté porque aunque haga algo con el grupo será algo parcial”, dijo el entrenador, consciente de que Azón ya se lesionó en el muslo derecho el 15 de octubre ante el Villarreal B y tardó casi tres meses en volver, después de Navidad. Ahora, la primera frontera pasa a ser el duelo ante el Albacete, aunque llegará justo y en el mejor de los casos para tener unos minutos tras tanto tiempo de baja. "Si Azón está disponible solo en 8 partidos, pues que los juegue a tope. Lo que no queremos es otra recaída porque eso supondría no jugar más en esta temporada y eso sí que sería muy grave” En todo caso, resulta cada vez más evidente que en las dos largas lesiones musculares de Azón, ambas de grado 1 y en la misma zona, hay también una cuestión mental que está retrasando su regreso. “Me dice que se encuentra cada vez mejor, sus sensaciones son buenas, pero está habiendo muchas recaídas de lesiones musculares, queremos ir con pies de plomo. En los 12 partidos que quedan no va a estar, si está disponible solo 8, pues que los juegue a tope. Si es en 10, mejor. Lo que no queremos es otra recaída porque eso supondría no jugar en esta temporada y eso sí que sería muy grave”, sentenció. Sí estará ante el Leganés Jair, que esta semana renovó por dos años, hasta 2025, y un tercero opcional en función de partidos: “Me alegro mucho, porque yo estaba en la línea del club, es un jugador que ha dado muy buen rendimiento y que todos pensamos que tiene varias temporadas de ese nivel. Pensando en ese proyecto de futuro que todos queremos debe ser un jugador básico para nosotros”.