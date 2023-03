El Real Zaragoza ha hecho oficial que Carlos Vigaray deberá pasar por el quirófano para ser intervenido en el menisco de su rodilla izquierda, por lo que no podrá acabar ya la temporada, a la que le quedan dos meses, y prolonga un calvario de dos años que se inició en mayo de 2021 en la otra rodilla, de la que fue operado de una lesión en el cartílago en septiembre de ese año tras una artroscopia en julio. En todo este tiempo, solo ha jugado 19 minutos en diciembre pasado en Albacete. Mientras, Jaume Grau fue sometido ayer martes a una resonancia por las molestias que tenía en el muslo derecho y estas revelaron que sufre una microrrotura en la zona isquiosural, por lo que estará tres semanas de baja, perdiéndose los duelos ante el Huesca, el Albacete y, más que probablemente, el Levante.

"Carlos Martín Vigaray terminó el último entrenamiento (lunes) con unas molestias en la rodilla izquierda por lo que fue sometido en el día de ayer a pruebas radiológicas que revelan que sufre una lesión a nivel del menisco interno de dicha rodilla por lo que tendrá que ser intervenido en próximas fechas", dice el parte médico del Zaragoza,. El futbolista acaba contrato en junio, con una opción unilateral de un año más pactada el verano pasado para ganar margen salarial en la plantilla y que no se va a ejecutar, aunque el club deberá indemnizarle en la diferencia en que se bajó la ficha en agosto al no hacerlo. Así, esos minutos en el Carlos Belmonte serán los últimos del lateral en el Zaragoza, después de que en enero se le pidiera buscar una salida que fue imposible.

Cuatro temporadas

El madrileño, en la 19-20 y nada más aterrizar, demostró su enorme nivel, aunque en el Zaragoza lo ha podido hacer a cuentagotas. Y es que las lesiones no le han respetado en el Zaragoza. Desde el principio los problemas en la musculatura isquiotibial se sucedieron y a final de la temporada 20-21 llegó esa dolencia en la rodilla derecha. A duras penas acabó el curso por su papel clave en la defensa en esa permanencia, pero ya no jugó en el último partido de Liga, ante el Leganés, con el equipo ya salvado. Fue sometido a una artroscopia en julio de 2021 y se le operó en el cartílago de la articulación en septiembre de ese año. El lateral no ha perdido la fe en un tiempo muy duro.

Tras la operación de septiembre de 2021, consistente en un cultivo celular (entre 20 y 30 millones) que se implanta en el cartílago dañado para acelerar los procesos de recuperación y que sirven como medicamento, volvió trabajando primero en la rehabilitación hasta diciembre de ese año en Getafe, en un centro privado, después en la Ciudad Deportiva en solitario hasta mayo de 2022 y más tarde ya con el grupo desde el verano pasado, pero solo tuvo minutos ante el Albacete con Escribá. En esa rodilla derecha sufrió a finales de 2017 y cuando estaba en el Alavés un edema óseo que le dejó fuera casi nueve meses. Ahora, la lesión es en la otra articulación, donde en pretemporada también arrastró molestias que le dejaron varias semanas fuera del grupo.

Francho, con todos

"A Jaume Grau, después de haber sido sustituido en el encuentro frente al Leganés por una molestias musculares, se le realizó una resonancia en la que se aprecia una microrrotura a nivel de la musculatura isquiosural de su pierna derecha", asegura el Zaragoza. El jugador, que ha sido titular en los dos últimos partidos tras tener mucha menos presencia en el equipo, estará unas tres semanas fuera por esta dolencia muscular que ya se intuía el pasado lunes.

Mientras, Francho Serrano, que se perdió el duelo ante el Leganés por una gripe y que desde el viernes no se ejercitaba con el equipo ha regresado este miércoles y confirma que podrá estar ante el Huesca, donde volverá al once. Azón, al que esta semana se le espera en algún día con el grupo para que pueda llegar ante el Albacete a tener algún minuto, ha trabajado al margen y es baja segura ante el Huesca, mientras que del filial han estado en una sesión en dos grupos, entre el gimnasio y el césped, Operé y Pablo Cortés.