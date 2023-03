Sin sacar pecho, Fran Escribá mostraba un semblante más relajado tras la gran victoria lograda por un Real Zaragoza al que el técnico admite haber cambiado el manual de estilo. «A mi también me gusta el fútbol ofensivo y alegre, pero los entrenadores somos los primeros que no debemos equivocarnos y yo, en muchos partidos, me equivoqué» porque «esta es la forma de jugar que más nos acerca a ganar y me alegro de haber aportado esa manera a través de la cual podemos sacar más rendimiento a los jugadores». En ese sentido, el valenciano reitera que «cuando en anteriores partidos me cabreaba con jugadores con el que más me cabreaba era conmigo mismo».

