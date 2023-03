El protagonista del derbi no vestía ni de azulgrana y ni de blanquillo. José Antonio López Toca, cántabro de 40 años y en su sexta temporada en la categoría de plata, decidió tener un papel relevante en un duelo en el que el Huesca salió mejor y que viró por completo cuando el árbitro mostró la primera roja a Pulido, por una falta a Giuliano. Esa cartulina envalentonó al Zaragoza y deprimió a los oscenses en seis minutos que pudieron decantar el duelo, con el gol de Bebé , hasta que el árbitro, que aún tenía en la conciencia la expulsión del capitán azulgrana, decidió nivelar fuerzas en una roja a Zapater que solo es juego peligroso, pero que nunca puede acabar con el jugador en la ducha.

Hace tiempo que el VAR vive en el centro de la polémica del mediocre arbitraje español. Ha acomodado a los colegiados, que prefieren muchas veces dejar que termine la jugada y que sea el colegiado de la sala el que dictamine. Y hace tiempo, también, que el arbitraje está optando por la rapidez en sacar esas rojas que el Zaragoza haya acumulado ya hasta siete en este curso. López Toca, sin embargo, no estuvo en la primera línea y sí en la segunda. No dudó en la roja a Pulido, una falta a destiempo con entrada al tobillo a Giuliano, que el propio central reconoció como tarjeta de inmediato retirándose de la acción y dando por sentada la amarilla.

El Zaragoza encontró el gol en superioridad y quedó minimizado con la injusta roja a ‘Zapa’. López Toca no dudó en las expulsiones, quizá con el peso mental de la primera en la segunda

No se esperaba el defensa esa expulsión en la que el criterio arbitral estableció ir por lo alto, una entrada que podía ser en el más suave de los casos roja ajustada lo fue sin discusión. Y eso se le quedó grabado a López Toca. Tanto que no tardó ni seis minutos en quitarse la sombra que se movía por su mente como un fantasma imaginario de que debía terminar de ser justo y lo que fue es doblemente injusto. Si la roja a Pulido admite alguna interpretación, aunque merece la expulsión, la de Zapater no tiene ninguna.

Un Zaragoza gris

El capitán, en su primera roja directa en el Zaragoza tras más de 400 partidos, levantó la pierna en busca de un balón que Sielva trató de ganar por la cabeza agachándose a por ese esférico. Zapater hasta intentó encoger la pierna y su bota sí pareció impactar, levemente, en la cara del rival, pero sin ninguna intencionalidad. Y López Toca no dudó. Mano al bolsillo y roja.

Entre el barullo de los jugadores se vio a un Zapater resignado, ni una leve protesta del capitán al colegiado, tampoco apenas del resto de zaragocistas. Cierto es que el árbitro no tenía ninguna intención de cambiar su dictamen y el VAR, en esta acción, como en la de Giuliano, guardó el silencio que le correspondía porque ambas el grado de contacto está sujeto a la interpretación arbitral.

Esos seis minutos entre las dos rojas bien pudieron resumir el derbi jugado por el Real Zaragoza, superado por el Huesca en el arranque y de claro tono gris y hasta conformista cuando el descanso trajo el empate de Obeng y la segunda parte se temían más nubarrones que de claros y certezas para los de Escribá, que ofrecieron el poquito fútbol al que ha acostumbrado a su afición en los últimos partidos, más allá de la demostración de eficacia en las llegadas y del poderío de Giuliano ante el Lega.

El club estudiará este lunes si alega por Zapater El Real Zaragoza analizará este lunes si presentar alegaciones al acta ante Competición por esa roja a Zapater en la entrada a Sielva que supuso su expulsión, aunque al haber contacto en la cara del centrocampista del Huesca con la bota del capitán no parece probable que conviertan esa roja en amarilla los comités en caso de presentar esas alegaciones. Así, Zapater se sumaría a las bajas por lesión de Luna, Grau, Mollejo y Azón, al que se espera ante el Levante, mientras que Jairo y Bebé se marchan con Bolivia y Cabo Verde, si bien el Zaragoza está intentando que el extremo vuelva tras jugar el viernes y esté ante el Albacete, lo que no parece demasiado probable.

En todo caso, López Toca, el mismo que en Montilivi ante el Girona en el final de la temporada 20-21, en la jornada 35, se inventó un penalti por mano inexistente de de Jair y abrió el derecho de la goleada del equipo catalán. Esta vez, el cántabro revivió al Zaragoza cuando mostró la roja a Pulido y lo volvió a condenar al igualar fuerzas por ese remordimiento que quizá tenía tras la primera acción. El caso es que el cántabro, con Areces Franco en el VAR, fue el factor más desequilibrante de un partido al que le dieron vida sus decisiones y la mayor intensidad del Huesca. Esta vez el derbi aragonés fue de Toca. Le tocó a él.