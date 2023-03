Llegó Bebé en el último día del mercado de enero sabiendo que su vida en el Real Zaragoza iba a cambiar al tener un rol importante y alejado del que poseía en el Rayo. Ha jugado en seis partidos, en cinco de ellos titular, todos menos el primero ante el Andorra, y lleva dos goles, contra el cuadro andorrano y frente al Alavés. “El balance es superbueno porque me están ayudando en el Zaragoza a demostrar otra vez el Bebé que soy, de cómo me gusta jugar y hacer las cosas”, asegura el futbolista portugués, que confirmó que ha sido llamado por Cabo Verde para los dos partidos ante Eswatini y reveló que el Real Zaragoza trabaja en liberarle de esa citación que le impediría jugar ante el Albacete, si bien las posibilidades son escasas porque el jugador no va a renunciar.

“Estoy muy feliz, la gente me está tratando muy bien y estoy jugando, lo que es importante. Estoy seguro de haber acertado, no es un paso atrás en mi carrera, tenía otros equipos para ir que estaban arriba y vine aquí porque creía que podía demostrar el Bebé que hay. Quiero terminar la temporada mejor todavía y a ver qué pasa después”, añade, sin descartar ninguna posibilidad de futuro en una cesión sin opción de compra que acaba el 30 de junio y con contrato en el Rayo hasta 2025, si bien su salario allí es muy elevado y no es fácil prolongar este préstamo.

"El partido ante el Huesca es superimportante para poder dar un salto más grande y eso esperamos. Hay que encararlo como una final porque hacer 6 puntos es un reto para nosotros y vamos a conseguirlo”

Pase lo que pase en junio, Bebé se centra en el presente, en la reacción tras la victoria ante el Leganés: “Estamos bien tras ganar por 3-0 y el partido ante el Huesca es superimportante para nosotros para poder dar un salto más grande, eso esperamos. Hay que trabajar para encarar el partido como una final porque hacer 6 puntos seguidos es un reto y vamos a conseguirlo”, recalca, insistiendo en el valor de haber dejado la portería a cero en los tres últimos partidos “lo que nos da seguridad” y con la firme creencia en un buen final de temporada para un Zaragoza que tiene lejos el playoff (13 puntos) y cuenta con una buena renta con el descenso (8). “El objetivo es sumar y ganar partidos. Estamos focalizados en subir en la clasificación y vamos a conseguirlo porque confío en este equipo y creo que vamos a hacer cosas buenas y a ganar muchos partidos. Cuando llegué estábamos más abajo y hemos subido posiciones, espero terminar la temporada más arriba”.

"A mis compañeros les decía que había que seguir trabajando y que el balón acabaría por entrar. En otros partidos con jugadas parecidas no los hicimos y ante el Leganés sí. Era cuestión de esperar y de paciencia”

Para ello, el Zaragoza tendrá que exhibir la pegada que mostró frente al Leganés, con tres dianas que le hicieron recuperar la senda anotadora tras hacer solo dos, que los había anotado el propio Bebé en los cinco anteriores partidos: “El fútbol es así, a veces marcas y otras no. Yo les decía a mis compañeros que había que estar tranquilos y que podíamos hacerlo, pero estábamos forzados al no marcar. Les decía que había que seguir trabajando y que el balón acabaría por entrar. En otros partidos con jugadas parecidas no los hicimos y ante el Leganés sí. Era cuestión de esperar y de paciencia”, indica el atacante, que no vio peligro tras aquellas dos goleadas consecutivas ante Alavés y Málaga que dispararon las alarmas. “Estaba tranquilo, hablaba con mis compañeros y sabía que íbamos a sumar. Confiaba en el equipo, hay mucho nivel y calidad. Después de esas derrotas hablamos, nos paramos y pensamos en lo que había que hacer y el equipo ha logrado salir de esa situación”.

"Confío mucho en mi tiro, soy atrevido y el míster sabe la manera en que juego, también mis compañeros, por eso me lo piden. A veces va bien y otras no, pero está en mi fútbol y me gusta hacerlo"

El primer derbi

Desde su llegada, el futbolista portugués ha acaparado mucho del juego ofensivo del equipo, con 29 disparos en 6 partidos, en algunos de esos encuentros superando el 50% de los remates del equipo y probando la mayoría de veces de larga distancia. “Confío mucho en mi tiro, soy atrevido y el míster sabe la manera en que juego, también mis compañeros, por eso me lo piden. A veces va bien y otras no, pero está en mi fútbol y me gusta hacerlo. En ocasiones podría no arriesgar tanto, pero me gusta encarar. Si el míster no me llama la atención es porque le gusta lo que hago. Intento hacer lo mejor para el equipo. Si tengo condiciones para hacerlo, ¿por qué no?”, se justifica.

“Sé que para la gente el derbi es un partido importante, pero para mí es uno igual que los demás y tenemos que ganar sí o sí"

El domingo vivirá ante el Huesca su primer derbi, aunque no siente un cosquilleo especial, porque “sé que para la gente es un partido importante, pero para mí es uno igual que los demás y tenemos que ganar sí o sí. Se trata de un encuentro como el resto para ganar y seguir subiendo en la tabla, que la afición nos apoye y vamos a dar todo para conseguir esos tres puntos".

La citación con Cabo Verde

Tras ese partido llega la ventana de marzo de selecciones y Bebé está citado con Cabo Verde, selección con la que debutó el año pasado y ha ido a 6 partidos y en la que es fijo. Juegan ante Eswatini un doble compromiso, el 24 y el 28, y sería baja ante el Albacete, para llegar muy justo ante el Levante el viernes 31, aunque podría jugar. “Sé que voy convocado, estoy en el partido ante el Huesca y son dos después con la selección. A ver si hay algo que hacer para poder estar en el partido ante el Albacete, porque aquí también me necesitan y la selección me necesita. Vamos a trabajar para buscar la mejor opción de poder estar aquí”, asegura. Lo cierto es que el extremo no va a renunciar y, al ser un compromiso clasificatorio para la Copa Africana de Naciones, Cabo Verde es muy difícil que lo libere, ya que son dos encuentros decisivos para ese combinado, que es segundo de su grupo, por lo que lo más probable, por no decir seguro, es que sea baja ante el equipo manchego.