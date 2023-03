Es su primer derbi aragonés en el Alcoraz, ya que estuvo en el Real Zaragoza antes de que se jugaran esos partidos en la 15-16. ¿Cómo lo vive?

Son partidos bonitos, intensos, con una rivalidad grande. Lo único que espero es que haya deportividad por parte de todos, que salga un buen encuentro, pero no digo que gane el mejor, sino que lo haga el Huesca.

¿La sensación es de partido especial, de revancha por la goleada en La Romareda o solo de ganar porque hay que hacerlo?

Si nos tomamos el derbi como una revancha nos equivocaremos. Tenemos que hacer nuestro fútbol para sacar esos tres puntos que son importantes. No tiene que ser un partido muy diferente a la hora de encararlo que el resto. Entiendo que la rivalidad es importante y que nuestra derrota allí fue dura, queremos disfrutar de una victoria, pero no como una revancha ni nada de eso.

¿Quién le parece que llega mejor al derbi? El Huesca viene de 6 partidos sin perder y el Zaragoza de un triunfo revitalizante ante el Leganés.

Llegamos parecido, pero estos partidos tienen connotaciones especiales y no se sabe nunca por dónde pueden salir. Nosotros estamos bien, en casa somos fuertes y bastante fiables. A ellos ganar al ‘Lega’ les habrá dado moral y confianza. Será seguro un encuentro de mucha disputa y muy intenso, no preveo que sea de otro modo.

¿El Huesca es el equipo que preveía que iba a ser antes de empezar la Liga?

Es que apostar por el Cuco es fiabilidad absoluta, hemos estado muchos años juntos de jugadores y después dentro de un club como Osasuna. Nos conocemos bastante. No tenía ninguna duda de que el Huesca iba a ser serio, competitivo y que la afición en casa iba a disfrutar, porque sería un bloque que no regalaría un balón e iría a muerte. Además, últimamente el equipo se está encontrando hasta mejor con el balón y haciendo partidos muy interesantes.

¿Qué le ha faltado al Huesca para optar a la promoción o cree que no le da para alcanzarla?

No, lo segundo no lo veo así. Seguramente ha habido alguna posición que se nos quedó más justa, pero no pienso en eso sino más bien en la igualdad. En esta categoría nos llevamos casi todos muy escasa diferencia. Nosotros, con un poquito más, podríamos haber estado compitiendo por el 'playoff'. No sé decir qué, piensas directamente por ejemplo en la fiabilidad fuera de casa, pero no sé exactamente lo que ha sido.

Están a casi la misma distancia del playoff que del descenso. ¿Al Huesca le esperan 11 jornadas intrascendentes?

Espero y deseo que no. Además, en la Liga nada lo es porque en cada posición más alta el presupuesto para la próxima temporada se va a beneficiar. En cualquier partido los futbolistas y el club se juegan cosas y no vamos a permitir que nadie se relaje.

Se lo pregunto de otra manera. ¿A efectos clasificatorios la temporada está resuelta para ustedes?

Tampoco, de verdad que no. Ni mucho menos. Hasta que matemáticamente no consigas las cosas he visto mil situaciones, equipos que se caen tras todo el año arriba, otros que se meten en sextos al final y están en Primera… Vamos a seguir compitiendo igual y para quedar lo mejor posible. No sé hasta dónde nos va a dar, pero pelearemos por un final de temporada en el que la gente esté contenta.

La temporada pasada el límite salarial del Huesca era de 19 millones, en esta ha bajado a 8 en septiembre y ahora a 6,4, el tercero más escaso. Con esas dificultades que ha vivido, ¿está satisfecho de cómo han ido las cosas?

Estoy orgulloso del equipo, me encanta verles, por cómo trabajan, compiten y corren. Hemos conseguido una plantilla muy identificada con el club y con el entrenador y el trabajo en lo personal para mí es lo menos resaltable, lo importante es que se sientan bien los jugadores y respondan en el campo. Eso lo hemos logrado.

¿El proyecto del Huesca la próxima temporada va a ser todavía más austero que el de esta?

No lo sé definitivamente, no hemos empezado a hablar de eso. Seguramente, mejor no va a ser. Quedarnos como estamos ya no estaría mal. En todo caso, la realidad es la que es y la obligación es trabajar con lo que hay y lo mejor posible. No existe ninguna queja. Ya sabíamos dónde veníamos.

El club logró dos ascensos casi seguidos, en 2018 y 2020. ¿Sueña con devolver al Huesca a Primera o con esa realidad económica es imposible?

Es tan difícil… El mérito de aquellos dos ascensos casi seguidos es increíble. Nunca sabes y el Burgos y el Albacete esta temporada están peleando por esos puestos bonitos. Si todo cuadra, engancha bien desde el minuto uno, no se puede renunciar a nada, pero siempre sabiendo lo que somos y la realidad que hay.

"Ha sido más difícil lo de este año que cuando llegué al Zaragoza en 2014, porque he tenido más tiempo de pensar y de organizar. Aquello fue muy rápido, un ‘pum pum’, hablar, cerrar y a otro fichaje"

Llegó al Zaragoza en 2014 con unas limitaciones tremendas en el límite, con 3 millones para hacer una plantilla en tres semanas. ¿Fue más difícil aquello o lo que ha vivido en el Huesca?

Diría que lo de este año, porque he tenido más tiempo de pensar y de organizar. Aquello fue muy rápido, un ‘pum pum’, hablar, cerrar y a otro. Tuvimos la suerte de que muchas cosas de las que fichamos serían hoy en día inviables, ya que con el cambio televisivo jugadores que llegaron por muy poco dinero no lo harían ahora. Salió todo muy bien y estuvimos hasta el final para subir.

¿La vida de Ángel Martín González habría cambiado mucho sin aquellos siete minutos en el estadio de Gran Canaria?

La del Zaragoza por supuesto al subir. Seguro que nos habría cambiado a todos para bien, estuvimos muy cerquita y creo que lo merecimos, porque en casa tras ganar 3-1 pudimos sentenciar la eliminatoria. No miro en todo caso hacia atrás, mi filosofía de vida es que mientras tengamos salud todo vale. Lo más importante en esta vida es estar bien, lo demás es todo mentira.

Salió en diciembre de 2015 del Zaragoza. Más de siete años después, ¿qué mirada tiene del club?

Guardo un recuerdo de cariño de ese año y medio. Estuve bien, cómodo, con buenos amigos que hice y dejé. Es que hay que quedarte con las cosas buenas, que es lo que te hace sentirte mejor. No pienso en lo que hubo malo o lo que se pudo hacer mejor. Allí me fue casi todo bien y disfruté mucho en La Romareda, mucho.

¿Hubo dolor en la salida?

Claro. No me lo merecía, pero cuando las cosas no dependen de uno, sino de otra gente, de los que mandan, pues ya está. No fue una situación agradable, pero no solo para mí, conmigo salieron muchos: el entrenador, el delegado, el médico… Hubo un cambio ahí que no lo entendí. Si el problema era conmigo con sacarme a mí ya vale.

¿Al marcharse podía imaginarse que en 2023 el Zaragoza siguiera en Segunda?

No lo sé. Es que es muy difícil subir sin tener un presupuesto importante de verdad, con apuestas como la que hizo el Almería en 2019 y subió en tres años. Y no solo con el dinero se logra, pero ayuda muchísimo y te da opciones de competir mucho mejor.

La lógica dice que un club de la historia y la masa social del Zaragoza no debería tardar ya mucho más es subir, que desde 2013 ya es una barbaridad de tiempo alejado de su sitio.

No sé cuánto le costará volver, desde fuera es más difícil opinar. El Zaragoza tiene su sitio en Primera, no voy a decir que es un grande pero sí un equipo importante, que ha ganado Copas y ha estado en Europa. Ahora le toca vivir esto y lo único que puede hacer es asumirlo y entenderlo para suplir la falta de capacidad económica con otras cosas, empezando por esa afición de 25.000 socios que te lleva en volandas.

El Zaragoza ha cambiado de propiedad hace un año, es diferente a la que usted tuvo aquí. ¿Cree que los nuevos propietarios sí están poniendo esas bases para ese retorno?

No me atrevo a opinar de tanto. Lo que sí sé es que Juan Carlos Cordero es un tipo trabajador, honrado y que sabe a través de su mucha experiencia de qué va esto. Es un director deportivo que puede ayudar mucho. De la gente nueva que ha entrado no conozco mucho, al ir a Zaragoza siempre debes intentar que todo cuadre, que la afición esté ahí y es posible que ese ascenso se dé. Es más, estoy seguro de que algún día se tiene que dar. Insisto en que se tienen que juntar muchas cosas para lograrlo, funcionar todo muy bien porque, tanto para bien como para mal, esa masa social influye, a veces atenaza si las cosas no salen bien, ya que jugar en La Romareda también se hace difícil. En mi primera temporada allí daba gusto ir al campo, la gente se volcaba, se divertía, ganábamos casi siempre. Eso es lo soñado, aunque ahora la situación en la Liga es más complicada.