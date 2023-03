Cinco veces ha jugado el Real Zaragoza en El Alcoraz desde que bajó en 2013 y solo ha ganado una, con Raúl Agné (en la 08-09 lo hizo con Marcelino en el anterior paso de plata) un 4 de febrero de 2017, en un partido marcado por la lluvia caída y que el equipo zaragocista, en mala situación anímica y deportiva, quería posponer y así se lo hicieron saber los consejeros y el presidente, Christian Lapetra, al colegiado González Fuertes. Se jugó y el Zaragoza ganó por 2-3.

«Estuvieron achicando agua antes y se miró de suspenderlo. La verdad es que no estaba para jugar y el árbitro quiso hacerlo», recuerda Agné, que dispuso una zaga con centímetros y músculo y no sacó en el once a Cani y Lanzarote: «En la primera parte fue pim, pam, pum y vamos que nos vamos todos. Después, entramos bien al partido pese a que ellos en la segunda parte se adelantaron tras una falta en el mediocampo. Enseguida remontamos, Dongou marcó en una que el portero se la come y va al larguero y la empujó, Ángel de un tiro ajustado a bote pronto y Dongou en un segundo balón hizo el tercero. En el descuento ellos lograron el 2-3, pero fue un partido controlado, se nos dio bien», narra el entrenador de Mequinenza de uno de los 19 encuentros que estuvo en el banquillo zaragocista en aquella 16-17.

«Menudo crack Zapater. Si todos fueran como él no estaríamos como estamos. Esa mentalidad que posee casi ha desaparecido, los jugadores no la tienen, ahora son de otra manera y mucho más en Segunda. Fue un honor entrenarle»

«Nos adaptamos mejor al césped y al agua. Puse a Lele (Cabrera) de lateral zurdo y a Feltscher en la derecha con Marcelo y Valentín en el medio. Los cuatro más defensas que tenía, juntos, porque era un día de saltar de cabeza. Y Zapater en el medio», añade, elogiando la figura del capitán, que más de 7 años después de aquella victoria este domingo seguirá formando en el once: «Menudo crack Alberto. Si todos fueran como él no estaríamos como estamos. Esa mentalidad que posee casi ha desaparecido, los jugadores no la tienen, ahora son de otra manera y mucho más en Segunda. Fue un honor entrenarle».

«La clave para mí es entrar con toda la intensidad, esos partidos lo bueno que tienen es que son sota, caballo y rey: ganar todos los duelos, no dudar e ir hacia delante. Jugamos más en campo contrario que en el nuestro, que parece y es difícil», asevera, dando valor a un triunfo en un momento en el que el Zaragoza llegaba en la zona baja de la tabla, con 28 puntos en 23 citas y tras lograr solo un punto de 12 después del parón navideño, con los tambores de destitución ya sonando para Agné. «En ese contexto, hasta remontamos tras ir perdiendo y no estábamos en una época de mucha felicidad mental precisamente».

Su visión del Zaragoza

«Aquel Zaragoza era muy irregular, empezamos bien y no acabamos de coger la línea», dice el técnico, hasta mediados de enero en el banquillo de Nástic de Tarragona y que vivió unos meses en el Zaragoza de zozobra, con la salida de Narcís Juliá, el director deportivo que lo fichó, antes que la suya: «Recuerdo la época con felicidad, soy lo que soy gracias a ese equipo. Acepté el cargo con responsabilidad y muchas ganas de que fuera bien, pero era un club convulso a nivel interno. Además, era un Zaragoza en el que los buenos eran los viejos y nos faltaban piernas jóvenes».

La destitución de Agné llegó en la jornada 30 con la amenaza del descenso a tres puntos, que se logró regatear tras la llegada de Láinez. «Me echaron contra el Sevilla Atlético, que liamos una traca... Con uno menos y un jugador de portero ellos nos metieron un gol de mediocampo en la que el nuestro (Saja) la va a coger y se la traga», sentencia, para añadir que «fui allí convencido de que podía dar un paso adelante para el equipo tras la salida de Luis (Milla) y no era un inexperto, ya llevaba un bagaje en Segunda, que ahora ya tengo casi 200 partidos, pero las cosas no salieron en un año muy difícil por muchas situaciones».

«Diez son muchos años, hemos pasado mil entrenadores y jugadores... Quiero lo mejor para el Zaragoza. Me da una pena verlo ahí, sin opciones de subir y que encima muchos equipos sin historia nos pinten la cara. En fin..."

Es aragonés de nacimiento y de paso dos años por un filial en el que estaban García Sanjuán, Fuertes, Moisés, Cornago, Seba, Roberto Martínez... «Formé parte de una gran generación. Más de la mitad de aquel filial jugaríamos en el primer equipo sin problema», afirma, antes de analizar esta eterna época en Segunda del club. «Diez son muchos años, hemos pasado mil entrenadores y jugadores... Quiero lo mejor para el Zaragoza. Me da una pena verlo ahí, sin opciones de subir y que encima muchos equipos sin historia nos pinten la cara. En fin...».