Contrariado por la baja de última hora de Luna, que se une a las ausencias de Azón, Mollejo y Grau, el técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, no es de los que pierde el tiempo en lamentos. Convencido de que los jugadores que elija para sustituir a los dañados y aliviado por la recuperación de Francho, esencial para él, el entrenador zaragocista vela ya armas de cara al derbi del domingo convencido de las posibilidades de su equipo ante un Huesca que, eso sí, se está mostrando casi inexpugnable en El Alcoraz, su gran fortaleza.

En todo caso, el diseño de la previa no varía. “Es un partido especial para el entorno por la rivalidad, pero nosotros lo preparamos como uno más. De hecho, creo que si lo preparáramos más que otros estaríamos engañando. Y también los jugadores porque si alguno da más el domingo es que nos ha estado engañando en anteriores citas, así que se prepara igual aunque compartimos la ilusión de la afición por ganar un partido de máxima rivalidad”, asegura.

De poco, asegura, sirve el 3-0 logrado en el duelo de la primera vuelta. “Ese marcador y el de la última jornada ante el Leganés no reflejan lo que ocurrió en el partido. Es verdad que nos adelantamos pronto y que nos mostramos fuertes defensivamente y manejamos bien el partido, pero el Huesca viene de ganar 3-0 a un rival tan fuerte como es el Levante y es un equipo que encaja muy poco en casa, donde está muy fuerte. Creo que ninguno de los dos tomará riesgos excesivos sabiendo que el partido va a ser largo y se puede abrir en cualquier momento”, indica.

Especialmente relevante es el poderío del cuadro altoaragonés a balón parado, lo que obliga al Zaragoza a extremar las precauciones en esta parcela. “Son muy potentes ahí y habrá que tratar de no defender cerca de nuestra portería aunque tendremos que hacerlo en algún momento, lo que exige mucha concentración”, subraya el técnico, que asevera que el Zaragoza se mantendrá fiel a su estilo en El Alcoraz. “Somos un equipo que quiere casi siempre el balón aunque con el resultado a favor no nos preocupa dejar dominar al rival, pero nuestra propuesta de inicio es tener el balón y más posesión que el contrario, pero una cosa es eso y otra tomar riesgos innecesarios con mucha gente por delante del balón. Y eso, ante un Huesca con gente muy rápida, no es nuestra idea. Vamos a tener el balón y lo queremos, así como buscar la portería pero equivocándonos poco y sin riesgos innecesarios. Nunca hemos salido a empatar y tanto la idea como los cambios los hacemos para ganar, y eso no va a cambiar”.

El desafío se llevará a cabo a través del mismo guion de siempre. Incluido el dibujo, con la única variante de ese 4-4-2 convertido a un 4-2-3-1 en algunos encuentros. “Seremos muy reconocibles, el equipo tiene asumidos ya los mecanismos”. No habrá más variaciones tácticas, aunque sí en la elección de futbolistas debido a las lesiones de Grau y Luna, aunque el regreso de Francho es un descanso. “Se ha recuperado bien y me dice que está prácticamente perfecto. Tiene un dinamismo muy importante y es un centrocampista que conduce mucho y cada vez hay menos jugadores así. Ese dinamismo es lo que le permite actuar bien incluso en banda aunque no sea su sitio”, apunta Escribá, que podría repetir la fórmula utilizada en Lugo, donde el canterano se acostó a la derecha. En esta ocasión, quizá Alarcón tenga su oportunidad para acompañar a Zapater en el eje de la medular. “Valoro esa opción aunque no voy a decir lo que haré”, asegura, el técnico, que reitera la relevancia de mantener la portería a cero. “Partiendo de ahí somos mucho más fuertes. Es fundamental para nosotros, aunque nuestro planteamiento no es ser defensivos, pero el equipo es consciente de la importancia de que nos generen pocas ocasiones”.

El Huesca, en todo caso, promete poner las cosas muy difíciles. “Deja correr poco y está muy bien armado. Nuestros delanteros juegan mejor al espacio y creo que en algún momento del partido lo encontraremos. El Huesca es muy fuerte defensivamente pero no saldrá a empatar sino que irá a por el partido y en algún momento dejará espacios y podremos sacar nuestra mejor virtud”, afirma el valenciano, que confía en la pareja de centrales que sea finalmente la elegida. “No me preocupa porque sé que cualquiera va a funcionar. Le he dado muchas más vueltas a otras posiciones”, admite.