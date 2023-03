Entre los que conocen bien a Giuliano Simeone la frase que sale enseguida, casi al instante, al hablar de él, es que es «un loco del fútbol», una pasión que vive dentro de una familia, con su padre, Diego Pablo, con sus hermanos, Giovanni y Gianluca, ambos futbolistas, y con Natalia, su tía y también su agente, en la que el balón ocupa el escenario principal. Y en la vida del ariete del Real Zaragoza casi el único, a sus 20 años, y con la firme convicción de que llegará alto en el balompié, quizá hasta superando a su hermano Gio, que disputa la Champions con el Nápoles y que ya ha pisado la internacionalidad absoluta con la albiceleste, terreno que ahora Scaloni le ha hecho recuperar para la ventana de este marzo.

Eso, el tiempo lo dirá, pero el Cholo, el legendario jugador y ahora entrenador del Atlético, no duda de que esa pasión de Giuliano le permitirá derribar todas las puertas que se le pongan delante, lo que ya está haciendo en el Real Zaragoza, donde con siete goles y tres asistencias, además del penalti provocado ante el Leganés, por lo que ha participado en 11 de los 26 goles del equipo, es sin duda el jugador que mayor regularidad ha mostrado en este curso, el mejor de los fichajes en su cesión del Atlético.

Al Manzanares llegó en 2019 al Juvenil A y el verano pasado, tras catapultar al filial al ascenso a Segunda RFEF con 25 goles y después de que enero de 2022 el Zaragoza ya intentara su cesión, afrontó el reto de un salto desde la Tercera RFEF a la Segunda División, un cambio brutal que ha confirmado la madera de jugador grande del Cholito. Es un futbolista que vive por y para su profesión y que se ha hecho imprescindible en un Zaragoza en el que acumula 29 partidos de Liga, 25 de titular y 2.270 minutos. Solo Jair ha jugado más que él.

Repasa todos los partidos y tiene en la cabeza cada jugada. Vive solo, con su perro, Indio, su otra gran pasión

Por encima de la irregular marcha del equipo y de la lejanía de los objetivos grupales, está disfrutando en esta temporada y se le nota. Y eso hace que todo sea perfecto en su pasión por el fútbol. El delantero, por ejemplo, repasa todos sus partidos con el Real Zaragoza, analizándolos a veces en compañía y en todo caso con pausa y sitúa cada acción de cada encuentro en su tiempo y en el contexto, en los rivales que tenía a su lado y en la decisión que tomó. Y en esa memoria fotográfica de cada una de sus actuaciones está, claro, el 'maradoniano' gol ante el Leganés y que abrió el marcador.

El gol al Leganés

«Se me venía resistiendo y lo había buscado. Tras un tiempo sin marcar, lo necesitaba porque me estaba bloqueando un poco», confesó tras el choque, añadiendo también que no sabía «cómo había llegado a la portería» tras marcharse de Sergio, Undabarrera, Cissé y Omeruo antes de picar el balón en la salida de Riesgo y con una celebración en la que soltó todo su entusiasmo con las manos en la cabeza, sabiendo la obra de arte que acababa de firmar y la importancia de esa diana.

Llevaba casi tres meses sin marcar desde el gol en Butarque el 19 de diciembre, ocho partidos sin ver puerta y ocasiones falladas de forma clara en Málaga y en Lugo, pero su trabajo y su constancia seguían intactos. «Uno quisiera tener muchos 'Giulianos'. Pelea, se entrega, lo deja todo en cada entrenamiento y en cada partido», señaló hace poco, antes de jugar ante el Lugo Escribá, para el que es más que fijo, como lo fue para Carcedo casi desde el inicio de temporada.

Con su padre, sus hermanos y con su tía Natalia el fútbol está siempre presente y el ‘Cholito’ es muy familiar

El ariete, a su llegada a Zaragoza, eligió vivir en el centro de la ciudad, lo hace solo, con visitas esporádicas de su novia, que estudia en Madrid, y con la compañía de Indio (así llaman a los aficionados del Atlético), su perro, de origen japonés y de raza Shiba inu que es su otra gran pasión. Con él a su lado Giuliano devora fútbol en su casa, no solo repasa sus partidos, sino que se ve casi cualquiera de Segunda y por supuesto los que juegan el Atlético de su padre, el Nápoles de Gio y, en la medida que puede, el Xerez de Gianluca.

Gianluca: "Giuli es una persona muy tranquila, familiar y humilde fuera, aunque sea muy competitivo en el campo. Vive muy concentrado en su trabajo"

Las conversaciones de los cuatro giran siempre en torno al balón, también con Natalia, cuya labor de representación ahora la comparte con AC Talent, la agencia de Arturo Canales. «El fútbol está presente mucho en nuestra familia. A final el balón es el centro de la conversación. Giuli es una persona muy tranquila, familiar y humilde fuera, aunque sea muy competitivo en el campo. Vive muy concentrado en su trabajo», aseguraba en julio Gianluca sobre Giuliano, el menos 9 de los tres, ya que sus hermanos mayores son más jugadores de área y el zaragocista tiene más despliegue y recorrido, además de velocidad.

«Ojalá que Giuliano llegue lo más lejos posible, todo lo alto que pueda. Tengo confianza plena en que lo puede hacer muy bien y alcanzar grandes cotas», añadía el hermano mediano. De momento, ese deseo que lanzaba se ha manifestado ya en un Pichichi del equipo con esas siete dianas que ya le han permitido alcanzar al máximo goleador zaragocista de la pasada temporada, título que compartieron Azón y Vada.

Sin duda, es Gio hasta ahora el que más alto ha puesto el listón, pero Giuliano es muy neutral al hablar de las condiciones de sus dos hermanos mayores, a los que admira futbolísticamente por igual, aunque la referencia clara es su padre, un Cholo que hace unos días entró aún más dentro si cabe en el olimpo rojiblanco al superar a Luis Aragonés en partidos dirigidos al Atlético. Al homenaje, en el Cívitas Metropolitano el pasado miércoles 8 de marzo, pudo asistir el Cholito después de un viaje relámpago a Madrid y como sorpresa que ese día su papá no esperaba.

Del compromiso del futbolista hablan los 5 partidos que jugó con molestias lumbares desde el choque ante el Ibiza, infiltrado y con faja para aguantar el dolor hasta que antes del duelo en La Cerámica tuvo que parar. En teoría, lo tenía que hacer no menos de dos semanas, pero solo se perdió el choque ante el Villarreal B para volver ya frente al Sporting. Por su padre y por su llegada al Atlético, es obvio que el sueño de Giuliano es triunfar en ese club, pero ahora mismo sus 5 sentidos están en el Zaragoza. Y lo demuestra en el campo y fuera de él. Hace unas semanas, un aficionado le hizo llegar un cuadro con un león, un escudo y dos momentos suyos de esta temporada. Esa composición preside el salón de su casa, como él mostró en redes sociales.

El posible segundo año

A sus 20 años, con Francho, Francés y Eugeni como los compañeros con más afinidad en ese vestuario, si bien ha encajado muy bien en todo el grupo, el tiempo le sobra a Giuli, por el que el Zaragoza y el Atlético ya pactaron, tal y como contó este diario hace un mes, que se podría dar un segundo año de cesión (no se pueden hacer por contrato porque la FIFA fijó que los préstamos sean solo por una temporada). En el club colchonero, donde están Griezmann, Depay, Morata, Correa o Carrasco y pueden regresar Riquelme, Lino o Camello, cedidos a un Primera, el Cholito no va a tener sitio y, si no hay una posibilidad mejor en la élite, la decisión es que siga aquí.

«Posibilidades hay muchas, nadie sabe lo que pasará en el futuro. Ojalá podamos seguir juntos», dijo en una entrevista a este diario el 9 de febrero. Si sigue en Segunda, será en el Zaragoza. Otra cosa es que no tenga oportunidades para jugar en Primera en España, aunque ofertas en firme no existen todavía a estas alturas. Por ejemplo, el Alavés, si sube, es serio candidato a ir a por él (ya lo quiso el verano pasado) y al zaragocista le están siguiendo clubs de élite del extranjero. En todo caso, la última palabra será del Atlético, cuya cercanía con el Zaragoza es más que notoria con la nueva propiedad con las sinergias como factor clave. «Aquí, y creo que se me nota, estoy muy feliz y contento, en el equipo, en la ciudad y con la afición», dijo el domingo, tras ser ovacionado por la grada al salir del campo, aunque la afición en todo momento lo ha tenido como su ídolo, porque La Romareda sabe ver bien el talento y la entrega y el Cholito tiene ambas virtudes a borbotones. Eso y su pasión por el fútbol le señalan hacia un gran futuro, con presente zaragocista.