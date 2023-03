Zapater fue protagonista por la jugada de la roja por la falta a Sielva que analizó tras el partido. “Tengo la edad que tengo y en el momento en que ha pasado sabiendo lo que había sucedido estaba esperando que sacase la roja”, aseguró el capitán, que apenas se dirigió al colegiado cuando vio la tarjeta: “¿De qué sirve protestar? Ellos van a por el árbitro y yo he dicho ‘voy a confiar en el VAR’. En la cara no le doy, yo le doy al balón, incluso retiro el pie y para esto está el VAR”, aseveró, para cerrar la jugada con una reflexión que ya es muy habitual en el fútbol desde la llegada del VAR: “Tenemos que tener cuidado con los pisotones porque en las imágenes no es fútbol real, distorsionan la realidad. Confiaba en que me quitasen la roja pero no lo han debido ver así”, sentenció.

Le tocó a López Toca El caso es que esa decisión marcó un encuentro que tenía el Zaragoza en la mano con el gol de Bebé después de que el Huesca se quedara con uno menos por la roja que había visto Pulido por una falta a Giuliano. “El partido estaba ganado por cómo juegan ellos y nosotros. Intentamos no equivocarnos y que no pasen cosas y estábamos en una situación perfecta para subir en la tabla. Estamos jodidos”, resumió el centrocampista, que se perderá el duelo ante el Albacete por sanción salvo recurso del Zaragoza: “La diferencia de jugar con un jugador más se nota mucho. Nos habíamos puesto por delante, he visto los últimos quince minutos que ha sido un empate justo. Me gustaría verlo para atrás y que no se diese la situación”, añadió, cerrando con una visión mucho más optimista en el ambiente que se ha vivido en el derbi: “Han venido mi mujer y hijos. Me gusta que disfruten de días así, esto es un club que ha crecido y han hecho las cosas muy bien. Yo tengo la imagen de jugar en pretemporada y jugar con una tapia. Ahora veo la grada y tiene que ser un orgullo para la gente de Huesca. Ojalá estuviéramos los dos en otra categoría. Hay una rivalidad sana y es bueno para Aragón”, cerró. No quiso entrar Bebé en los micrófonos de LaLigaSmartbank TV en la jugada de la roja a Zapater, porque “no vi el lance y el árbitro manda y así lo ha interpretado”, pero sí que mostró su decepción por no atrapar un triunfo que con su gol estaba encarrilado ante un Huesca con diez: “Es un resultado que nos sabe a poco, porque nosotros vinimos a por los tres puntos y nos daban la vida en la clasificación y nos metíamos más arriba”. Bebé: "Llevamos cuatro partidos sin perder y hay que levantar la cabeza, porque este es el camino, tenemos que seguir sumando y sumando” En todo caso, el extremo portugués quiso destacar que este Zaragoza lleva “cuatro partidos sin perder y hay que levantar la cabeza, porque este es el camino, tenemos que seguir sumando y sumando”, destacó, mostrando eso sí su felicidad por su tercer gol como zaragocista en un partido donde lo intentó en menos ocasiones ante la portería rival que en los anteriores: “Estoy trabajando para el gol, con muchas ganas de marcar y de ayudar, intento dar el máximo, a veces las cosas no salen y otras veces sí logro ayudar en eso a mis compañeros para hacer al equipo mejor”. Viaje con Cabo Verde Bebé viaja ahora para concentrarse con Cabo Verde para el partido ante Eswatini que se disputará el viernes 24 y la intención del Zaragoza es que la selección de ese país le permita regresar para que juegue ante el Albacete dos días después, lo que no parece probable puesto que el 28 disputa otro partido ante el mismo combinado y también valedero para la clasificación en la Copa Africana de Naciones. “El partido ante el Albacete es una final más, necesitamos esos puntos y espero tener a toda la afición ayudando porque es un partido importante, ya que si ganamos nos metemos bien en la clasificación”, concluyó.